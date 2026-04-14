Венс про агітацію за Орбана: Він "чудовий хлопець" і єдиний голос на захист американських інтересів в Європі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився щодо результатів виборів у неділю, на яких зазнав поразки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а також пояснив причини його активної підтримки з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Венса Fox News.

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За словами Венса, команда президента Дональда Трампа підтримувала Орбана через його позицію проти "європейської бюрократії" та заявлену ним підтримку інтересів Сполучених Штатів.

"Коли європейський бюрократ атакував американську компанію, іноді єдиним голосом на захист американських інтересів був Віктор Орбан", - заявив Венс.

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Він також зазначив, що його візит до Будапешта напередодні виборів був "правильним вчинком", оскільки США хотіли підтримати "людину, яка довго стояла поруч з нами".

"Ми поїхали до Угорщини не тому, що очікували легкої перемоги Віктора Орбана на виборах; ми поїхали, тому що вважали це правильним рішенням", - додав Венс.

Окрім того, Венс назвав Орбана "чудовим хлопцем", який за своїх 16 років на чолі уряду "фундаментально змінив" свою країну.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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