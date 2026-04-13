Мадяр анонсировал масштабные политические изменения в Венгрии после победы

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о планах изменить систему власти и восстановить институты после победы на выборах в Венгрии.

Мадяр заявил, что планирует сформировать правительство, в котором все участники "серьезно будут относиться к своим обязанностям". Он подчеркнул, что результаты выборов являются "беспрецедентным мандатом доверия" от общества, поэтому новая команда будет работать над оправданием ожиданий избирателей.

Призывы к отставке Орбана

Мадяр публично призвал премьер-министра Виктора Орбана добровольно уйти в отставку и перейти в статус исполняющего обязанности до формирования нового правительства. Он также призвал воздержаться от решений, которые могут "связать руки" будущей власти.

Политик заявил, что представители действующей системы должны покинуть государственные посты, включая президента Тамаша Шуйока, руководство судебной системы, генпрокуратуры, медиарегулятора и других институтов. По его словам, "время этой системы прошло", и он призвал чиновников уйти добровольно.

Обещания реформ и евроинтеграции

Мадяр пообещал после формирования нового правительства восстановить систему сдержек и противовесов, обеспечить независимость институтов и присоединиться к Европейской прокуратуре. Он также заявил о намерении восстановить партнерские отношения с ЕС и НАТО и активизировать сотрудничество в формате Вышеградской группы.

представники чинної системи мають залишити державні посади, включно з президентом Тамаш Шуйок, керівництвом судової системи, генпрокуратури, медіарегулятора та інших інституцій. За його словами, "час цієї системи минув", і він закликав посадовців піти добровільно.
Оце те, що не зробили після розвалу СРСР, Помаранчевої та особливо - Майдану.
13.04.2026 09:53 Ответить
Нє.
Ну на паркані аби що писати не стануть...
13.04.2026 09:59 Ответить
Сіярто, Ростов шо на том Дону чекає.
13.04.2026 09:55 Ответить
Вже в тєлєгє написали на інсайдєрє, що Мадяр буде договарюватись з москвою про енергоносії
13.04.2026 09:51 Ответить
Буде. Це інтерес Угорщини - мати пальне.
Тут головне, щоб кредит припинив блокувати.
І дотримувався загальних рішень ЄС щодо руснявих енергоносіїв.
А там - поетапна повна відмова.
Від ШІ:
З 1 січня 2027 року: повна заборона на імпорт російського СПГ (включаючи довгострокові контракти).
Наразі обговорюється повна відмова від постачань трубопроводом «Дружба», що досі дозволені як виняток для деяких країн (зокрема Угорщини та Словаччини), з кінцевим терміном у 2027 році.

Тож нехай домовляється. Все одно десь через рік, за рішенням ЄС - фсьо.
13.04.2026 09:57 Ответить
Нє.
Ну на паркані аби що писати не стануть...
13.04.2026 09:59 Ответить
На паркані написано : "Буй" . А там дрова....
13.04.2026 10:27 Ответить
Зараз почнеться саме цікаве...Ключове слово - "добровільно"! В якщо ні?? Починаємо "озабочення -переазабочення"??
13.04.2026 09:53 Ответить
Ні, далі починається "процедурно".
13.04.2026 09:55 Ответить
конституційна більшість дозволяє змінити конституцію і суди і прокуратуру включно все що захоче
13.04.2026 09:59 Ответить
13.04.2026 09:53 Ответить
Обіцяти - не означає одружитися. 😊 Наш Зєлєнскій - приклад. Там теж Голабородька гарно і красиво обіцяв. І більшість вірила, бо красиво було.
13.04.2026 10:02 Ответить
Пішла хвиля "Мадяр - то просто наш зєля".
Русня надпотужно обхєзалась зі своїми ІПсО та агентурою, тому зараз намагається "пєрєбіть повєсточку".
Ціль - показати, що Мадяр і новий уряд як мінімум нічим не кращі за кОрбана і чинний, а в ідеалі - що кОрбан зі словами "а я чьто говоріл?!" тріумфально повернеться рятувати майже зруйновану "угорськими зєлєними" країну.
13.04.2026 10:05 Ответить
Пане Денисе, у мене стійка психіка, бо я - скептик. 😊 Я ніколи ні в кого не зачаровуюся, тому ніколи не розчаровуюся. 😁 Орбан так всіх дістав, що оптимісти бігом стали ліпити ідеал з усього, що могло цого посунути. Оптимісти чують лише те, що хочуть чути і не чують того, що може похитнути їхній оптимізм. 😊 А варто згадати хоча б те, що Мадяр теж проти членства України в НАТО, що теж збирається "налагоджувати з кацапією прагматичні ( це про бабло) стосунки". Мадчр - колишній пахолок Орбана а йогоТиса - вихідці з Фвдесу, як "За майбах" - з Партії Регіонів. Звичацно, він знесе симтему влади, побудовпну під Орбана, бо інакше не побудує систеиу, заточену під Мадяра. Тому я почекаю хоча б рік, щоб робити висновки. І буду радий, якщо помилюся. 😊
13.04.2026 10:28 Ответить
У вашому тексті більше "осторожного оптімізма в правільную сторону", ніж скепсису.
13.04.2026 10:31 Ответить
Нууу, ми, скептики, ми такі! 😁
13.04.2026 10:38 Ответить
Отож.
13.04.2026 10:39 Ответить
Я живу недалеко від даох перевалів - Ужокського і. Верецького, на яких угри і поляки розстрілювали українців, які залишали Закарпаття після поразки від військ фашистської Угорщини Каопатської України. Тут стоять два великі хрести, які нагадують про цю трагедію. А ще пам'ятаю розпоаілі бабусі про те, як у моєму місьі угри у білих рукавичках!!!! вішали щвичацних жителів-укрпїнців після відступу з Карпат кацапської імператорської армії, яка тут займалася ьим же, але без білих рукавичок майже рік під час Першої світової. Мало того - мого прадіда теж чекала така доля за звинувачення зависного сусіда у симпатіях до кацапів і лише заступництво делегації євреїв, яких кацапські чорносотенці притісняли особисто жорстоко врятувало прадвдову шию. Зауважу - прадід - чесний корінний бойко, до євреїв стосунку не мав.
13.04.2026 10:52 Ответить
Колись нас і німці знищували масово, а тепер як?
13.04.2026 10:59 Ответить
Ніт. 😊 Замість німців це робили інші. При Австро-Угорщині - ті ж мадяри. Німці рук не бруднили. Я більше вірю розповідям бабусь, двдусів, сттарих сусідів, ніж кацапській історії зі школи. Навіть євреїв у моєму місті розстрілювпли не німці, а різношерстна допомвжна поліція. Навіть коли у мого покійного діда 1903 р.н. німці, коли забирали продукти, то розраховувалися рейхсмарками. Кацапи ж пару коней забрали просто так. Навіть не за дякую.
13.04.2026 11:10 Ответить
А Одесу румуни окупували.
Тільки я зараз чомусь до румунів погано не ставлюсь.
Як і до фінів, які свого часу теж в союзі з фашистською Німеччиною були.
Тепер що ті, що ті - в ЄС і нормальні.
А стосовно "повторєнія зєлі і узурпаціі новой властью" - це навряд чи.
кОрбан п'ятнадцять років автократію за підтримки русні будував - не збудував, все в один день рухнуло.
Так і з Мадяром, якщо що, буде те ж саме, ще й сильніше, бо розчарування не пробачають.
Угорці можуть знову вийти і змести вщент. Доведено.
13.04.2026 11:14 Ответить
особливо Майдану!
13.04.2026 11:02 Ответить
Ні! Цим покидькам треба не дати втікти, як дали у нас овочевим... Ще й з беркудами домовились та не посадили...
13.04.2026 10:00 Ответить
Дадуть. Традиція така. Якщо її змінити - переходу алади не відбуватиметься. Ті, що заступають думають про час, коли треба буде йти. Приклад - Кучма, якому дав гарантії Ющенко і навіть януковощ со товарісчі, які успішно евакуювалися після Майдану.
13.04.2026 10:05 Ответить
афігєть!
невже циган орбан емігрує до сочів?
з пляшкою в дупі до клюбу політичних гімномесів *****.
13.04.2026 10:13 Ответить
Орбан колись також добре починав. А потім скозлився.
13.04.2026 10:26 Ответить
👋✌ В добрый путь!
13.04.2026 10:35 Ответить
І сказав старий монах-"Не хвали день зранку, а дорогу,котру варто пройти, на самому початку"
13.04.2026 11:00 Ответить
Дивно,а в нас би три тижні голоси би рахували.
13.04.2026 11:05 Ответить
 
 