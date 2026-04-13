Выборы в Венгрии: подсчитано 98,93% голосов, Мадяр набирает более 69% голосов

Национальная избирательная комиссия Венгрии обнародовала результаты подсчета 98,93% голосов. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одерживает победу на парламентских выборах в Венгрии и получает потенциальное конституционное большинство.

Данные обнародованы Национальной избирательной комиссией Венгрии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Результаты подсчета голосов

По данным подсчета 98,93% бюллетеней:

"Тиса" - около 69,35% голосов и 138 мандатов;

партия Виктора Орбана "Фидес" - 27,64% и 55 мандатов;

"Наша родина" - 3,02% и 6 мандатов.

Для формирования конституционного большинства необходимо 133 мандата, поэтому "Тиса" по предварительным результатам превышает этот порог.

В мажоритарных округах кандидаты "Тисы" одерживают победу в 93 из 106 округов, что дополнительно укрепляет позиции оппозиции в новом созыве парламента.

Официальный подсчет должен быть завершен в течение шести дней после выборов. Последними обрабатываются голоса из-за рубежа и бюллетени избирателей, проголосовавших вне своих округов.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

