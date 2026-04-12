Выборы в Венгрии могут изменить политику в отношении Украины, - Reuters

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может существенно повлиять на политику Будапешта в отношении войны России против Украины и общий курс в Европейском союзе.

Как сообщает агентство Reuters.

После начала полномасштабного вторжения РФ ЕС пытался уменьшить зависимость от российских энергоносителей, однако правительство Орбана неоднократно выступало против части совместных решений Брюсселя и блокировало отдельные инициативы по поддержке Украины.

Читайте: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Политика Орбана в отношении Украины и позиция оппозиции

Виктор Орбан на протяжении последних лет поддерживал тесные контакты с Москвой, отказывался поставлять вооружение Украине и блокировал согласование крупных пакетов финансовой помощи Киеву в рамках ЕС. Также он публично заявлял, что Украина не готова к членству в Евросоюзе.

Во время избирательной кампании Орбан представлял голосование как "выбор между войной и миром" и обвинял ЕС и Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. В то же время оппозиционная партия "Тиса" опровергала эти заявления и подчеркивала проевропейский курс.

Лидер оппозиции Петер Мадяр занимает более умеренную позицию в отношении Украины.

По данным социологических опросов, даже среди сторонников "Тисы" сохраняется осторожное отношение к финансовой помощи Украине и темпам ее евроинтеграции.

По информации Reuters, программа "Тисы" предусматривает усиление сотрудничества с ЕС и Западом и постепенный отказ от российских энергоресурсов. В то же время в ней не говорится об отправке войск в Украину и поддержке ускоренного вступления Киева в ЕС, а окончательное решение о членстве может быть вынесено на референдум.

Напомним, на 23:01 избирательная комиссия Венгрии обработала 77,45% бюллетеней. Согласно результатам, партия "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Еще 7 мест — партия "Наша родина"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Читайте также: Макрон поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии