Выборы в Венгрии могут изменить политику в отношении Украины, - Reuters

Как выборы в Венгрии повлияют на Украину

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может существенно повлиять на политику Будапешта в отношении войны России против Украины и общий курс в Европейском союзе.

После начала полномасштабного вторжения РФ ЕС пытался уменьшить зависимость от российских энергоносителей, однако правительство Орбана неоднократно выступало против части совместных решений Брюсселя и блокировало отдельные инициативы по поддержке Украины.

Политика Орбана в отношении Украины и позиция оппозиции

Виктор Орбан на протяжении последних лет поддерживал тесные контакты с Москвой, отказывался поставлять вооружение Украине и блокировал согласование крупных пакетов финансовой помощи Киеву в рамках ЕС. Также он публично заявлял, что Украина не готова к членству в Евросоюзе.

Во время избирательной кампании Орбан представлял голосование как "выбор между войной и миром" и обвинял ЕС и Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. В то же время оппозиционная партия "Тиса" опровергала эти заявления и подчеркивала проевропейский курс.

Лидер оппозиции Петер Мадяр занимает более умеренную позицию в отношении Украины.

По данным социологических опросов, даже среди сторонников "Тисы" сохраняется осторожное отношение к финансовой помощи Украине и темпам ее евроинтеграции.

По информации Reuters, программа "Тисы" предусматривает усиление сотрудничества с ЕС и Западом и постепенный отказ от российских энергоресурсов. В то же время в ней не говорится об отправке войск в Украину и поддержке ускоренного вступления Киева в ЕС, а окончательное решение о членстве может быть вынесено на референдум.

Напомним, на 23:01 избирательная комиссия Венгрии обработала 77,45% бюллетеней. Согласно результатам, партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Еще 7 мест — партия "Наша родина"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Очільник угорської опозиції Мадяр заявив, що у разі перемоги на виборах його уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу до РФ

Поживемо, подивимось на цей "прагматизм"...
12.04.2026 23:52 Ответить
Тобто, треба ще чекати чотири роки з ремонтом «Дружби».
13.04.2026 00:23 Ответить
Цей Мадяр був проти військової допомоги Україні, але кредит, звісно, ​​розблокує.
12.04.2026 23:53 Ответить
рано радуетесь
12.04.2026 23:53 Ответить
Такому епічному пройобу руснявих "спєцов по мозгам лохтората" - чому б і не порадіти.
94,66% 138/54
Походу опозиція стала не просто владою, а і конституційною більшістю.
Ну, скажіть, що вони теж "наші люді, і потому так било задумано ізначально".
13.04.2026 00:09 Ответить
Вітаємо Угорщину !!! На одну колоніальну вакансію в московії поменьшало !!! 🇭🇺 ❤️ ...
12.04.2026 23:55 Ответить
Судят вообще-то не по словам. Время покажет как будет.
12.04.2026 23:56 Ответить
Україні теж треба провести демократичні вибори, але він ой як не хоче зоставляти владу, бо йому потім повна торба буде
13.04.2026 00:00 Ответить
Зеленський з Мадяром висів у Угорщині на бігбордах через кожні 500 метрів - там вони були разом як дружбани. Розвісив це Орбан. зі слова- жодних грошей Україні. Так що пика Зеленського реально у виборах Угорщини поприймала участі. І тут Україна винувата! А маскалі казяться
