Вибори в Угорщині: підраховано 98,93% голосів, Мадяр здобуває понад 69% голосів

Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку 98,93% голосів. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, оприлюднені Національною виборчою комісією Угорщини.

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Результати підрахунку голосів

За даними підрахунку 98,93% бюлетенів:

"Тиса" - близько 69,35% голосів і 138 мандатів;

партія Віктор Орбан "Фідес"- 27,64% і 55 мандатів;

"Наша батьківщина" - 3,02% і 6 мандатів.

Для формування конституційної більшості необхідно 133 мандати, тож "Тиса" за попередніми результатами перевищує цей поріг.

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У мажоритарних округах кандидати "Тиси" здобувають перемогу у 93 зі 106 округів, що додатково зміцнює позиції опозиції в новому скликанні парламенту.

Офіційний підрахунок має бути завершений протягом шести днів після виборів. Останніми опрацьовують голоси з-за кордону та бюлетені виборців, які голосували поза своїми округами.

Що передувало?

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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