Порошенко поздравил Мадяра с победой на выборах: Наше общее будущее в ЕС и НАТО

Порошенко поздравил Мадяра с победой на выборах

Петр Порошенко поздравил партию "Тиса" и её лидера Петера Мадяра с победой на выборах в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Что известно?

Как известно, "Тиса" и "Европейская Солидарность" входят в политическую семью Европейской народной партии.

"Это была очень конкурентная, драматичная, эмоциональная и динамичная кампания, которая заставила многих искренне переживать за ее ход. Выбор сделан, поэтому пора снизить градус предвыборной риторики и вернуться к прагматичной работе в интересах государства, граждан и Европы", - отметил Порошенко

"В Украине хотели бы видеть Венгрию хорошим другом, важным партнером и надежным соседом. В конце концов, наше общее будущее - в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Так и будет!", - подытожил пятый президент.

Читайте: Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов

Что предшествовало?

Читайте: Выборы в Венгрии могут изменить политику в отношении Украины, - Reuters

Венгрия (2483) Порошенко Петр (19280) Мадяр Петер (9)
А шо чавунояйцевий? Ше спить? Чи він стурбований за долю ашента кремля орбана? Вони всеж на одну контору працюють.
13.04.2026 09:03 Ответить
То мабуть ви проспали...
13.04.2026 09:22 Ответить
Скорійш за все. Дякую. Але його привітання все одне шо виступ венса.
13.04.2026 09:32 Ответить
В Турции или Египте, Вите надо выйти.
На сауне или пи-пи - Вите надо выйти.
Витя на репите. Вите надо выйти.
13.04.2026 09:04 Ответить
Я так зрозумів зелені не входять до Європейської народної парті і не мають відношення до Європи. Тому зеля ще не поздоровив, путін не дав добро.
13.04.2026 09:43 Ответить
 
 