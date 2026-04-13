Сибига прокомментировал выборы в Венгрии и заявил о сотрудничестве
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, отметив рекордную явку и готовность к развитию сотрудничества между странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.
По словам Сибиги, высокая активность избирателей свидетельствует о важном политическом моменте для Венгрии и подчеркивает значение демократического процесса.
Оценка выборов и позиция Украины
Глава МИД поздравил венгерский народ с проведением выборов и пожелал успеха победителям - партии "Тиса" и ее лидеру Петеру Мадяру.
"Поздравляем венгерский народ с сегодняшними демократическими, прозрачными и историческими парламентскими выборами. Рекордно высокая явка отражает переломный момент для Венгрии. Желаем победителям, Петеру Мадяру и партии "Тиса", успехов в оправдании ожиданий венгерского народа", - отметил Сибига.
Он также подчеркнул, что Украина готова к возобновлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Венгрией, в частности в решении давних проблем между странами.
Сотрудничество в сфере меньшинств и добрососедство
Отдельно министр подчеркнул важность защиты прав национальных меньшинств в обеих странах.
"Мы открыты к сотрудничеству для обеспечения европейских стандартов для наших соответствующих национальных меньшинств - венгерского в Украине и украинского в Венгрии. Украина и Венгрия заслуживают того, чтобы быть хорошими соседями, партнерами и друзьями", - резюмировал Сибига.
По его словам, Киев рассматривает предстоящий диалог с Будапештом как возможность для нового этапа двусторонних отношений.
- Ранее лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра и партию "Тиса" с победой на выборах поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.
Але все тільки починається - тепер орбаністи будуть шкодити новому уряду, як лише зможуть, і одразу звинувачувати його у всіх бідах, хоча самі і блокуватимуть роботу (приблизно як регіонали з есдеками не давали працювати Ющенку за допомогою тієї конституційної реформи).