Мадяр анонсував масштабні політичні зміни в Угорщині після перемоги
Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив про плани змінити систему влади та відновити інституції після перемоги на виборах в Угорщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 444.
Мадяр заявив, що планує сформувати уряд, у якому всі учасники "серйозно ставитимуться до своїх обов’язків". Він наголосив, що результати виборів є "безпрецедентним мандатом довіри" від суспільства, тож нова команда працюватиме над виправданням очікувань виборців.
Заклики до відставки Орбана
Мадяр публічно закликав прем’єр-міністра Віктора Орбана добровільно піти у відставку та перейти в статус виконувача обов’язків до формування нового уряду. Він також закликав утриматися від рішень, які можуть "зв’язати руки" майбутній владі.
Політик заявив, що представники чинної системи мають залишити державні посади, включно з президентом Тамаш Шуйок, керівництвом судової системи, генпрокуратури, медіарегулятора та інших інституцій. За його словами, "час цієї системи минув", і він закликав посадовців піти добровільно.
Обіцянки реформ і євроінтеграції
Мадяр пообіцяв після формування нового уряду відновити систему стримувань і противаг, забезпечити незалежність інституцій та приєднатися до Європейської прокуратури. Він також заявив про намір відновити партнерські відносини з ЄС і НАТО та активізувати співпрацю у форматі Вишеградської групи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце те, що не зробили після розвалу СРСР, Помаранчевої та особливо - Майдану.
Ну на паркані аби що писати не стануть...
Тут головне, щоб кредит припинив блокувати.
І дотримувався загальних рішень ЄС щодо руснявих енергоносіїв.
А там - поетапна повна відмова.
Від ШІ:
З 1 січня 2027 року: повна заборона на імпорт російського СПГ (включаючи довгострокові контракти).
Наразі обговорюється повна відмова від постачань трубопроводом «Дружба», що досі дозволені як виняток для деяких країн (зокрема Угорщини та Словаччини), з кінцевим терміном у 2027 році.
Тож нехай домовляється. Все одно десь через рік, за рішенням ЄС - фсьо.