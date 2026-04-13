Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним, але ми не станемо друзями, - Мадяр
Лідер нової правлячої партії Угорщини "Тиса" та кандидат у прем’єри Петер Мадяр заявив про готовність до переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Nepszava.
Мадяр про контакти з РФ
Журналісти поцікавилися в Мадяра його ставленням до заяв чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який сказав, що хотів би подивитися, як "проукраїнський уряд" проводив би переговори з Росією.
Давайте більше не жартувати. Я не думаю, що прем'єр-міністр, який іде у відставку, сприймає себе серйозно, коли говорить такі речі в ефірі. Ніхто не хоче проукраїнського уряду в Угорщині. Вони хочуть проугорського, і ми сподіваємося, що він буде після 12 квітня", - заявив Мадяр.
Мадяр готовий до перемовин із Путіним
"Звичайно, якщо це так, нам доведеться сісти за стіл переговорів з президентом Росії", - сказав він.
При цьому Мадяр пояснив свою логіку:
- Угорщина та Росія - сусіди, їхнє географічне розташування не зміниться.
- Залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час.
- Диверсифікацію треба посилювати, але це не відбудеться за одну ніч.
Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями", - підкреслив майбутній прем'єр.
За словами Мадяра, новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
- Відомо, що Фіцо та очільник уряду Чехії Бабіш підтримували Орбана напередодні парламентських виборів.
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