Очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра після виборів в Угорщині, - Сибіга

Україна передала Угорщині сигнали щодо можливих контактів на рівні президента Зеленського та лідера партії "Тиса" Петера Мадяра.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відносини відкриті. Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і відповідно пана Мадяра", - зазначив міністр.

"Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", - додав Сибіга.

За словами глави МЗС, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

"Якщо говорити глобально – це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів", – додав Сибіга.

Україна готова також втілювати найвищі стандарти Ради Європи і ЄС щодо національних меншин, підсумував міністр.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Що передувало?

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