Сибига прокомментировал выборы в Венгрии и заявил о сотрудничестве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал результаты парламентских выборов в Венгрии, отметив рекордную явку и готовность к развитию сотрудничества между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

По словам Сибиги, высокая активность избирателей свидетельствует о важном политическом моменте для Венгрии и подчеркивает значение демократического процесса.

Оценка выборов и позиция Украины

Глава МИД поздравил венгерский народ с проведением выборов и пожелал успеха победителям - партии "Тиса" и ее лидеру Петеру Мадяру.

"Поздравляем венгерский народ с сегодняшними демократическими, прозрачными и историческими парламентскими выборами. Рекордно высокая явка отражает переломный момент для Венгрии. Желаем победителям, Петеру Мадяру и партии "Тиса", успехов в оправдании ожиданий венгерского народа", - отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что Украина готова к возобновлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Венгрией, в частности в решении давних проблем между странами.

Сотрудничество в сфере меньшинств и добрососедство

Отдельно министр подчеркнул важность защиты прав национальных меньшинств в обеих странах.

"Мы открыты к сотрудничеству для обеспечения европейских стандартов для наших соответствующих национальных меньшинств - венгерского в Украине и украинского в Венгрии. Украина и Венгрия заслуживают того, чтобы быть хорошими соседями, партнерами и друзьями", - резюмировал Сибига.

По его словам, Киев рассматривает предстоящий диалог с Будапештом как возможность для нового этапа двусторонних отношений.

Ранее лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра и партию "Тиса" с победой на выборах поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

