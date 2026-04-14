Перемога Мадяра дає шанс Україні на €90 млрд, - ЗМІ

Після перемоги Петера Мадяра ЄС очікує зняття вето Угорщини на кредит €90 млрд для України. Однак дипломати закликають не поспішати з висновками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

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Попередній уряд Орбана відмовлявся підтримати пакет фінансової допомоги ЄС для України обсягом 90 млрд євро, а також блокував нові санкції проти Росії та початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Під час кампанії Орбан також звинувачував Мадяра у зв’язках із Києвом і Брюсселем.

Мадяр не виключає зняття вето

Новий лідер заявив, що може переглянути позицію щодо кредиту, хоча прямо цього не підтвердив. Він також висловив здивування самим фактом блокування, адже Угорщина має право не брати участі у фінансуванні програми.

Мадяр зазначив, що обговорить це питання з європейськими лідерами.

У ЄС - обережний оптимізм

Європейські дипломати вважають, що новий уряд зрештою розблокує допомогу, однак застерігають від завищених очікувань. За словами одного з дипломатів, Мадяр "не святий", а його позиція під час кампанії була обережною.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн позитивно оцінила результати виборів, назвавши їх "перемогою фундаментальних свобод".

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Навіть у разі зняття вето процес виділення коштів може затягнутися через бюрократичні процедури та формування нового уряду, яке Мадяр планує завершити до початку травня.

Додатковим ризиком залишається позиція Роберта Фіцо, який раніше допускав можливість блокування кредиту через питання постачання нафти.

Фактор енергетики та "Дружби"

Однією з причин блокування Орбан називав ситуацію з нафтопроводом "Дружба", яким російська нафта постачається до Угорщини через територію України.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що ремонтні роботи можуть бути завершені вже цієї весни.

У ЄС вважають, що навіть у разі затримки кредиту це не матиме критичного впливу на економіку України в короткостроковій перспективі.

Економіст Максим Самойлюк зазначає, що фінансова стабільність може зберігатися щонайменше до середини літа завдяки внутрішнім ресурсам.

Втім, у довгостроковій перспективі ця допомога залишається важливою для підтримки економіки та бюджету України.

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