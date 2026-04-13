Венгрия - недружественная страна, РФ не будет поздравлять Мадяра с победой, - Песков
Кремль не планирует поздравлять лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, поскольку считает эту страну недружественной.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция РФ на победу Мадяра
"Это недружественная страна", - уточнил Песков.
"Мы не направляем поздравления недружественным странам. А Венгрия - недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", - добавил пресс-секретарь российского диктатора.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадьяр получил более 69% голосов.
- Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов.
Топ комментарии
Пощастило, що спільного кордону з руснею не мають.
Бо був би вже якийсь там аналог "вєжлівих зєльоних".
"Як із цього вилізти ?"
.
Перестав бути холуєм - одразу потрапив у вороги.
Касап завжди бреше. Якщо не бреше - перевір: ***** його дручком, раптом задвохсотився...
Найважливіше, що показали вибори в Угорщині - спільні дії Трампа і путіна щодо Європейського Союзу. Себто, не стільки показали, скільки довели.
Обидва підтримують умовно антибрюссельські політсили в усіх країнах. Обидва зацікавлені розбити єдність ЄС за давнім, як Рим принципом «розділяй і володарюй», хоч у кожного своя мета. Трамп вважає обʼєднану Європу геополітичним конкурентом, хоч цього і не визнає; путін - перешкодою для загарбницької війни з відновлення імперії зла.
Обидва програли цей бій і це важливо. Але ще не програли війну: підтримка євроскептиків в ключових країнах ЄС досі росте.
Завдання для України в Угорщині - включити класичну, а не бикуючу дипломатію і почати активну співпрацю з новим урядом. Дива не буде - програш Орбана не означає автоматичного виграшу України. Для відновлення стосунків треба попрацювати.
Завдання для України в Європі - не давати приводів для атак на системні проєвропейські сили, які підтримують нас у війні проти росії. Це означає - влада врешті решт має виконати обіцянку провести реформи з наближення законодавства до європейського, відновити демократію і права людини, почати дотримуватися Конституції і очиститись від мегакорупції, яку розвів навколо себе Зеленський. З усім згаданим поки погано і цим владна команда завдає шкоди не тільки Україні, а і партнерам, які попри все залишаються партнерами.
Перемога в Угорщині - це битва під Лейпцигом, але не Ватерлоо. Наполеонівські плани з руйнування Європи не розірвані. І Україна тут є одним з головних чинників: якщо вона стає європейською не на словах, а насправді, тоді і настане Ватерлоо.
И это правильно ! "
М.С.Горбачьов.
за одну 🌃 ніч Угорщина перестала бути путінським крисятником
.
А шо сі стало?
11 квітня ще дружня а 13 квітня вже недружня.
ворога ніж учорашні "друзі" !