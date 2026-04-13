Сибіга прокоментував вибори в Угорщині та заявив про співпрацю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині, відзначивши рекордну явку та готовність до розвитку співпраці між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, висока активність виборців свідчить про важливий політичний момент для Угорщини та підкреслює значення демократичного процесу.

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Оцінка виборів та позиція України

Глава МЗС привітав угорський народ із проведенням виборів та побажав успіху переможцям — партії "Тиса" та її лідеру Петеру Мадяру.

"Вітаємо угорський народ із сьогоднішніми демократичними, прозорими та історичними парламентськими виборами. Рекордно висока явка відображає поворотний момент для Угорщини. Бажаємо переможцям, Петеру Мадяру та партії "Тиса", успіхів у виконанні очікувань угорського народу", — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що Україна готова до відновлення та розвитку взаємовигідної співпраці з Угорщиною, зокрема у вирішенні давніх проблем між країнами.

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Співпраця щодо меншин і добросусідство

Окремо міністр підкреслив важливість захисту прав національних меншин в обох країнах.

"Ми відкриті до співпраці для забезпечення європейських стандартів для наших відповідних національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Україна та Угорщина заслуговують на те, щоб бути добрими сусідами, партнерами та друзями", — резюмував Сибіга.

За його словами, Київ розглядає майбутній діалог із Будапештом як можливість для нового етапу двосторонніх відносин.

Раніше лідера угорської опозиції Петера Мадяра та партію "Тиса" з перемогою на виборах привітав Президент України Володимир Зеленський.

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