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Угорщина - недружня країна, РФ не вітатиме Мадяра з перемогою, - Пєсков
Кремль не планує вітати лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає цю країну недружньою.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція РФ на перемогу Мадяра
"Це недружня країна", - уточнив Пєсков.
"Ми не надсилаємо привітання недружнім країнам. А Угорщина - недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", - додав речник російського диктатора.
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Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
- Відомо, що Фіцо та очільник уряду Чехії Бабіш підтримували Орбана напередодні парламентських виборів.
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Пощастило, що спільного кордону з руснею не мають.
Бо був би вже якийсь там аналог "вєжлівих зєльоних".
Перестав бути холуєм - одразу потрапив у вороги.