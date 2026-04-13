УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8461 відвідувач онлайн
Новини Вибори в Угорщині
1 323 11

Порошенко привітав Мадяра із перемогою на виборах: Наше спільне майбутнє у ЄС та НАТО

Порошенко привітав Мадяра із перемогою на виборах

Петро Порошенко привітав партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра із перемогою на виборах в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як відомо, "Тиса" та "Європейська Солідарність" входять до політичної сімʼї Європейської народної партії.

"Це була дуже конкурентна, драматична, емоційна і динамічна кампанія, яка змусила багатьох щиро переживати за її перебіг. Вибір зроблено, тож час знизити градус виборчої риторики та повернутися до прагматичної роботи в інтересах держави і громадян та Європи", - зазначив Порошенко.

"В Україні хотіли б бачити Угорщину добрим другом, важливим партнером і надійним сусідом. Зрештою, наше спільне майбутнє в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. Так і буде!" - підсумував пʼятий президент.

Читайте: Мадяр закликав уряд Орбана піти у відставку після виборів

Що передувало?

Читайте: Вибори в Угорщині можуть змінити політику щодо України, - Reuters

Автор: 

Угорщина (3050) Порошенко Петро (14986) Мадяр Петер (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А шо чавунояйцевий? Ше спить? Чи він стурбований за долю ашента кремля орбана? Вони всеж на одну контору працюють.
показати весь коментар
13.04.2026 09:03 Відповісти
+5
В Турции или Египте, Вите надо выйти.
На сауне или пи-пи - Вите надо выйти.
Витя на репите. Вите надо выйти.
показати весь коментар
13.04.2026 09:04 Відповісти
+4
То мабуть ви проспали...
показати весь коментар
13.04.2026 09:22 Відповісти

Завантаження...

 
 