Нам придется сесть за стол переговоров с Путиным, но мы не станем друзьями, - Мадяр

Петер Мадяр победил в Венгрии

Лидер новой правящей партии Венгрии "Тиса" и кандидат в премьер-министры Петер Мадяр заявил о готовности к переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Nepszava.

Мадьяр о контактах с РФ

Журналисты поинтересовались у Мадяра его отношением к заявлениям действующего премьер-министра Виктора Орбана, который сказал, что хотел бы посмотреть, как "проукраинское правительство" вело бы переговоры с Россией.

Давайте больше не шутить. Я не думаю, что уходящий в отставку премьер-министр воспринимает себя всерьез, когда говорит такие вещи в эфире. Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Они хотят провенгерского, и мы надеемся, что оно будет после 12 апреля", - заявил Мадяр.

Мадяр готов к переговорам с Путиным 

"Конечно, если это так, нам придется сесть за стол переговоров с президентом России", - сказал он.

При этом Мадяр объяснил свою логику:

  • Венгрия и Россия - соседи, их географическое положение не изменится.
  • Зависимость от российской энергетики сохранится еще некоторое время.
  • Диверсификацию нужно усиливать, но это не произойдет за одну ночь.

Если понадобится, мы будем вести переговоры, но мы не станем друзьями", - подчеркнул будущий премьер.

По словам Мадяра, новое правительство сосредоточится на реальных проблемах венгров, а не на внешнеполитических играх.

Зараз полетять капці.
Ідеалісти ви наші.
Не проукраїнський не означає проросійський.
А у ідеалістів все закінчується погано.
Новим буратіной, який обіцяє "золотой вєк ужє сєгодня".
13.04.2026 12:18 Ответить
Ну … же наш слоняра. 😆
показать весь комментарий
13.04.2026 12:13 Ответить
Слоняра є тільки один і це Дональд Трамп 🐘🐘🐘
показать весь комментарий
13.04.2026 12:19 Ответить
Ну … же наш слоняра. 😆
13.04.2026 12:13 Ответить
Слоняра є тільки один і це Дональд Трамп 🐘🐘🐘
13.04.2026 12:19 Ответить
Підлога, ти б змінив підхід у виборуі ніка.
Відразу палишся.)
13.04.2026 12:25 Ответить
Зараз полетять капці.
Ідеалісти ви наші.
Не проукраїнський не означає проросійський.
А у ідеалістів все закінчується погано.
Новим буратіной, який обіцяє "золотой вєк ужє сєгодня".
13.04.2026 12:18 Ответить
Так - Абукасимові капці - Мадяру невідомо шо путлєр це вбивця - вампір - який мертвою хваткою вчепився в Україну?
13.04.2026 12:42 Ответить
Відомо, тільки вчепилось (військово) ***** в Україну, не в Угорщину.
А Мадяр - тепер угорський прем'єр, не український президент.
Не обрали зєлю прем'єром Угорщини, хоча кОрбан його так рекламував, так рекламував...
13.04.2026 12:46 Ответить
балачки балачками, але подивимось на реальні дії. І перша індикаторна дія - розблокування грошей для України.
13.04.2026 12:22 Ответить
Тільки трамп може "зупинити" війну за 24 години, зруйнувати цивілізацію ( США), стати батьком,сином та духом....Анкоріджу! Аллаху Акбар!Лехаім! Слава Україні!!
13.04.2026 12:24 Ответить
Може і цього завербує ху*ло, воно робе це професійно.
13.04.2026 12:24 Ответить
Балачки то таке,але виборці йому вказали чіткий орієнтир на Європу а не на паРашу.Він молодий і буде вчитись.
13.04.2026 12:35 Ответить
Дайте йому 100 днів після 🤔
13.04.2026 12:40 Ответить
Коли нам бабло і золото повернуть, що орбан *******?
13.04.2026 12:26 Ответить
вам? а ви - це хто?

і ви податки заплатили на суму приблизно 20% від суми того бабла і золота?
13.04.2026 12:40 Ответить
Все мировые СМИ переполнены статьями о невероятной победе над Орбаном. Маленькая Венгрия с 9 миллионом жителей стала центром мира. Все потому что один венгерский дурак любит поболтать. Такой феерический бред.
13.04.2026 12:26 Ответить
Ватерлоо - це теж маленьке містечко.
13.04.2026 12:28 Ответить
А Щольц та Мелані проукраїньски -- ні вони проєвропейськи , пронімецьки й проіталійськи лідери . Обидва правоцентристи ... Але інтереси ЄС , інтереси країн ЄС вони в беспеці Європи , а ця беспека Європи тримається саме на ЗСУ . Саме вояки ЗСУ захищать рідну землю , але й Єврпопу те ж ! Це не очевидно було лише критичному ідіоту орбану . Мабуть ***** йому пообіцяв Закарпаття й Буковину . орбан воно не знає історію й на відміну сраліна при роздербанені Польші за його спиною нема танкової армади , 20 тисяч стволів артий й 15 тисяч літаків ... Але якщо сраліну ця армада не допомогла й він на вересень 1941 закидував гітлера копою пропозиція про сдачу половини софка (без бою) в обмін на припинення вогню . сралін не був стратегом й був таки параноїком . Але орбан був в 10 разів глупійший за сраліна , якщо вірив , що ***** щось йому збиралося дати з того , що воно хотіло б захопити ...
13.04.2026 12:28 Ответить
А яким боком Угорщина й московія сусіди?!
13.04.2026 12:30 Ответить
Ну понесло переможця, трохи наперед заліз 😸. Угорщині Закарпаття, а ***** Одеса і вже майже сосіди. Поспішив трохи 😸
13.04.2026 12:39 Ответить
А это наш спаситель цивилизации. Третий Черчилль.

13.04.2026 12:30 Ответить
Куди йому до Трампа-миротворця-президента-Венесуели-та-Ірану-і-Папи-Римського-по-вихідним.
13.04.2026 12:33 Ответить
Трамп псих, но он начальник дурдома с ядерными бомбами. А на фото обычный придурок-депутат.
13.04.2026 12:42 Ответить
І цей "звичайний придурок-депутат" так підсмалив сраки руснявим спєцам, що вони їх ще довго погасити не зможуть.
Ай да Мадяр, ай да сукін син!
13.04.2026 12:44 Ответить
Я вибачаюся, але Зеленський теж був вітром змін...
13.04.2026 12:47 Ответить
Якого задуло просто зі сцени, де він Україну порноакторкою називав.
Ну хто ж мудрому наріду винний? Можна було ще Пальчевського обрати.
13.04.2026 12:49 Ответить
Чого їх всіх тягне до кацапів? - тому шо в кацапів все дешевше?
13.04.2026 12:31 Ответить
Короче вибори пройшли між Януковичем Орбаном та Зеленським Мадяром - молодий перспективний, майже 73% набрав 🤣🤣🤣🤣. Не встиг уряд сформувати, а вже до ***** лізе. Точно пишуть наш слоняра 🤣
13.04.2026 12:34 Ответить
на поклон до Гітлера... як колись Ющенко перший візит зробив..Це ганьба....На куй Угорщині ці зустрічі???
13.04.2026 12:42 Ответить
розуміє, що переговори краще за війну. прям як порох з мінськими, а не зеля-довбойоб-пабідітєль-бамбітель.
13.04.2026 12:43 Ответить
Хіба русня на Угорщину напасти погрожує?
13.04.2026 12:47 Ответить
не знаю. кажуть, що кацапи хочуть ссср відновити. то мабуть і угорщину захопити захочуть
13.04.2026 12:49 Ответить
@ "Для тих, хто поки сумнівається в Петері Мадярі і не знає, чого від нього очікувати, є пару фактів:

1. Фото Мадяра з Києва, який приїжджав під час повномасштабки та покладав квіти до Стіни пам'яті.

2. Результати опитування серед угорських виборців про те, хто винен у ворожнечі з Україною."



13.04.2026 12:49 Ответить
 
 