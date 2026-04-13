Україна знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС

МЗС скасовує попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

Про це повідомив міністр Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Знімаємо рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження", - зазначив міністр.

У МЗС розраховують, що у політичному вимірі результати виборів призведуть до нормалізації відносин.

"Україна готова працювати над досягненням такої мети. ... Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", - підсумував Сибіга.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Що передувало?

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