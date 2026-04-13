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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Фіцо привітав Мадяра з перемогою та згадав про нафтопровід "Дружба"

Фіцо привітав Мадяра з перемогою: згадав про нафтопровід Дружба

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на виборах.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах та готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини, якого я вітаю з результатами виборів", - йдеться в повідомленні.

Фіцо зазначив, що Словаччина прагне "дружніх та взаємовигідних" відносин із Угорщиною та підтримує відновлення формату Вишеградської групи.

Також словацький прем'єр відзначив "спільний підхід з Угорщиною у захисті наших енергетичних інтересів".

"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа загалом мають велику зацікавленість у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", - підсумував Фіцо.

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Вибори в Угорщині

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Автор: 

Угорщина (3050) Словаччина (1337) Фіцо Роберт (372) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+16
фіцо ,на вихід теж скоро ...вже нервується ...
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13.04.2026 11:57 Відповісти
+13
підар недостреляний.
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13.04.2026 11:57 Відповісти
+10
А чому дружбана Орбана не привітати з прольотом, як фанера над Будапештом?
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13.04.2026 11:54 Відповісти

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