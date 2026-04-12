Выборы в Венгрии могут изменить политику в отношении Украины, - Reuters
Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может существенно повлиять на политику Будапешта в отношении войны России против Украины и общий курс в Европейском союзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters.
После начала полномасштабного вторжения РФ ЕС пытался уменьшить зависимость от российских энергоносителей, однако правительство Орбана неоднократно выступало против части совместных решений Брюсселя и блокировало отдельные инициативы по поддержке Украины.
Политика Орбана в отношении Украины и позиция оппозиции
Виктор Орбан на протяжении последних лет поддерживал тесные контакты с Москвой, отказывался поставлять вооружение Украине и блокировал согласование крупных пакетов финансовой помощи Киеву в рамках ЕС. Также он публично заявлял, что Украина не готова к членству в Евросоюзе.
Во время избирательной кампании Орбан представлял голосование как "выбор между войной и миром" и обвинял ЕС и Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. В то же время оппозиционная партия "Тиса" опровергала эти заявления и подчеркивала проевропейский курс.
Лидер оппозиции Петер Мадяр занимает более умеренную позицию в отношении Украины.
По данным социологических опросов, даже среди сторонников "Тисы" сохраняется осторожное отношение к финансовой помощи Украине и темпам ее евроинтеграции.
По информации Reuters, программа "Тисы" предусматривает усиление сотрудничества с ЕС и Западом и постепенный отказ от российских энергоресурсов. В то же время в ней не говорится об отправке войск в Украину и поддержке ускоренного вступления Киева в ЕС, а окончательное решение о членстве может быть вынесено на референдум.
Напомним, на 23:01 избирательная комиссия Венгрии обработала 77,45% бюллетеней. Согласно результатам, партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Еще 7 мест — партия "Наша родина"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Поживемо, подивимось на цей "прагматизм"...
94,66% 138/54
Походу опозиція стала не просто владою, а і конституційною більшістю.
Ну, скажіть, що вони теж "наші люді, і потому так било задумано ізначально".