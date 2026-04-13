Ожидаем контакта Зеленского и Мадяра после выборов в Венгрии, - Сибига

Выборы в Венгрии: ожидается контакт Зеленского и Мадяра

Украина направила Венгрии сигналы о возможных контактах на уровне президента Зеленского и лидера партии "Тиса" Петера Мадяра.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно?

"Мы считаем, что получили правильные европейские новости из этой страны, которые открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории. Народ заслуживает таких открытых отношений. Мы хотим и уже передали сигналы о соответствующих контактах на уровне президента Украины и, соответственно, господина Мадяра", - отметил министр.

"Мы ожидаем этого контакта и, конечно, заинтересованы. Ждем реакции", - добавил Сибига.

По словам главы МИД, с венгерской стороной необходимо решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.

"Если говорить глобально – это снятие блокировки Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров", – добавил Сибига.

Украина готова также воплощать в жизнь самые высокие стандарты Совета Европы и ЕС в отношении национальных меньшинств, подытожил министр.

Читайте: Украина снимает рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, – МИД

Выборы в Венгрии

Что предшествовало?

Читайте также: Порошенко поздравил Мадяра с победой на выборах: Наше общее будущее в ЕС и НАТО

Венгрия Зеленский Владимир Сибига Андрей Мадяр Петер
Топ комментарии
Вважаєте, тут голобородьку буде зручніше демонструвати свою ганебну неосвіченість і хамовиту манеру спілкуватися?
13.04.2026 11:19 Ответить
Щось у мене така думка,що воно і тут зуміє насра..
13.04.2026 11:12 Ответить
Перший контакт--а цє має дуже важливе значення Але боюсь шо наш хлопчик може тільки зашкодити,бо його стиль спілкування--хлопчика в пісочниці,або ---сам дурак
13.04.2026 11:15 Ответить
Потрібно запростти в Киів і почати нову сторіну крепких відносин
13.04.2026 11:08 Ответить
Вважаєте, тут голобородьку буде зручніше демонструвати свою ганебну неосвіченість і хамовиту манеру спілкуватися?
13.04.2026 11:19 Ответить
Щось у мене така думка,що воно і тут зуміє насра..
13.04.2026 11:12 Ответить
"нєт!! на єто зеля пойтіть нє магёть! сначала должон спросить разрєшеніє у свого старшого шефа!" )
13.04.2026 11:12 Ответить
Перший контакт--а цє має дуже важливе значення Але боюсь шо наш хлопчик може тільки зашкодити,бо його стиль спілкування--хлопчика в пісочниці,або ---сам дурак
13.04.2026 11:15 Ответить
З Мадяром Зєля ще не срався...
13.04.2026 11:15 Ответить
Мадяр перед виборами вже просив голобородька не лізти зі своїм довгим носом у чужий монастир.
13.04.2026 11:20 Ответить
Тоді до срача 3.. 2.. 1...
13.04.2026 11:25 Ответить
У Орбана в москві є маєток, і думаю, що найкраще для нього зараз було б туди поїхати.
А якщо він цього не зробить, то буде сидіти у в'язниці, де йому й місце !!
13.04.2026 11:19 Ответить
Если успеет, Мадяр уже потребовал шоб он "сдал дела".
13.04.2026 11:25 Ответить
Мадяр проти надання зброї Україні й швидкого вступу до ЄС, - Politico.
13.04.2026 11:35 Ответить
Новий прем'єр-міністр 90 мільярдів європейських грошей розблокує звісно, ​​але він уже заявив, що виступає проти постачання угорської зброї чи грошей до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС.Гроші хоч із Орбаном хоч із Мадьяром може дадуть, може не дадуть, чи дадуть, але менше обіцяних, це від Угорщини мало залежить. Поживемо побачимо.
13.04.2026 11:48 Ответить
 
 