Мадяр про кредит ЄС на 90 млрд євро для України: Рішення ухвалено ще в грудні, Угорщина не братиме участі в цьому

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Водночас він заявив, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Угорщина не братиме участі в позиці

Мадяр нагадав, що рішення щодо кредиту для України було ухвалене ще в грудні 2025 року на рівні Європейської ради. Тоді Угорщина, Словаччина і Чехія отримали можливість не брати участі у програмі.

"У грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили",- сказав Мадяр.

Лідер "Тиси" заявив, що має намір обговорити це питання у розмовах з європейськими лідерами.

"Але особисто я згодний, що Угорщина не повинна брати участі у цьому механізмі. Угорщина перебуває у дуже складній фінансовій ситуації, і нащим завданням є повернути сюди кошти ЄС, які нам належать. Ми не можемо брати на себе більше позик. Але рішення вже прийняте Європейською радою у грудні, тому я не знаю, чому слід повторно піднімати це питання",- заявив Мадяр.

Він також згадав, що Віктор Орбан надто часто змінював свою позицію.

"Ми намагатимемося бути послідовними і чесними у нашій комунікації і не змінюватимемо нашу позицію кожні шість місяців", - додав майбутній глава угорського уряду.

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Інші заяви Мадяра

Нагадаємо, що також майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до Євросоюзу.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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