Кремль не планує вітати лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає цю країну недружньою.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція РФ на перемогу Мадяра

"Це недружня країна", - уточнив Пєсков.

"Ми не надсилаємо привітання недружнім країнам. А Угорщина - недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", - додав речник російського диктатора.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Відомо, що Фіцо та очільник уряду Чехії Бабіш підтримували Орбана напередодні парламентських виборів.

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