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Новини Вибори в Угорщині
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Сибіга прокоментував вибори в Угорщині та заявив про співпрацю

Андрій Сибіга привітав Мадяра й Угорщину

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині, відзначивши рекордну явку та готовність до розвитку співпраці між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, висока активність виборців свідчить про важливий політичний момент для Угорщини та підкреслює значення демократичного процесу.

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Оцінка виборів та позиція України

Глава МЗС привітав угорський народ із проведенням виборів та побажав успіху переможцям — партії "Тиса" та її лідеру Петеру Мадяру.

"Вітаємо угорський народ із сьогоднішніми демократичними, прозорими та історичними парламентськими виборами. Рекордно висока явка відображає поворотний момент для Угорщини. Бажаємо переможцям, Петеру Мадяру та партії "Тиса", успіхів у виконанні очікувань угорського народу", — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що Україна готова до відновлення та розвитку взаємовигідної співпраці з Угорщиною, зокрема у вирішенні давніх проблем між країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Угорщині можуть змінити політику щодо України, - Reuters

Співпраця щодо меншин і добросусідство

Окремо міністр підкреслив важливість захисту прав національних меншин в обох країнах.

"Ми відкриті до співпраці для забезпечення європейських стандартів для наших відповідних національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Україна та Угорщина заслуговують на те, щоб бути добрими сусідами, партнерами та друзями", — резюмував Сибіга.

За його словами, Київ розглядає майбутній діалог із Будапештом як можливість для нового етапу двосторонніх відносин.

Читайте: Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині

Автор: 

Угорщина (3050) вибори (6804) Сибіга Андрій (1053) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+3
Вибачилися? Накручували рейтинг Орбану як могли. Не допомогло. Унікальна ситуація. США і Кацапія підтримували одного кандидата.
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13.04.2026 00:32 Відповісти
+3
Рыжий в ярости. Так обосраться с поддержкой Урбана)) в кремле-траур.. кхе- кхе- кхе-. Но подождём радоваться. Как бы не сглазить
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13.04.2026 00:58 Відповісти
+2
Так а що тут дивуватися, коли в Білому Домі сидить друг кремлівської мафіозної шайки . . .
Але все тільки починається - тепер орбаністи будуть шкодити новому уряду, як лише зможуть, і одразу звинувачувати його у всіх бідах, хоча самі і блокуватимуть роботу (приблизно як регіонали з есдеками не давали працювати Ющенку за допомогою тієї конституційної реформи).
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13.04.2026 00:47 Відповісти

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