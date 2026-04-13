Украина снимает рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД

МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

Об этом сообщил министр Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.



"Отменяем рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения", - отметил министр.

В МИД рассчитывают, что в политическом плане результаты выборов приведут к нормализации отношений.

"Украина готова работать над достижением этой цели. ... Хочу также настроить украинцев на реалистичные ожидания. Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению взаимного уважения и воплощению общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом", - подытожил Сибига.

Читайте: Зеленский о 90 млрд евро для Украины: Европа должна быть сильнее, чем один лидер, имеющий антиевропейские взгляды

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

Что предшествовало?

Читайте также: Мадяр призвал правительство Орбана уйти в отставку после выборов