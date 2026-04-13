Выборы в Венгрии: подсчитано 98,93% голосов, Мадяр набирает более 69% голосов
Национальная избирательная комиссия Венгрии обнародовала результаты подсчета 98,93% голосов. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и получает потенциальное конституционное большинство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальной избирательной комиссией Венгрии.
Результаты подсчета голосов
По данным подсчета 98,93% бюллетеней:
- "Тиса" - около 69,35% голосов и 138 мандатов;
- партия Виктора Орбана "Фидес" - 27,64% и 55 мандатов;
- "Наша родина" - 3,02% и 6 мандатов.
Для формирования конституционного большинства необходимо 133 мандата, поэтому "Тиса" по предварительным результатам превышает этот порог.
В мажоритарных округах кандидаты "Тисы" одерживают победу в 93 из 106 округов, что дополнительно укрепляет позиции оппозиции в новом созыве парламента.
Официальный подсчет должен быть завершен в течение шести дней после выборов. Последними обрабатываются голоса из-за рубежа и бюллетени избирателей, проголосовавших вне своих округов.
Что предшествовало?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
Теоретично, можуть збити зі 138 до 136 місць, а це - межа конституційної більшості.
Якщо це станеться, то мінус один депутат, з будь-яких причин, - і треба вже йти домовлятись з кОрбанівцями. Якщо співвідношення у фіналі збережеться, то русні треба буде якось вивести з ладу одночасно трьох депутатів, а це вже - складніше, ніж одного.