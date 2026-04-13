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Новини Вибори в Угорщині
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Очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра після виборів в Угорщині, - Сибіга

Вибори в Угорщині: очікується контакт Зеленського та Мадяра

Україна передала Угорщині сигнали щодо можливих контактів на рівні президента Зеленського та лідера партії "Тиса" Петера Мадяра.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відносини відкриті. Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і відповідно пана Мадяра", - зазначив міністр.

"Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", - додав Сибіга.

За словами глави МЗС, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

"Якщо говорити глобально – це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів", – додав Сибіга.

Україна готова також втілювати найвищі стандарти Ради Європи і ЄС щодо національних меншин, підсумував міністр.

Читайте: Україна знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС

Вибори в Угорщині

Що передувало?

Також читайте: Порошенко привітав Мадяра із перемогою на виборах: Наше спільне майбутнє у ЄС та НАТО

Автор: 

Угорщина (3050) Зеленський Володимир (28415) Сибіга Андрій (1053) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+7
Вважаєте, тут голобородьку буде зручніше демонструвати свою ганебну неосвіченість і хамовиту манеру спілкуватися?
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13.04.2026 11:19 Відповісти
+6
Щось у мене така думка,що воно і тут зуміє насра..
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13.04.2026 11:12 Відповісти
+2
Перший контакт--а цє має дуже важливе значення Але боюсь шо наш хлопчик може тільки зашкодити,бо його стиль спілкування--хлопчика в пісочниці,або ---сам дурак
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13.04.2026 11:15 Відповісти

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