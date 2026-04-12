Вибори в Угорщині можуть змінити політику щодо України, - Reuters

Поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах може суттєво вплинути на політику Будапешта щодо війни Росії проти України та загального курсу в Європейському Союзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС намагався зменшити залежність від російських енергоносіїв, однак уряд Орбана неодноразово виступав проти частини спільних рішень Брюсселя та блокував окремі ініціативи щодо підтримки України.

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Політика Орбана щодо України та позиція опозиції

Віктор Орбан упродовж останніх років підтримував тісні контакти з Москвою, відмовлявся постачати озброєння Україні та блокував погодження великих пакетів фінансової допомоги Києву в межах ЄС. Також він публічно заявляв, що Україна не готова до членства в Євросоюзі.

Під час виборчої кампанії Орбан подавав голосування як "вибір між війною та миром" і звинувачував ЄС та Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини. Водночас опозиційна партія "Тиса" ці заяви заперечувала та наголошувала на проєвропейському курсі.

Лідер опозиції Петер Мадяр займає більш помірковану позицію щодо України.

За даними соціологічних опитувань, навіть серед прихильників "Тиси" зберігається обережне ставлення до фінансової допомоги Україні та темпів її євроінтеграції.

За інформацією Reuters, програма "Тиси" передбачає посилення співпраці з ЄС і Заходом та поступову відмову від російських енергоресурсів. Водночас у ній не йдеться про відправку військ в Україну та підтримку прискореного вступу Києва до ЄС, а остаточне рішення щодо членства може бути винесене на референдум.

Нагадаємо, на 23:01 виборча комісія Угорщини опрацювала 77,45% бюлетенів. Згідно із результатами, партія "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а "Фідес" - 54. Ще 7 місць партія - "Наша батьківщина"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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