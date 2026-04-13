Фіцо привітав Мадяра з перемогою та згадав про нафтопровід "Дружба"
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на виборах.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах та готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини, якого я вітаю з результатами виборів", - йдеться в повідомленні.
Фіцо зазначив, що Словаччина прагне "дружніх та взаємовигідних" відносин із Угорщиною та підтримує відновлення формату Вишеградської групи.
Також словацький прем'єр відзначив "спільний підхід з Угорщиною у захисті наших енергетичних інтересів".
"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа загалом мають велику зацікавленість у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", - підсумував Фіцо.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
- Відомо, що Фіцо та очільник уряду Чехії Бабіш підтримували Орбана напередодні парламентських виборів.
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