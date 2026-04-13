Порошенко поздравил Мадяра с победой на выборах: Наше общее будущее в ЕС и НАТО

Петр Порошенко поздравил партию "Тиса" и её лидера Петера Мадяра с победой на выборах в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Как известно, "Тиса" и "Европейская Солидарность" входят в политическую семью Европейской народной партии.

"Это была очень конкурентная, драматичная, эмоциональная и динамичная кампания, которая заставила многих искренне переживать за ее ход. Выбор сделан, поэтому пора снизить градус предвыборной риторики и вернуться к прагматичной работе в интересах государства, граждан и Европы", - отметил Порошенко

"В Украине хотели бы видеть Венгрию хорошим другом, важным партнером и надежным соседом. В конце концов, наше общее будущее - в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Так и будет!", - подытожил пятый президент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

