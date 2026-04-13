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Новини Вибори в Угорщині
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Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним, але ми не станемо друзями, - Мадяр

Петер Мадяр переміг в Угорщині

Лідер нової правлячої партії Угорщини "Тиса" та кандидат у прем’єри Петер Мадяр заявив про готовність до переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Nepszava.

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Мадяр про контакти з РФ

Журналісти поцікавилися в Мадяра його ставленням до заяв чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який сказав, що хотів би подивитися, як "проукраїнський уряд" проводив би переговори з Росією.

Давайте більше не жартувати. Я не думаю, що прем'єр-міністр, який іде у відставку, сприймає себе серйозно, коли говорить такі речі в ефірі. Ніхто не хоче проукраїнського уряду в Угорщині. Вони хочуть проугорського, і ми сподіваємося, що він буде після 12 квітня", - заявив Мадяр.

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Мадяр готовий до перемовин із Путіним 

"Звичайно, якщо це так, нам доведеться сісти за стіл переговорів з президентом Росії", - сказав він.

При цьому Мадяр пояснив свою логіку:

  • Угорщина та Росія - сусіди, їхнє географічне розташування не зміниться.
  • Залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час.
  • Диверсифікацію треба посилювати, але це не відбудеться за одну ніч.

Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями", - підкреслив майбутній прем'єр.

За словами Мадяра, новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.

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Вибори в Угорщині

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Автор: 

Угорщина (3050) путін володимир (25593) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+11
А яким боком Угорщина й московія сусіди?!
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13.04.2026 12:30 Відповісти
+9
Коли нам бабло і золото повернуть, що орбан *******?
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13.04.2026 12:26 Відповісти
+8
балачки балачками, але подивимось на реальні дії. І перша індикаторна дія - розблокування грошей для України.
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13.04.2026 12:22 Відповісти

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