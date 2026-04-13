Мадяр анонсував зміни до конституції Угорщини та обмеження термінів прем’єра

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про плани змінити конституцію країни та запровадити обмеження для перебування глави уряду на посаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав на пресконференції в Будапешті Петер Мадяр.

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Обмеження термінів прем’єра

За словами Мадяра, нові зміни передбачатимуть обмеження у два терміни для прем’єр-міністра, що в угорських умовах означатиме максимум вісім років на посаді.

Він наголосив, що такі кроки мають запобігти тривалому перебуванню однієї особи при владі, як це було за часів Віктора Орбана.

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Конституційні зміни

Лідер партії "Тиса" заявив, що має намір внести відповідні зміни до основного закону країни, оскільки отримав політичні можливості для цього.

Водночас він не уточнив, чи йдеться про обмеження лише безперервних термінів, чи загальної кількості перебування на посаді.

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Плани щодо ЄС

Мадяр також повідомив про намір приєднати Угорщину до Європейської прокуратури.

За його словами, це необхідно для відновлення доступу до фінансування ЄС, зокрема йдеться про близько 20 мільярдів євро, які можуть бути спрямовані на економічний розвиток країни.

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