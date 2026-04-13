2 792 16

Мадяр анонсировал изменения в конституцию Венгрии и ограничение сроков премьер-министра

В Будапеште планируют ограничить пребывание премьера двумя сроками

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о планах изменить конституцию страны и ввести ограничения на срок пребывания главы правительства в должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на пресс-конференции в Будапеште Петер Мадяр.

Ограничение сроков пребывания премьера

По словам Мадяра, новые изменения предусматривают ограничение срока полномочий премьер-министра двумя сроками, что в венгерских условиях будет означать максимум восемь лет на посту.

Он подчеркнул, что такие шаги должны предотвратить длительное пребывание одного человека у власти, как это было во времена Виктора Орбана.

Конституционные изменения

Лидер партии "Тиса" заявил, что намерен внести соответствующие изменения в основной закон страны, поскольку получил политические возможности для этого.

В то же время он не уточнил, идет ли речь об ограничении только непрерывных сроков или общего количества пребывания в должности.

Планы в отношении ЕС

Мадяр также сообщил о намерении присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре.

По его словам, это необходимо для восстановления доступа к финансированию ЕС, в частности речь идет о около 20 миллиардов евро, которые могут быть направлены на экономическое развитие страны.

Топ комментарии
головне щоб адміністрацію в офіс не переназвав. бо це буде головна і єдина зміна з тих про які балакали.
13.04.2026 16:02 Ответить
Орбан канув в Лету - ловлять?
13.04.2026 16:01 Ответить
Може хоть присяде на доріжку?
13.04.2026 16:17 Ответить
13.04.2026 16:01 Ответить
13.04.2026 16:17 Ответить
20 миллиардов евро. Понятно почему Орбан был такой злюкой.
13.04.2026 16:02 Ответить
А що, ******* шкода було якоїсь двадцятки для кращого друга?
Чи не було двадцятки?
13.04.2026 16:27 Ответить
13.04.2026 16:02 Ответить
Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про плани змінити конституцію країни та запровадити обмеження для перебування глави уряду на посаді. "ЗЕЛЕНИЙ БІДОГНОСЕЦЬ УКРАЇНИ" ЗАБИВ НА КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ І БУДЕ ПРОБУВАТИ ЇЇ ГРАБИТИ.СТІЛЬКИ Ж ЧАСУ ЯК ОРБАН МАДЯРІВ...
13.04.2026 16:18 Ответить
По другим источникам мадьярии натикало 35 лярдов заблокированных ЕС выплат.
13.04.2026 16:18 Ответить
Теперь народ получит нехилую конфету от Урсулы. Им палец в рот не клади.
13.04.2026 16:29 Ответить
Первая пайка - 6,4 лярда сразу полетит в Буду с Пештом, как разблокируют 90 млрд.
13.04.2026 16:42 Ответить
Где- то я такое уже слышала ?
Про один срок....
13.04.2026 16:19 Ответить
Который давно пора заменить пожизненным
13.04.2026 16:20 Ответить
поменяв место сидения.
13.04.2026 16:43 Ответить
Там чула, де розповідала, що лише зі схожих на однострокових виходять науковці , художники і композитори....
13.04.2026 17:14 Ответить
аж бігом побіжить в Брюссель, буде виконувати вимоги Євросоюзу для отримання фінансування звідти... ***** йому стільки бабла не дасть, йому самому не вистачає. А Трамп не дасть тим більше: надзвичайно жадібний.
13.04.2026 16:26 Ответить
Якщо Зеблан нічого не накоїть, у України може з'явитися держава-друг.
«Ворог мого ворога - мій друг», а ми знаємо, що Мадяр вважає Росію ворогами.
13.04.2026 16:30 Ответить
В Україні та ж сама ситуація, але тут трохи гірше, сковирнути простроченого з кожним роком стає все важче, він вростає як пукін в Україну.
13.04.2026 16:56 Ответить
 
 