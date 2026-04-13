РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14804 посетителя онлайн
Новости Выборы в Венгрии
3 132 31

Венгрия - недружественная страна, РФ не будет поздравлять Мадяра с победой, - Песков

Кремль не планирует поздравлять лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, поскольку считает эту страну недружественной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это недружественная страна", - уточнил Песков.

"Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Выборы в Венгрии

Автор: 

Венгрия (2506) Песков Дмитрий (2075) Мадяр Петер (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
От так же і з Україною в 2014 було.
Пощастило, що спільного кордону з руснею не мають.
Бо був би вже якийсь там аналог "вєжлівих зєльоних".
показать весь комментарий
13.04.2026 15:20 Ответить
+5
От вже недругі віздє, обложили расеюшку.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:20 Ответить
+5
Буквально за один день Угорщина стали недружньою кацапам, а до цього Лавров так любʼязно щебетав по телефону з Сіяртою.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ту кацап дин просив мене пруф ,ось йому і пруф
показать весь комментарий
13.04.2026 15:19 Ответить
Та мені "для колекції" треба було.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:21 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
після чотирьох років війни з Україною у путіна зараз тільки одна думка:
"Як із цього вилізти ?"

.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:24 Ответить
Тому що для русні є тільки холуї і вороги.
Перестав бути холуєм - одразу потрапив у вороги.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:24 Ответить
ці посилання на самих себе це дуже тупо
показать весь комментарий
13.04.2026 15:20 Ответить
Хто би збрехав "(орбанівська) Угорщина - недружня країна, вона підтримує санкції проти нас" - як не касап???
Касап завжди бреше. Якщо не бреше - перевір: ***** його дручком, раптом задвохсотився...
показать весь комментарий
13.04.2026 15:20 Ответить
"***** його дручком" - краще сокирою.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:26 Ответить
https://t.me/zakrytazona/2641 Володимир АРʼЄВ:

Найважливіше, що показали вибори в Угорщині - спільні дії Трампа і путіна щодо Європейського Союзу. Себто, не стільки показали, скільки довели.
Обидва підтримують умовно антибрюссельські політсили в усіх країнах. Обидва зацікавлені розбити єдність ЄС за давнім, як Рим принципом «розділяй і володарюй», хоч у кожного своя мета. Трамп вважає обʼєднану Європу геополітичним конкурентом, хоч цього і не визнає; путін - перешкодою для загарбницької війни з відновлення імперії зла.
Обидва програли цей бій і це важливо. Але ще не програли війну: підтримка євроскептиків в ключових країнах ЄС досі росте.
Завдання для України в Угорщині - включити класичну, а не бикуючу дипломатію і почати активну співпрацю з новим урядом. Дива не буде - програш Орбана не означає автоматичного виграшу України. Для відновлення стосунків треба попрацювати.
Завдання для України в Європі - не давати приводів для атак на системні проєвропейські сили, які підтримують нас у війні проти росії. Це означає - влада врешті решт має виконати обіцянку провести реформи з наближення законодавства до європейського, відновити демократію і права людини, почати дотримуватися Конституції і очиститись від мегакорупції, яку розвів навколо себе Зеленський. З усім згаданим поки погано і цим владна команда завдає шкоди не тільки Україні, а і партнерам, які попри все залишаються партнерами.
Перемога в Угорщині - це битва під Лейпцигом, але не Ватерлоо. Наполеонівські плани з руйнування Європи не розірвані. І Україна тут є одним з головних чинників: якщо вона стає європейською не на словах, а насправді, тоді і настане Ватерлоо.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:28 Ответить
А от працювати з країнами зелена бидлодипломатія не вміє, від слова зовсім. А може не хоче.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:48 Ответить
"И это хорошо !
И это правильно ! "
М.С.Горбачьов.

за одну 🌃 ніч Угорщина перестала бути путінським крисятником

.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:22 Ответить
!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 15:23 Ответить
це добрий знак для України.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:22 Ответить
Як казав один плєшивий виродок, за яким могила давно плаче: Нравится,не нравится....
показать весь комментарий
13.04.2026 15:23 Ответить
"мышка пуйла" проиграла....
показать весь комментарий
13.04.2026 15:28 Ответить
Щось занадто швидко заістерив!
показать весь комментарий
13.04.2026 15:32 Ответить
Кредит не вiдпрацьований. Яка тут дружба?
показать весь комментарий
13.04.2026 15:34 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2026 15:34 Ответить
ну да, а Сіярто з Лаврухою по телефону лялякали я вороги
показать весь комментарий
13.04.2026 15:35 Ответить
А як обнімашки і целовашки Путька і Вітька?
показать весь комментарий
13.04.2026 15:37 Ответить
Це ж нада, то була дружньою, а тепер вже не дружня. Тобто єдиним другом для московського режиму був Орбан а не мільйони венгрів. Це потрібна знати всім остальним хто має діло з Сосією. Рашисти ненавидять всіх, крім своїх агентів. І я впевнений що якби між ними на стояла Україна то зараз на угорців вже падали б бомби або розстрілював беркут
показать весь комментарий
13.04.2026 15:39 Ответить
А шо таке?
А шо сі стало?
11 квітня ще дружня а 13 квітня вже недружня.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:39 Ответить
Слушай, абідна да? Даже Трамп столько сдєлал і ...
показать весь комментарий
13.04.2026 15:41 Ответить
Тобто там в друзях була не країна, с холуй-сраколиз орбан, все по поличках розклав
показать весь комментарий
13.04.2026 15:42 Ответить
Образилась швабра вусата, хник хник)
показать весь комментарий
13.04.2026 15:43 Ответить
Прах до праху, Вітьок до Вітька.
показать весь комментарий
13.04.2026 15:44 Ответить
Вчора з ранку ще була дуже дружньою, а з вечера вже ні! Нема завзятішого
ворога ніж учорашні "друзі" !
показать весь комментарий
13.04.2026 15:50 Ответить
 
 