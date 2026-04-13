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Новини Вибори в Угорщині
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Україна знімає рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС

Утриматися від поїздок до Угорщини: МЗС зняло рекомендації

МЗС скасовує попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

Про це повідомив міністр Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Знімаємо рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження", - зазначив міністр.

У МЗС розраховують, що у політичному вимірі результати виборів призведуть до нормалізації відносин.

"Україна готова працювати над досягненням такої мети. ... Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", - підсумував Сибіга.

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Вибори в Угорщині

Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3050) Сибіга Андрій (1053)
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Топ коментарі
+5
Венс міг би і в Словаччину заїхати, там не далеко
може Фіцо потребує підтримки
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13.04.2026 09:47 Відповісти
+3
хочу нагадати зеленим дегенератам з мзс,, шо на побутовому рівні, відношення до українців в угорщині, в рази краще ніж у "дружній" польщі!!!!!!
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13.04.2026 09:30 Відповісти
+2
куплю собі костюм з отливом і в Угорщину
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13.04.2026 09:33 Відповісти

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