РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14172 посетителя онлайн
Выборы в Венгрии
8 355 65

Выборы в Венгрии: подсчитано 98,93% голосов, Мадяр набирает более 69% голосов

Национальная избирательная комиссия Венгрии обнародовала результаты подсчета 98,93% голосов. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и получает потенциальное конституционное большинство. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальной избирательной комиссией Венгрии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Результаты подсчета голосов

По данным подсчета 98,93% бюллетеней:

  • "Тиса" - около 69,35% голосов и 138 мандатов;
  • партия Виктора Орбана "Фидес" - 27,64% и 55 мандатов;
  • "Наша родина" - 3,02% и 6 мандатов.

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Венгрии

Для формирования конституционного большинства необходимо 133 мандата, поэтому "Тиса" по предварительным результатам превышает этот порог.

В мажоритарных округах кандидаты "Тисы" одерживают победу в 93 из 106 округов, что дополнительно укрепляет позиции оппозиции в новом созыве парламента.

Официальный подсчет должен быть завершен в течение шести дней после выборов. Последними обрабатываются голоса из-за рубежа и бюллетени избирателей, проголосовавших вне своих округов.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Автор: 

Венгрия (2483) выборы (24105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Венс як чорна мітка.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:44 Ответить
+21
Нарешті одного проросійського клоунв позбулися ,надіюсь так буде із Зелею та рудим на виборах в конгрес.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:41 Ответить
+20
Втручання в вибори рудого педофіла з ****** зробили свою справу..
показать весь комментарий
13.04.2026 08:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майже 73 відсотки.Навіть здавав тест на наркотики.Якась дуже подібна історія.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:39 Ответить
Ти говориш про те що Порошенко як Орбан з 27 відсотками?
показать весь комментарий
13.04.2026 08:11 Ответить
Дуже подібно.Прийшов молодий хлопець,за якого вся молодь проголосувала,наобіцяв всього.Навіть тести на наркотики здавав.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:16 Ответить
зе тести не здавав !!! усе ця була вистава, аля 95-анал, і "здавав" він ці "тести" не на Олімпійському стадіоні у Києві, з наступною перевіркою мінімум у трьох авторитетних клініках Європи, а такому ж як і він зе актору-блазню, в клініці "євролаб" кацапа, агента фсб польчевського !!!
показать весь комментарий
13.04.2026 08:26 Ответить
Тести були для потенційних виборців,міг би де завгодно здати.Але не було би такої напруги.Могло би і стадіону не бути.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:28 Ответить
ні !!! Умова була їх здати на Олімпійському стадіоні у Києві, з наступною перевіркою мінімум у трьох авторитетних клініках Європи, а зе як завжди збрехав, зманіпулював і "здав" ці тести агенту фсб !!!
показать весь комментарий
13.04.2026 09:11 Ответить
Так а я десь заперечую.Він спеціально зробив по іншому,щоб хайпувати.Всі тоді аж всикалися від такого і від тимх відосиків.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:16 Ответить
Он говорит про то наверное, как стало *******, когда 73% выбрали Зебила. Ведь правда? В Украине движуха,как любит Зебил и Плешивый . Пятый год. Не то что при Порошенко-одна скукота была.. даже ни разу Киев не бомбили. А тут через день. Ведь правда?
показать весь комментарий
13.04.2026 08:17 Ответить
100% ваша правда.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:42 Ответить
історія як раз з точністю до навпаки !!! мадяри в 2026 році, ви брали ЄС та НАТО !!! а 73% українців в 2019 році, по приколу, замість "Армія, Віра, Мова", вибрали "кацкая разніца...", "нада просто перестать стрелять" та інші прокацапські, совкові комуно-нацистькі окупаційні наративи !!! через 7 років постає питання, що помогло вам 73% зебілів це ???
показать весь комментарий
13.04.2026 08:13 Ответить
НАТО без США ніщо.Всі європейські лідери саме Зелю,зараз зустрічають оваціями.Подивимось що буду в Угорщині.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:15 Ответить
те що цього зе блазня і н*рк*мана зараз так зустрічають в Європі, це не його заслуга, а насамперед заслуга ЗСУ та народу України !!! перестаньте диветись зе-лохотрон !!!
показать весь комментарий
13.04.2026 08:21 Ответить
Плекскають саме йому.Я дивлюся як його обьніфмають і що кажуть.Кажуть за нього насамперед.А армія це і його виборці.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:24 Ответить
на н*ср*ти на це з найвищої дзвіниці Львова і Києва - це називається дипломатія !!!
показать весь комментарий
13.04.2026 08:27 Ответить
До сраки така дипломатія.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:29 Ответить
яка є !!! зе н*рком*ни на інше не здатні !!!
показать весь комментарий
13.04.2026 08:29 Ответить
В ЄС дипломатія до сраки також.Всі лицеміри і брехуни.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:31 Ответить
за те Ху*ло на па-Раші зразок правди, шляхетності, принциповості і тд.тп. ??? так по вашому ???
показать весь комментарий
13.04.2026 08:37 Ответить
Ні.Хуйло паскуда.А москальщина лайно,на якій інтернет блокують.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:39 Ответить
Ну не так вжей і зустрічають гниду у Европі - є багато відео, наприклад з Бундестагу де німецьки депутати не соромлячись у висловах кажуть про зеленского все шо вони про цього шлімазела думають - про розкрадання йього людьми десятків міліардів допомоги, про то шо гнида не будує бетоні укріплення для ЗСУ та знищює націю. Багато чого кажуть. І Франція також давно не рукоплеще.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:38 Ответить
Ніхто зеЛайно в ЄС вже не зустрічає,і раніше овациї були на честь України та Українців,яких нажаль представляло це малороське,хрипате чмо. Почитайте закордонні смі,там дуже цікаво про ставлення ЄС до янелоха.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:29 Ответить
Зустрічають.Українці і обрали його і в тому числі військові.ЗМІ різне пишуть.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:30 Ответить
ага !!! ті військові яким задурили голову гаслими "нада проста перестать стрелять", "вайна вигадна толька Порашенко - он на ней зарабативаєт", "встретімся пасрідіне", "кацкая разніца на какам язіке разгаварівать, как називаєтьца уліца", "я звакончу вайну" і тд.тп. ??? ще раз питаю:
1. що помогло вамс, війна скінчилася ???
2. хто зараз ********* на війні ??? далі Порошенко чи хто ???
показать весь комментарий
13.04.2026 08:36 Ответить
До сьоьгодні ще підтримують.Величезна кількість його підтримує.Я не виборець Зеленського.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:41 Ответить
Нарешті одного проросійського клоунв позбулися ,надіюсь так буде із Зелею та рудим на виборах в конгрес.
Все тече, все змінюється. Всьому приходить кінець.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:49 Ответить
Давайте зачекаємо до перших заяв після обрання нового прем'єра. Якщо там не буде згадки про "Дрючбу", вкрадене золото повернеться в Україну, школи та університети на Закарпатті з мадярською мовою навчання, та її перестануть хоча б згадувати щодня з помийок у темних кольорах, - тоді дійсно з'явиться хоч якийсь шанс...
показать весь комментарий
13.04.2026 07:56 Ответить
А вкраденний кокаїн повернеться в Україну.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:14 Ответить
Орбана ловлять?
показать весь комментарий
13.04.2026 07:41 Ответить
Якби ж то...А так - не Майдан. 55 місць в опозішн.Демократія
показать весь комментарий
13.04.2026 07:54 Ответить
Мадяр і Мадяри - молодці!
показать весь комментарий
13.04.2026 07:42 Ответить
Венс як чорна мітка.
Добряче мадьяри облили помиями трампа з венсом.
показать весь комментарий
13.04.2026 07:51 Ответить
Трамп вже блокує порти Угорщини?
показать весь комментарий
13.04.2026 08:03 Ответить
Втручання в вибори рудого педофіла з ****** зробили свою справу..
показать весь комментарий
13.04.2026 08:13 Ответить
Ну, побачимо, шо воно буде. Дуже часть справи відрізняются від предвиборчих обіцянок. Оно, наши, вітчізнняні ******** це можуть підтвердити.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:13 Ответить
Такого чорта збили - орбану гикається страшно - всі його згадують
показать весь комментарий
13.04.2026 08:16 Ответить
Програв не тільки Орбан а й Трамб. Початок кінця рудого довбня, в копілочку до війни з Іраном
показать весь комментарий
13.04.2026 08:16 Ответить
кацапське ізвєстія-- язичок в жопу і навіть не булькнули.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:17 Ответить
"Президент https://lenta.ru/tags/geo/ssha/ США https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп проиграл выборы в https://lenta.ru/tags/geo/vengriya/ Венгрии. К такому выводу https://lenta.ru/news/2026/04/13/v-rossii-sdelali-neozhidanny-vyvod-posle-itogov/ пришел член https://lenta.ru/tags/organizations/konstitutsionnyy-komitet-gosdumy/ конституционного комитета https://lenta.ru/tags/organizations/sovet-federatsii/ Совфеда https://lenta.ru/tags/persons/pushkov-aleksey/ Алексей Пушков, комментируя результаты голосования." - лента.ру
показать весь комментарий
13.04.2026 08:21 Ответить
Незважаючи шо там було повно офіцерів гур, а програв Трамп.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:43 Ответить
нагадаю, що "опозиціонер" мадяр це не наш роберт бровді, це кончений холуй орбана, що "раптом" відколовся та почав, щось там розхитувати *******, коли циган вітя занюхав смажене!!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 08:20 Ответить
Угорщина знову стане сильним союзником у ЄС та НАТО - Мадяр
показать весь комментарий
13.04.2026 08:22 Ответить
і що, від'їбуться від дружби та почнуть ганяти нафту через хорватію?
без озолочення цигана вітька?
показать весь комментарий
13.04.2026 08:27 Ответить
ага
показать весь комментарий
13.04.2026 08:29 Ответить
нам шо ,він розблокує наші 90 лярдів і отримає свої 20 лярдів
показать весь комментарий
13.04.2026 08:28 Ответить
смішний ти!
ти дійсно вважаєш, шо то орбан тормозив фінансування зеленого юдоклану мародерів?
показать весь комментарий
13.04.2026 08:36 Ответить
Все одно Трамп і Орбан залишаться друзями
показать весь комментарий
13.04.2026 08:24 Ответить
в дуркі
показать весь комментарий
13.04.2026 08:26 Ответить
В одній палаті на сусідніх ліжках.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:44 Ответить
Що румуни, що молдовани, що угорці вибрали майбутнє ЄС, а українці вибрали міндичів, цукерманів, шефірів, Голобородька'... своє вічне рабство. Більше ніяких анекдотів про молдован, їх місце в анекдотах мають замінити українці.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:24 Ответить
Ну, вибирали сайтісь пасередіне, бо усталі ат вайни, а ЄС барига Порошенко зробив, за що його обкидали рожевими свинками і поржали по пріколу, бо успішні та розумні в Україні викликають тільки злобу і заздрість. Зі сторони зедібіли нагадують злий воровитий циганський табір, який впустили в пристойне місто.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:38 Ответить
Угорці проголосували проти терориста пуйла і не зовсім здорову на голову людину - Трампа.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:30 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2026 08:34 Ответить
до речі,
ця актриса, українка.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:38 Ответить
Венс і кацапи постаралися на славу для Віті.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:38 Ответить
Не будемо захоплюватися,Мадяр- темна конячка. А конкуренцію за кацапські корупційні гроші ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
13.04.2026 08:54 Ответить
Не судіть по собі, шановний
показать весь комментарий
13.04.2026 09:44 Ответить
" меня терзают смутные сомненья" - актуально завжди. Чомусь побив горшки з вітьком і зразу став хороший. Як в одному мультику : "Лучший из худших". Час покаже.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:09 Ответить
Горе те яке, з цього моменту припиняється фінансування орбанутого його господарями
показать весь комментарий
13.04.2026 09:26 Ответить
Ну, можливо і його... вдови, чим чорт не жартує?
показать весь комментарий
13.04.2026 09:40 Ответить
Мдє, оце трампу з #уйлом по усій морді, здоровенським таким і з усього розмаху
показать весь комментарий
13.04.2026 09:39 Ответить
Там інтрига за останні 1.06 відсотка.
Теоретично, можуть збити зі 138 до 136 місць, а це - межа конституційної більшості.
Якщо це станеться, то мінус один депутат, з будь-яких причин, - і треба вже йти домовлятись з кОрбанівцями. Якщо співвідношення у фіналі збережеться, то русні треба буде якось вивести з ладу одночасно трьох депутатів, а це вже - складніше, ніж одного.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:39 Ответить
Та якщо і не конституційна більшість, теж гарно - закони зможуть ухвалювати, і добре.
показать весь комментарий
13.04.2026 09:43 Ответить
 
 