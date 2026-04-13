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Новини Вибори в Угорщині
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Вибори в Угорщині: підраховано 98,93% голосів, Мадяр здобуває понад 69% голосів

Вибори в Угорщині: партія "Тиса" Мадяра перемагає

Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку 98,93% голосів. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані,  оприлюднені Національною виборчою комісією Угорщини.

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Результати підрахунку голосів

За даними підрахунку 98,93% бюлетенів:

  • "Тиса" - близько 69,35% голосів і 138 мандатів;
  • партія Віктор Орбан "Фідес"- 27,64% і 55 мандатів;
  • "Наша батьківщина" - 3,02% і 6 мандатів.

Опозиція перемагає на парламентських виборах в Угорщині

Для формування конституційної більшості необхідно 133 мандати, тож "Тиса" за попередніми результатами перевищує цей поріг.

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У мажоритарних округах кандидати "Тиси" здобувають перемогу у 93 зі 106 округів, що додатково зміцнює позиції опозиції в новому скликанні парламенту.

Офіційний підрахунок має бути завершений протягом шести днів після виборів. Останніми опрацьовують голоси з-за кордону та бюлетені виборців, які голосували поза своїми округами.

Що передувало?

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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Автор: 

Угорщина (3050) вибори (6804)
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Топ коментарі
+40
історія як раз з точністю до навпаки !!! мадяри в 2026 році, ви брали ЄС та НАТО !!! а 73% українців в 2019 році, по приколу, замість "Армія, Віра, Мова", вибрали "кацкая разніца...", "нада просто перестать стрелять" та інші прокацапські, совкові комуно-нацистькі окупаційні наративи !!! через 7 років постає питання, що помогло вам 73% зебілів це ???
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13.04.2026 08:13 Відповісти
+38
Венс як чорна мітка.
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13.04.2026 07:44 Відповісти
+34
Он говорит про то наверное, как стало *******, когда 73% выбрали Зебила. Ведь правда? В Украине движуха,как любит Зебил и Плешивый . Пятый год. Не то что при Порошенко-одна скукота была.. даже ни разу Киев не бомбили. А тут через день. Ведь правда?
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13.04.2026 08:17 Відповісти

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