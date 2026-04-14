Победа Мадяра дает Украине шанс на €90 млрд, - СМИ

После победы Петера Мадяра ЕС ожидает снятия Венгрией вето на кредит в размере 90 млрд евро для Украины. Однако дипломаты призывают не торопиться с выводами.

Предыдущее правительство Орбана отказывалось поддержать пакет финансовой помощи ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, а также блокировало новые санкции против России и начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Во время кампании Орбан также обвинял Мадяра в связях с Киевом и Брюсселем.

Мадьяр не исключает снятия вето

Новый лидер заявил, что может пересмотреть позицию по кредиту, хотя прямо этого не подтвердил. Он также выразил удивление самим фактом блокирования, ведь Венгрия имеет право не участвовать в финансировании программы.

Мадяр отметил, что обсудит этот вопрос с европейскими лидерами.

В ЕС - осторожный оптимизм

Европейские дипломаты считают, что новое правительство в конечном итоге разблокирует помощь, однако предостерегают от завышенных ожиданий. По словам одного из дипломатов, Мадяр "не святой", а его позиция во время кампании была осторожной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила результаты выборов, назвав их "победой фундаментальных свобод".

Даже в случае снятия вето процесс выделения средств может затянуться из-за бюрократических процедур и формирования нового правительства, которое Мадяр планирует завершить до начала мая.

Дополнительным риском остается позиция Роберта Фицо, который ранее допускал возможность блокирования кредита из-за вопроса поставок нефти.

Фактор энергетики и "Дружбы"

Одной из причин блокировки Орбан называл ситуацию с нефтепроводом "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию через территорию Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы могут быть завершены уже этой весной.

В ЕС считают, что даже в случае задержки кредита это не окажет критического влияния на экономику Украины в краткосрочной перспективе.

Экономист Максим Самойлюк отмечает, что финансовая стабильность может сохраняться как минимум до середины лета благодаря внутренним ресурсам.

Впрочем, в долгосрочной перспективе эта помощь остается важной для поддержки экономики и бюджета Украины.

