Нам придется сесть за стол переговоров с Путиным, но мы не станем друзьями, - Мадяр
Лидер новой правящей партии Венгрии "Тиса" и кандидат в премьер-министры Петер Мадяр заявил о готовности к переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Nepszava.
Мадьяр о контактах с РФ
Журналисты поинтересовались у Мадяра его отношением к заявлениям действующего премьер-министра Виктора Орбана, который сказал, что хотел бы посмотреть, как "проукраинское правительство" вело бы переговоры с Россией.
Давайте больше не шутить. Я не думаю, что уходящий в отставку премьер-министр воспринимает себя всерьез, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля", - заявил Мадяр.
Мадяр готов к переговорам с Путиным
"Конечно, если это так, нам придется сесть за стол переговоров с президентом России", - сказал он.
При этом Мадяр объяснил свою логику:
- Венгрия и Россия - соседи, их географическое положение не изменится.
- Зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время.
- Диверсификацию нужно усиливать, но это не произойдет за одну ночь.
Если понадобится, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями", - подчеркнул будущий премьер.
По словам Мадяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.
Выборы в Венгрии
- Премьер Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
- Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов.
Відразу палишся.)
Ідеалісти ви наші.
Не проукраїнський не означає проросійський.
А у ідеалістів все закінчується погано.
Новим буратіной, який обіцяє "золотой вєк ужє сєгодня".
А Мадяр - тепер угорський прем'єр, не український президент.
Не обрали зєлю прем'єром Угорщини, хоча кОрбан його так рекламував, так рекламував...
і ви податки заплатили на суму приблизно 20% від суми того бабла і золота?
Ай да Мадяр, ай да сукін син!
Ну хто ж мудрому наріду винний? Можна було ще Пальчевського обрати.
ЯнуковичемОрбаном та ЗеленськимМадяром - молодий перспективний, майже 73% набрав 🤣🤣🤣🤣. Не встиг уряд сформувати, а вже до ***** лізе. Точно пишуть наш слоняра 🤣
1. Фото Мадяра з Києва, який приїжджав під час повномасштабки та покладав квіти до Стіни пам'яті.
2. Результати опитування серед угорських виборців про те, хто винен у ворожнечі з Україною."