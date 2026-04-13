Мадяр анонсировал изменения в конституцию Венгрии и ограничение сроков премьер-министра
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о планах изменить конституцию страны и ввести ограничения на срок пребывания главы правительства в должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на пресс-конференции в Будапеште Петер Мадяр.
Ограничение сроков пребывания премьера
По словам Мадяра, новые изменения предусматривают ограничение срока полномочий премьер-министра двумя сроками, что в венгерских условиях будет означать максимум восемь лет на посту.
Он подчеркнул, что такие шаги должны предотвратить длительное пребывание одного человека у власти, как это было во времена Виктора Орбана.
Конституционные изменения
Лидер партии "Тиса" заявил, что намерен внести соответствующие изменения в основной закон страны, поскольку получил политические возможности для этого.
В то же время он не уточнил, идет ли речь об ограничении только непрерывных сроков или общего количества пребывания в должности.
Планы в отношении ЕС
Мадяр также сообщил о намерении присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре.
По его словам, это необходимо для восстановления доступа к финансированию ЕС, в частности речь идет о около 20 миллиардов евро, которые могут быть направлены на экономическое развитие страны.
«Ворог мого ворога - мій друг», а ми знаємо, що Мадяр вважає Росію ворогами.