Украина снимает рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД

Об этом сообщил министр Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Отменяем рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", - отметил министр.

В МИД рассчитывают, что в политическом плане результаты выборов приведут к нормализации отношений.

"Украина готова работать над достижением этой цели. ... Хочу также настроить украинцев на реалистичные ожидания. Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению взаимного уважения и воплощению общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", - подытожил Сибига.

Читайте: Зеленский о 90 млрд евро для Украины: Европа должна быть сильнее, чем один лидер, имеющий антиевропейские взгляды

Читайте также: Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов

хочу нагадати зеленим дегенератам з мзс,, шо на побутовому рівні, відношення до українців в угорщині, в рази краще ніж у "дружній" польщі!!!!!!
13.04.2026 09:30 Ответить
Теж це помітили. Навіть в останній час стали вибирати для транзиту Угорщину а не Польщу. Від гріха подалі. Але ж і допомогу та підтримку наших біженців Польщею у 2022р.не забуваємо
13.04.2026 09:41 Ответить
Потрібно швиденько з"їздити - там десь 9 кг золота завалялось - може віддадуть
13.04.2026 09:33 Ответить
віддадуть як два пальці і на Орбана діло заведуть
13.04.2026 09:34 Ответить
Ви мене збодрили - зараз тільки шнурки зав"яжу
13.04.2026 09:36 Ответить
на шиї ?
13.04.2026 09:38 Ответить
Перед дорогою завше на черевиках шнурки зав"язували
13.04.2026 09:40 Ответить
куплю собі костюм з отливом і в Угорщину
13.04.2026 09:33 Ответить
І на Балатон!
13.04.2026 09:37 Ответить
Отут венс з трампом допомогли орбану програти своєю огидною підтримкою. Ну і лавров постарався, допоміг орбана "закопати"
13.04.2026 09:37 Ответить
 
 