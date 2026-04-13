Ожидаем контакта Зеленского и Мадяра после выборов в Венгрии, - Сибига

Украина направила Венгрии сигналы о возможных контактах на уровне президента Зеленского и лидера партии "Тиса" Петера Мадяра.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы считаем, что получили правильные европейские новости из этой страны, которые открывают нам новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу нашей взаимной истории. Народ заслуживает таких открытых отношений. Мы хотим и уже передали сигналы о соответствующих контактах на уровне президента Украины и, соответственно, господина Мадяра", - отметил министр.

"Мы ожидаем этого контакта и, конечно, заинтересованы. Ждем реакции", - добавил Сибига.

По словам главы МИД, с венгерской стороной необходимо решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.

"Если говорить глобально – это снятие блокировки Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров", – добавил Сибига.

Украина готова также воплощать в жизнь самые высокие стандарты Совета Европы и ЕС в отношении национальных меньшинств, подытожил министр.

Читайте: Украина снимает рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, – МИД

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадьяр получил более 69% голосов.

Что предшествовало?

Читайте также: Порошенко поздравил Мадяра с победой на выборах: Наше общее будущее в ЕС и НАТО