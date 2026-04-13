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Новини Вибори в Угорщині
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Угорщина - недружня країна, РФ не вітатиме Мадяра з перемогою, - Пєсков

пєсков про перемогу Мадяра

Кремль не планує вітати лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає цю країну недружньою.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція РФ на перемогу Мадяра

"Це недружня країна", - уточнив Пєсков.

"Ми не надсилаємо привітання недружнім країнам. А Угорщина - недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", - додав речник російського диктатора.

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Вибори в Угорщині

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Автор: 

Угорщина (3050) Пєсков Дмитро (1888) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+27
От так же і з Україною в 2014 було.
Пощастило, що спільного кордону з руснею не мають.
Бо був би вже якийсь там аналог "вєжлівих зєльоних".
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13.04.2026 15:20 Відповісти
+25
Тому що для русні є тільки холуї і вороги.
Перестав бути холуєм - одразу потрапив у вороги.
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13.04.2026 15:24 Відповісти
+21
Буквально за один день Угорщина стали недружньою кацапам, а до цього Лавров так любʼязно щебетав по телефону з Сіяртою.
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13.04.2026 15:23 Відповісти

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