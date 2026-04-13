Мадяр анонсував масштабні політичні зміни в Угорщині після перемоги

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив про плани змінити систему влади та відновити інституції після перемоги на виборах в Угорщині.

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Мадяр заявив, що планує сформувати уряд, у якому всі учасники "серйозно ставитимуться до своїх обов’язків". Він наголосив, що результати виборів є "безпрецедентним мандатом довіри" від суспільства, тож нова команда працюватиме над виправданням очікувань виборців.

Заклики до відставки Орбана

Мадяр публічно закликав прем’єр-міністра Віктора Орбана добровільно піти у відставку та перейти в статус виконувача обов’язків до формування нового уряду. Він також закликав утриматися від рішень, які можуть "зв’язати руки" майбутній владі.

Політик заявив, що представники чинної системи мають залишити державні посади, включно з президентом Тамаш Шуйок, керівництвом судової системи, генпрокуратури, медіарегулятора та інших інституцій. За його словами, "час цієї системи минув", і він закликав посадовців піти добровільно.

Обіцянки реформ і євроінтеграції

Мадяр пообіцяв після формування нового уряду відновити систему стримувань і противаг, забезпечити незалежність інституцій та приєднатися до Європейської прокуратури. Він також заявив про намір відновити партнерські відносини з ЄС і НАТО та активізувати співпрацю у форматі Вишеградської групи.

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