Сибига прокомментировал выборы в Венгрии и заявил о сотрудничестве

Андрей Сибига поздравил Мадяра и Венгрию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, отметив рекордную явку и готовность к развитию сотрудничества между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

По словам Сибиги, высокая активность избирателей свидетельствует о важном политическом моменте для Венгрии и подчеркивает значение демократического процесса.

Оценка выборов и позиция Украины

Глава МИД поздравил венгерский народ с проведением выборов и пожелал успеха победителям - партии "Тиса" и ее лидеру Петеру Мадяру.

"Поздравляем венгерский народ с сегодняшними демократическими, прозрачными и историческими парламентскими выборами. Рекордно высокая явка отражает переломный момент для Венгрии. Желаем победителям, Петеру Мадяру и партии "Тиса", успехов в оправдании ожиданий венгерского народа", - отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что Украина готова к возобновлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Венгрией, в частности в решении давних проблем между странами.

Сотрудничество в сфере меньшинств и добрососедство

Отдельно министр подчеркнул важность защиты прав национальных меньшинств в обеих странах.

"Мы открыты к сотрудничеству для обеспечения европейских стандартов для наших соответствующих национальных меньшинств - венгерского в Украине и украинского в Венгрии. Украина и Венгрия заслуживают того, чтобы быть хорошими соседями, партнерами и друзьями", - резюмировал Сибига.

По его словам, Киев рассматривает предстоящий диалог с Будапештом как возможность для нового этапа двусторонних отношений.

Вибачилися? Накручували рейтинг Орбану як могли. Не допомогло. Унікальна ситуація. США і Кацапія підтримували одного кандидата.
13.04.2026 00:32 Ответить
Так а що тут дивуватися, коли в Білому Домі сидить друг кремлівської мафіозної шайки . . .
Але все тільки починається - тепер орбаністи будуть шкодити новому уряду, як лише зможуть, і одразу звинувачувати його у всіх бідах, хоча самі і блокуватимуть роботу (приблизно як регіонали з есдеками не давали працювати Ющенку за допомогою тієї конституційної реформи).
13.04.2026 00:47 Ответить
Не друг, а агент впливу
13.04.2026 01:52 Ответить
Рыжий в ярости. Так обосраться с поддержкой Урбана)) в кремле-траур.. кхе- кхе- кхе-. Но подождём радоваться. Как бы не сглазить
13.04.2026 00:58 Ответить
вангую, що 138 місць (при 133-х контитуційних "дві третини") в Тиси залишаться. А це значить, що поміняють закони, які дозволяють Орбану уникати кримінальної відповідальності. За нього тепер візьмуться з усією серйозністю.
13.04.2026 01:25 Ответить
Дай Боже захисту новому керівнику від куль політтехнологів
13.04.2026 01:54 Ответить
А якщо цей Петер вийде i скаже - де Дружба? Чому не працює?!!! Прикольно буде! 😁
13.04.2026 04:30 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х 🤮🤮🤮
13.04.2026 05:22 Ответить
А чого Трамп з Венсом та з Путіним і в Угорщині обісралися?
13.04.2026 06:47 Ответить
Що,бляха муха,і "Дружбу"відновите?
13.04.2026 08:57 Ответить
 
 