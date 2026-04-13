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Новини Вибори в Угорщині
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Мадяр анонсував масштабні політичні зміни в Угорщині після перемоги

Мадяр оголосив політичні вимоги після перемоги "Тиси"

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив про плани змінити систему влади та відновити інституції після перемоги на виборах в Угорщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 444.

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Мадяр заявив, що планує сформувати уряд, у якому всі учасники "серйозно ставитимуться до своїх обов’язків". Він наголосив, що результати виборів є "безпрецедентним мандатом довіри" від суспільства, тож нова команда працюватиме над виправданням очікувань виборців.

Заклики до відставки Орбана

Мадяр публічно закликав прем’єр-міністра Віктора Орбана добровільно піти у відставку та перейти в статус виконувача обов’язків до формування нового уряду. Він також закликав утриматися від рішень, які можуть "зв’язати руки" майбутній владі.

Політик заявив, що представники чинної системи мають залишити державні посади, включно з президентом Тамаш Шуйок, керівництвом судової системи, генпрокуратури, медіарегулятора та інших інституцій. За його словами, "час цієї системи минув", і він закликав посадовців піти добровільно.

Обіцянки реформ і євроінтеграції

Мадяр пообіцяв після формування нового уряду відновити систему стримувань і противаг, забезпечити незалежність інституцій та приєднатися до Європейської прокуратури. Він також заявив про намір відновити партнерські відносини з ЄС і НАТО та активізувати співпрацю у форматі Вишеградської групи.

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Автор: 

Угорщина (3050) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+10
представники чинної системи мають залишити державні посади, включно з президентом Тамаш Шуйок, керівництвом судової системи, генпрокуратури, медіарегулятора та інших інституцій. За його словами, "час цієї системи минув", і він закликав посадовців піти добровільно.
Оце те, що не зробили після розвалу СРСР, Помаранчевої та особливо - Майдану.
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13.04.2026 09:53 Відповісти
+5
Нє.
Ну на паркані аби що писати не стануть...
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13.04.2026 09:59 Відповісти
+3
Буде. Це інтерес Угорщини - мати пальне.
Тут головне, щоб кредит припинив блокувати.
І дотримувався загальних рішень ЄС щодо руснявих енергоносіїв.
А там - поетапна повна відмова.
Від ШІ:
З 1 січня 2027 року: повна заборона на імпорт російського СПГ (включаючи довгострокові контракти).
Наразі обговорюється повна відмова від постачань трубопроводом «Дружба», що досі дозволені як виняток для деяких країн (зокрема Угорщини та Словаччини), з кінцевим терміном у 2027 році.

Тож нехай домовляється. Все одно десь через рік, за рішенням ЄС - фсьо.
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13.04.2026 09:57 Відповісти

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