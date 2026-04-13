Очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра після виборів в Угорщині, - Сибіга
Україна передала Угорщині сигнали щодо можливих контактів на рівні президента Зеленського та лідера партії "Тиса" Петера Мадяра.
Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відносини відкриті. Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і відповідно пана Мадяра", - зазначив міністр.
"Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", - додав Сибіга.
За словами глави МЗС, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.
"Якщо говорити глобально – це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів", – додав Сибіга.
Україна готова також втілювати найвищі стандарти Ради Європи і ЄС щодо національних меншин, підсумував міністр.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанку" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново виїхала до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
-
У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
-
Президент Зеленський заявив, що йому невідомо, що в Україні робить угорська делегація.
-
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
-
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль