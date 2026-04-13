Мадяр анонсировал масштабные политические изменения в Венгрии после победы
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о планах изменить систему власти и восстановить институты после победы на выборах в Венгрии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет 444.
Мадяр заявил, что планирует сформировать правительство, в котором все участники "серьезно будут относиться к своим обязанностям". Он подчеркнул, что результаты выборов являются "беспрецедентным мандатом доверия" от общества, поэтому новая команда будет работать над оправданием ожиданий избирателей.
Призывы к отставке Орбана
Мадяр публично призвал премьер-министра Виктора Орбана добровольно уйти в отставку и перейти в статус исполняющего обязанности до формирования нового правительства. Он также призвал воздержаться от решений, которые могут "связать руки" будущей власти.
Политик заявил, что представители действующей системы должны покинуть государственные посты, включая президента Тамаша Шуйока, руководство судебной системы, генпрокуратуры, медиарегулятора и других институтов. По его словам, "время этой системы прошло", и он призвал чиновников уйти добровольно.
Обещания реформ и евроинтеграции
Мадяр пообещал после формирования нового правительства восстановить систему сдержек и противовесов, обеспечить независимость институтов и присоединиться к Европейской прокуратуре. Он также заявил о намерении восстановить партнерские отношения с ЕС и НАТО и активизировать сотрудничество в формате Вышеградской группы.
Тут головне, щоб кредит припинив блокувати.
І дотримувався загальних рішень ЄС щодо руснявих енергоносіїв.
А там - поетапна повна відмова.
Від ШІ:
З 1 січня 2027 року: повна заборона на імпорт російського СПГ (включаючи довгострокові контракти).
Наразі обговорюється повна відмова від постачань трубопроводом «Дружба», що досі дозволені як виняток для деяких країн (зокрема Угорщини та Словаччини), з кінцевим терміном у 2027 році.
Тож нехай домовляється. Все одно десь через рік, за рішенням ЄС - фсьо.
Ну на паркані аби що писати не стануть...
Оце те, що не зробили після розвалу СРСР, Помаранчевої та особливо - Майдану.
Русня надпотужно обхєзалась зі своїми ІПсО та агентурою, тому зараз намагається "пєрєбіть повєсточку".
Ціль - показати, що Мадяр і новий уряд як мінімум нічим не кращі за кОрбана і чинний, а в ідеалі - що кОрбан зі словами "а я чьто говоріл?!" тріумфально повернеться рятувати майже зруйновану "угорськими зєлєними" країну.
Тільки я зараз чомусь до румунів погано не ставлюсь.
Як і до фінів, які свого часу теж в союзі з фашистською Німеччиною були.
Тепер що ті, що ті - в ЄС і нормальні.
А стосовно "повторєнія зєлі і узурпаціі новой властью" - це навряд чи.
кОрбан п'ятнадцять років автократію за підтримки русні будував - не збудував, все в один день рухнуло.
Так і з Мадяром, якщо що, буде те ж саме, ще й сильніше, бо розчарування не пробачають.
Угорці можуть знову вийти і змести вщент. Доведено.
