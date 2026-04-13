Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним, але ми не станемо друзями, - Мадяр

Лідер нової правлячої партії Угорщини "Тиса" та кандидат у прем’єри Петер Мадяр заявив про готовність до переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Nepszava.

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Мадяр про контакти з РФ

Журналісти поцікавилися в Мадяра його ставленням до заяв чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який сказав, що хотів би подивитися, як "проукраїнський уряд" проводив би переговори з Росією.

Давайте більше не жартувати. Я не думаю, що прем'єр-міністр, який іде у відставку, сприймає себе серйозно, коли говорить такі речі в ефірі. Ніхто не хоче проукраїнського уряду в Угорщині. Вони хочуть проугорського, і ми сподіваємося, що він буде після 12 квітня", - заявив Мадяр.

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Мадяр готовий до перемовин із Путіним

"Звичайно, якщо це так, нам доведеться сісти за стіл переговорів з президентом Росії", - сказав він.

При цьому Мадяр пояснив свою логіку:

Угорщина та Росія - сусіди, їхнє географічне розташування не зміниться.

Залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час.

Диверсифікацію треба посилювати, але це не відбудеться за одну ніч.

Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями", - підкреслив майбутній прем'єр.

За словами Мадяра, новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Відомо, що Фіцо та очільник уряду Чехії Бабіш підтримували Орбана напередодні парламентських виборів.

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