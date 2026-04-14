Новости
Победа Мадяра дает Украине шанс на €90 млрд, - СМИ

Победа Мадяра в Венгрии: разблокируют ли €90 млрд для Украины

После победы Петера Мадяра ЕС ожидает снятия Венгрией вето на кредит в размере 90 млрд евро для Украины. Однако дипломаты призывают не торопиться с выводами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Предыдущее правительство Орбана отказывалось поддержать пакет финансовой помощи ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, а также блокировало новые санкции против России и начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Во время кампании Орбан также обвинял Мадяра в связях с Киевом и Брюсселем.

Мадьяр не исключает снятия вето

Новый лидер заявил, что может пересмотреть позицию по кредиту, хотя прямо этого не подтвердил. Он также выразил удивление самим фактом блокирования, ведь Венгрия имеет право не участвовать в финансировании программы.

Мадяр отметил, что обсудит этот вопрос с европейскими лидерами.

В ЕС - осторожный оптимизм

Европейские дипломаты считают, что новое правительство в конечном итоге разблокирует помощь, однако предостерегают от завышенных ожиданий. По словам одного из дипломатов, Мадяр "не святой", а его позиция во время кампании была осторожной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила результаты выборов, назвав их "победой фундаментальных свобод".

ЕС подготовил Мадяру список из 27 условий для разблокирования 35 млрд для Венгрии, - FT

Даже в случае снятия вето процесс выделения средств может затянуться из-за бюрократических процедур и формирования нового правительства, которое Мадяр планирует завершить до начала мая.

Дополнительным риском остается позиция Роберта Фицо, который ранее допускал возможность блокирования кредита из-за вопроса поставок нефти.

Фактор энергетики и "Дружбы"

Одной из причин блокировки Орбан называл ситуацию с нефтепроводом "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию через территорию Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы могут быть завершены уже этой весной.

В ЕС считают, что даже в случае задержки кредита это не окажет критического влияния на экономику Украины в краткосрочной перспективе.

Экономист Максим Самойлюк отмечает, что финансовая стабильность может сохраняться как минимум до середины лета благодаря внутренним ресурсам.

Впрочем, в долгосрочной перспективе эта помощь остается важной для поддержки экономики и бюджета Украины.

Мадяр о кредите ЕС на 90 млрд евро для Украины: Решение принято еще в декабре, Венгрия не будет участвовать в этом

Не треба нам ці 90млрд! Зевиродки їх розкрадуть, а віддавати простим людям!
14.04.2026 07:24 Ответить
Вам не треба - ви й не беріть.
14.04.2026 07:33 Ответить
мені треба
14.04.2026 07:38 Ответить
Ти хоч елементарне уявлення маєш ,як би не ЄС то не було б за що утримувати ЗСУ ,виплачувати зарплати і пенсії адже ці країни покривають 70 % бюджету країни.
14.04.2026 07:41 Ответить
Особливо треба на пенсії прокурорам і суддям.
14.04.2026 08:18 Ответить
Кажете так, ніби у нас тільки прокурори і судді пенсії отримують.
14.04.2026 09:24 Ответить
Якісь крихти перепажають і пересічним , дійсно .
14.04.2026 09:25 Ответить
Якщо не дадуть грошей з ЄС, здогадайтесь, кому зі згаданих першим уріжуть пайку.
14.04.2026 09:26 Ответить
В Україні грошей більш ніж достатньо, але вони безбожно розкрадаются зеленими виродками.
14.04.2026 10:08 Ответить
А що в нас працює економіка ?рашисти знищили майже 50 % промисловості ,якщо щось пишеш то хоч уникай в суть справи ,без зарубіжної допомоги в нас всі ресурси були вичерпані на початковій стадії війни.
14.04.2026 10:17 Ответить
Скажи будь ласка: чи запроваджують в країні, що мусить вести війну вже 12 років, всілякі кешбеки, безкоштовні 3000 км залізницею, святкові та оздоровчі "тисячі" для населення і т.ін. якщо в країні замало грошей?
14.04.2026 11:05 Ответить
Якщо гривня по 200, бензин по 300 і хліб по 150 вас влаштовує то так - брати не потрібно, те що 30 % освоять - куди ж без цього
14.04.2026 10:27 Ответить
Це якщо персонаж нашого криворізького стендапера "президент" що потужно не ляпне після потужного занюха. (Бусік золота уважаємих людей хитрі угорці не повернули).
14.04.2026 07:26 Ответить
Взагалі-то Мадяр ще навіть не переміг.
Останні 1.78% протоколів ніяк не порахують.
Щось це мені нагадує...
14.04.2026 07:34 Ответить
Ну, з таким відривом ці півтора відсотки бюлетенів вже нічого не вирішать. Орбан ще позавчора признав поразку, бо з його 29% проти 70% у Тиси, ловити вже нічого. А мажорітарка ще піддала вогню.
Зараз головне, щоб Мадяр не виявився орбаном-2
14.04.2026 10:58 Ответить
Питання в конституційній більшості. Ще мінус три мандати - і вже межа. Мінус чотири - і все, кОран далі рулить.
14.04.2026 11:03 Ответить
А орбаном-2 він навряд чи буде.
мАцква грошей не дасть, а якщо і дасть, то народ знову вийде, як позавчора.
14.04.2026 11:11 Ответить
Чогось згадався віршик чудової одеситки, а потім ізраїльтянки Ренати Мухи (жила давно, писала російською, вже не жиє...):

Как-то раз в одной стране
Все решили больше не...
14.04.2026 21:18 Ответить
З бусіком цікаве питання . Може тому влада України так спішить зустрітися з новою владою Угорщини.
14.04.2026 09:37 Ответить
Мерц до перемоги теж обіцяв дати нам "Тауруси" і де вони ?
Трамп обіцяв закінчити війну за 3 дні і шо ?
Предвиборча риторика і дії після призначення часто-густо не співпадають....
14.04.2026 07:48 Ответить
Хотіли б дати грошей то зробили б це за межами ЄС і її тупих правил.
14.04.2026 07:55 Ответить
А грошей нам давати ніхто не збирається.
Дати і позичити дві величезні різниці.
14.04.2026 08:02 Ответить
Мадяр не буде ж з губи робити халяву - та й Фіцо без Орбана присяде
14.04.2026 08:02 Ответить
Не все змі передають:

"Для отримання 90 млрд євро допомоги Україні від ЄС потрібно схвалити 11 законів. Ці закони є умовою для розблокування фінансування, яке включає як кредитні, так і грантові кошти. Європейська комісія передала Верховній Раді список із 11 законів, ухвалення яких дозволить Україні отримати ці кошти.
Основні моменти:
Ухвалення цих законів є ключовою вимогою ЄС для надання фінансової підтримки.Законодавчі ініціативи стосуються різних сфер, включаючи цифровізацію судової системи, реформи у сфері економіки та управління.Швидке і ефективне прийняття цих законів дозволить розблокувати до 90 млрд євро допомоги".
14.04.2026 08:34 Ответить
Як і по нафтопроводу Дружба:
"Договір 2020 року про нафтопровід "Дружба" підписали генеральний директор "Укртранснафти" Микола Гавриленко та віцепрезидент російської компанії "Транснафта" Сергій Андронов. Підписання відбулося під час міжнародної зустрічі, і цей договір продовжує співпрацю між Україною та Росією у сфері транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" на наступні 10 років".
Тобто,транзит рос.нафти треба припиняти в юридичному плані,що все було ок,а не вигадувати різні питаннячки і суперечності з Угорщиною.
14.04.2026 11:42 Ответить
кацапське ізвєстія-- язичок в жопу і навіть не булькнули. -- це було вчора. А сьогодні --знову-- кацапське ізвєстія-- язичок в жопу і навіть не булькнули.
14.04.2026 08:57 Ответить
Перемога Мадяра дає шанс Україні...

Надто оптимістично. Орбан у відносинах з аморфним колгоспом ЄС вдосконалив і успішно застосовував дитячу гру/стратагему, яку умовно можна назвати екскурсія вихідного дня всією родиною у супермаркет з розбещеним дитятком, який вже володіє всіма випробуваними ним методами всякий раз добитися свого.

Особливо успішно йому це вдається, якщо при цьому родинному заході присутня хоча б одна з бабусь, яка приїхала у гості.

Чому Мадяру не скористатися? Ось Фіцо та інші не так нагло-цинічно використовували "надбання" Орбана.
Проти психології "не прошь"...
Рекомендую почитати книгу Ерік Берн - «Ігри, які грають люди» https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA
14.04.2026 09:03 Ответить
Для цього йому треба мати за спиною мАцкву.
ЄС вже заблокував десь 45 мільярдів для Угорщини саме через дії кОрбана. І Мадяру треба не просто замінити кОрбана, а і зробити певні дії, щоб їх розблокувати.
кОрбан був впевений, що якщо що,"дядя володя в бєдє нє бросіт".
"Дядя володя" вчора вже висловився стосовно Угорщини.
То де у Мадяра "тил", від якого він може дозволити собі "тупцяти ніжкою в присутності"?
14.04.2026 09:36 Ответить
Віктор Орбан уже багато років вважається головним союзником Володимира Путіна у Європі - Орбан послідовно блокує фінансову допомогу Євросоюзу Україні.

Орбан перебуває у владі так довго, що багато хто й забув: а якою взагалі може бути зовнішня політика Угорщини, якщо не такою?

Про те, як країна вибудовуватиме відносини з Росією, Україною та Європою при Петері Мадьярі - теж правому політиці для проекту Carnegie Politika науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Максим Саморуков.

https://storage.googleapis.com/crng/russia-hungary-no-orban.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=post Матеріал цілком.

https://meduza.io/feature/2026/04/14/u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet-novyy-premier-ministr-no-na-dele-madyar-ne-silno-otlichaetsya-ot-orbana
14.04.2026 09:34 Ответить
"Мадьяр на хвилі тріумфу обіцяє очистити від кадрів «Фідес» все, що можливо. Але насправді будь-які спроби кинути виклик основній масі держапарату, а не лише сім'ї Орбана, зіткнуться з тим, що навіть після поразки на парламентських виборах величезна кількість важливих постів https://tvpworld.com/92544224/hungary-election-why-victory-may-still-not-let-tisza-govern?fbclid=IwdGRjcARIMWxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEe464SrMEhHBek0CrPyD4a_cYPsVq_LDCiNsQhrlQbv4ksXRdDqXwyycgHGoQ_aem_4TZYGKgT2zZ4sFce0s2GNw залишається в руках висуванців колишньої правлячої партії - від президента та генпрокурора до суддів Верховного суду та голів держЗМІ.

Безперечно, новому прем'єру під силу звільнити, скажімо, голову Рахункової палати - адже він, за чутками, зустрічається з колишньою дружиною Мадьяра, яка сама була міністром юстиції в одному з кабінетів «Фідес». Але замінити всіх, скрізь, одразу і з дотриманням усіх процедур - завдання нездійсненне і загрожує повстанням держапарату та великого бізнесу проти нового лідера.

Мадьяру та її нечисленним соратникам залишається або влитися у існуючу систему, обмежившись косметичними змінами, або розпочати тривалу і в'язку боротьбу зі старими кадрами без особливих шансів на успех. Угорщина - не перша країна, де опозиція приходить до влади після довгого та корумпованого правління популістів. Те саме відбувалося останніми роками у Словаччині, Польщі, Болгарії. І скрізь виходило так, що підходи попередників виявлялися або надто зручними та популярними, щоб нова влада від них відмовлялася, або надто вкоріненими, щоб їх можна було переглянути без багаторічної апаратної боротьби." https://storage.googleapis.com/crng/russia-hungary-no-orban.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=post Матеріал цілком.

https://meduza.io/feature/2026/04/14/u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet-novyy-premier-ministr-no-na-dele-madyar-ne-silno-otlichaetsya-ot-orbana
14.04.2026 10:02 Ответить
Україні то так собі, а от команді Боневтіка Позорно-Брехливого випадає джек-пот - вони всі стануть доларовими мільярдерами. А діти і внуки українців ще десятиліттями будуть виплачувати борги по цьому і інших кредитах.
14.04.2026 10:26 Ответить
***** ЗЕкаманди дуже чекає на черговий транш для е-Піздінга чи зЕ-пізнінга, акакаяразніца!
14.04.2026 10:34 Ответить
+100500!!! Точніше й не сказати.
14.04.2026 11:11 Ответить
Вчора прочитала у Портнікова, що Сійярту спіймали в МЗС Угорщини, куди він прибіг палити секретні документи. Ось тільки так і не знаю - вдалося чи ні. Мабуть, там за 16 років накопичилося багато цікавого. Не на один строк вистачить!
14.04.2026 11:04 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=uFQ-DZd1QtY Євген Магда: Україна НЕ виграла. Що означає зміна влади в Угорщині? (9:11)
14.04.2026 11:08 Ответить
 
 