Кремль не планирует поздравлять лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, поскольку считает эту страну недружественной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция РФ на победу Мадяра

"Это недружественная страна", - уточнил Песков.

"Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадьяр получил более 69% голосов.

Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов.

