Победа Мадяра дает Украине шанс на €90 млрд, - СМИ
После победы Петера Мадяра ЕС ожидает снятия Венгрией вето на кредит в размере 90 млрд евро для Украины. Однако дипломаты призывают не торопиться с выводами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Предыдущее правительство Орбана отказывалось поддержать пакет финансовой помощи ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, а также блокировало новые санкции против России и начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Во время кампании Орбан также обвинял Мадяра в связях с Киевом и Брюсселем.
Мадьяр не исключает снятия вето
Новый лидер заявил, что может пересмотреть позицию по кредиту, хотя прямо этого не подтвердил. Он также выразил удивление самим фактом блокирования, ведь Венгрия имеет право не участвовать в финансировании программы.
Мадяр отметил, что обсудит этот вопрос с европейскими лидерами.
В ЕС - осторожный оптимизм
Европейские дипломаты считают, что новое правительство в конечном итоге разблокирует помощь, однако предостерегают от завышенных ожиданий. По словам одного из дипломатов, Мадяр "не святой", а его позиция во время кампании была осторожной.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила результаты выборов, назвав их "победой фундаментальных свобод".
Даже в случае снятия вето процесс выделения средств может затянуться из-за бюрократических процедур и формирования нового правительства, которое Мадяр планирует завершить до начала мая.
Дополнительным риском остается позиция Роберта Фицо, который ранее допускал возможность блокирования кредита из-за вопроса поставок нефти.
Фактор энергетики и "Дружбы"
Одной из причин блокировки Орбан называл ситуацию с нефтепроводом "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию через территорию Украины.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы могут быть завершены уже этой весной.
В ЕС считают, что даже в случае задержки кредита это не окажет критического влияния на экономику Украины в краткосрочной перспективе.
Экономист Максим Самойлюк отмечает, что финансовая стабильность может сохраняться как минимум до середины лета благодаря внутренним ресурсам.
Впрочем, в долгосрочной перспективе эта помощь остается важной для поддержки экономики и бюджета Украины.
Останні 1.78% протоколів ніяк не порахують.
Щось це мені нагадує...
Зараз головне, щоб Мадяр не виявився орбаном-2
мАцква грошей не дасть, а якщо і дасть, то народ знову вийде, як позавчора.
Трамп обіцяв закінчити війну за 3 дні і шо ?
Предвиборча риторика і дії після призначення часто-густо не співпадають....
Дати і позичити дві величезні різниці.
"Для отримання 90 млрд євро допомоги Україні від ЄС потрібно схвалити 11 законів. Ці закони є умовою для розблокування фінансування, яке включає як кредитні, так і грантові кошти. Європейська комісія передала Верховній Раді список із 11 законів, ухвалення яких дозволить Україні отримати ці кошти.
Основні моменти:
Ухвалення цих законів є ключовою вимогою ЄС для надання фінансової підтримки.Законодавчі ініціативи стосуються різних сфер, включаючи цифровізацію судової системи, реформи у сфері економіки та управління.Швидке і ефективне прийняття цих законів дозволить розблокувати до 90 млрд євро допомоги".
"Договір 2020 року про нафтопровід "Дружба" підписали генеральний директор "Укртранснафти" Микола Гавриленко та віцепрезидент російської компанії "Транснафта" Сергій Андронов. Підписання відбулося під час міжнародної зустрічі, і цей договір продовжує співпрацю між Україною та Росією у сфері транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" на наступні 10 років".
Тобто,транзит рос.нафти треба припиняти в юридичному плані,що все було ок,а не вигадувати різні питаннячки і суперечності з Угорщиною.
Надто оптимістично. Орбан у відносинах з аморфним колгоспом ЄС вдосконалив і успішно застосовував дитячу гру/стратагему, яку умовно можна назвати екскурсія вихідного дня всією родиною у супермаркет з розбещеним дитятком, який вже володіє всіма випробуваними ним методами всякий раз добитися свого.
Особливо успішно йому це вдається, якщо при цьому родинному заході присутня хоча б одна з бабусь, яка приїхала у гості.
Чому Мадяру не скористатися? Ось Фіцо та інші не так нагло-цинічно використовували "надбання" Орбана.
Проти психології "не прошь"...
Рекомендую почитати книгу Ерік Берн - «Ігри, які грають люди» https://www.youtube.com/watch?v=r8KTaMKO1cA
ЄС вже заблокував десь 45 мільярдів для Угорщини саме через дії кОрбана. І Мадяру треба не просто замінити кОрбана, а і зробити певні дії, щоб їх розблокувати.
кОрбан був впевений, що якщо що,"дядя володя в бєдє нє бросіт".
"Дядя володя" вчора вже висловився стосовно Угорщини.
То де у Мадяра "тил", від якого він може дозволити собі "тупцяти ніжкою в присутності"?
Орбан перебуває у владі так довго, що багато хто й забув: а якою взагалі може бути зовнішня політика Угорщини, якщо не такою?
Про те, як країна вибудовуватиме відносини з Росією, Україною та Європою при Петері Мадьярі - теж правому політиці для проекту Carnegie Politika науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Максим Саморуков.
https://storage.googleapis.com/crng/russia-hungary-no-orban.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=post Матеріал цілком.
https://meduza.io/feature/2026/04/14/u-vengrii-vpervye-za-16-let-budet-novyy-premier-ministr-no-na-dele-madyar-ne-silno-otlichaetsya-ot-orbana
Безперечно, новому прем'єру під силу звільнити, скажімо, голову Рахункової палати - адже він, за чутками, зустрічається з колишньою дружиною Мадьяра, яка сама була міністром юстиції в одному з кабінетів «Фідес». Але замінити всіх, скрізь, одразу і з дотриманням усіх процедур - завдання нездійсненне і загрожує повстанням держапарату та великого бізнесу проти нового лідера.
Мадьяру та її нечисленним соратникам залишається або влитися у існуючу систему, обмежившись косметичними змінами, або розпочати тривалу і в'язку боротьбу зі старими кадрами без особливих шансів на успех. Угорщина - не перша країна, де опозиція приходить до влади після довгого та корумпованого правління популістів. Те саме відбувалося останніми роками у Словаччині, Польщі, Болгарії. І скрізь виходило так, що підходи попередників виявлялися або надто зручними та популярними, щоб нова влада від них відмовлялася, або надто вкоріненими, щоб їх можна було переглянути без багаторічної апаратної боротьби." https://storage.googleapis.com/crng/russia-hungary-no-orban.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=post Матеріал цілком.
