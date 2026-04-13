Мадяр анонсировал масштабные политические изменения в Венгрии после победы

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о планах изменить систему власти и восстановить институты после победы на выборах в Венгрии.

Мадяр заявил, что планирует сформировать правительство, в котором все участники "серьезно будут относиться к своим обязанностям". Он подчеркнул, что результаты выборов являются "беспрецедентным мандатом доверия" от общества, поэтому новая команда будет работать над оправданием ожиданий избирателей.

Призывы к отставке Орбана

Мадяр публично призвал премьер-министра Виктора Орбана добровольно уйти в отставку и перейти в статус исполняющего обязанности до формирования нового правительства. Он также призвал воздержаться от решений, которые могут "связать руки" будущей власти.

Политик заявил, что представители действующей системы должны покинуть государственные посты, включая президента Тамаша Шуйока, руководство судебной системы, генпрокуратуры, медиарегулятора и других институтов. По его словам, "время этой системы прошло", и он призвал чиновников уйти добровольно.

Обещания реформ и евроинтеграции

Мадяр пообещал после формирования нового правительства восстановить систему сдержек и противовесов, обеспечить независимость институтов и присоединиться к Европейской прокуратуре. Он также заявил о намерении восстановить партнерские отношения с ЕС и НАТО и активизировать сотрудничество в формате Вышеградской группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина снимает рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД