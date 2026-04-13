Порошенко привітав Мадяра із перемогою на виборах: Наше спільне майбутнє у ЄС та НАТО

Петро Порошенко привітав партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра із перемогою на виборах в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

Як відомо, "Тиса" та "Європейська Солідарність" входять до політичної сімʼї Європейської народної партії.

"Це була дуже конкурентна, драматична, емоційна і динамічна кампанія, яка змусила багатьох щиро переживати за її перебіг. Вибір зроблено, тож час знизити градус виборчої риторики та повернутися до прагматичної роботи в інтересах держави і громадян та Європи", - зазначив Порошенко.

"В Україні хотіли б бачити Угорщину добрим другом, важливим партнером і надійним сусідом. Зрештою, наше спільне майбутнє в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. Так і буде!" - підсумував пʼятий президент.

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Що передувало?

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

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