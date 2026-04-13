Нам придется сесть за стол переговоров с Путиным, но мы не станем друзьями, - Мадяр

Лидер новой правящей партии Венгрии "Тиса" и кандидат в премьер-министры Петер Мадяр заявил о готовности к переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Nepszava.

Мадьяр о контактах с РФ

Журналисты поинтересовались у Мадяра его отношением к заявлениям действующего премьер-министра Виктора Орбана, который сказал, что хотел бы посмотреть, как "проукраинское правительство" вело бы переговоры с Россией.

Давайте больше не шутить. Я не думаю, что уходящий в отставку премьер-министр воспринимает себя всерьез, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля", - заявил Мадяр.

Мадяр готов к переговорам с Путиным

"Конечно, если это так, нам придется сесть за стол переговоров с президентом России", - сказал он.

При этом Мадяр объяснил свою логику:

Венгрия и Россия - соседи, их географическое положение не изменится.

Зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время.

Диверсификацию нужно усиливать, но это не произойдет за одну ночь.

Если понадобится, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями", - подчеркнул будущий премьер.

По словам Мадяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

Выборы в Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов.

Читайте: Фицо не сможет давить на ЕС, если Орбан проиграет выборы, - Bloomberg