Фицо поздравил Мадяра с победой и упомянул о нефтепроводе "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на выборах.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"С полным уважением признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого я поздравляю с результатами выборов", — говорится в сообщении.

Фицо отметил, что Словакия стремится к "дружественным и взаимовыгодным" отношениям с Венгрией и поддерживает возобновление формата Вышеградской группы.

Также словацкий премьер отметил "общий подход с Венгрией в защите наших энергетических интересов".

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом очень заинтересованы в возобновлении работы нефтепровода "Дружба", — подытожил Фицо.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля.

