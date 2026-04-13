Фицо поздравил Мадяра с победой и упомянул о нефтепроводе "Дружба"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на выборах.
Об этом он сообщил в соцсети X.
"С полным уважением признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого я поздравляю с результатами выборов", — говорится в сообщении.
Фицо отметил, что Словакия стремится к "дружественным и взаимовыгодным" отношениям с Венгрией и поддерживает возобновление формата Вышеградской группы.
Также словацкий премьер отметил "общий подход с Венгрией в защите наших энергетических интересов".
"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом очень заинтересованы в возобновлении работы нефтепровода "Дружба", — подытожил Фицо.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
- Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля.
Ходить жид ходором...
І звдком, і передком -
Перед паном Федірком..."
(Т. Шевченко, "Гайдамаки"...
Це - лише "літературна" характеристика Фіцо, в даному випадку...
- На церковной паперти - где она будет просить милостыню, с переломаными руками и ногами, и выбитой челюстью...
(Народа приказка).
і скільки репарацій повинна виплатити мадярщина