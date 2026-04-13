Мадяр анонсировал изменения в конституцию Венгрии и ограничение сроков премьер-министра

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о планах изменить конституцию страны и ввести ограничения на срок пребывания главы правительства в должности.

Ограничение сроков пребывания премьера

По словам Мадяра, новые изменения предусматривают ограничение срока полномочий премьер-министра двумя сроками, что в венгерских условиях будет означать максимум восемь лет на посту.

Он подчеркнул, что такие шаги должны предотвратить длительное пребывание одного человека у власти, как это было во времена Виктора Орбана.

Читайте: Нам придется сесть за стол переговоров с Путиным, но мы не станем друзьями, - Мадяр

Конституционные изменения

Лидер партии "Тиса" заявил, что намерен внести соответствующие изменения в основной закон страны, поскольку получил политические возможности для этого.

В то же время он не уточнил, идет ли речь об ограничении только непрерывных сроков или общего количества пребывания в должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия - недружественная страна, РФ не будет поздравлять Мадяра с победой, - Песков

Планы в отношении ЕС

Мадяр также сообщил о намерении присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре.

По его словам, это необходимо для восстановления доступа к финансированию ЕС, в частности речь идет о около 20 миллиардов евро, которые могут быть направлены на экономическое развитие страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадяр анонсировал масштабные политические изменения в Венгрии после победы