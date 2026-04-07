ЄС надасть Україні €90 млрд навіть у разі блокування Угорщини, - Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна отримає фінансування від ЄС, навіть якщо Угорщина не розблокує рішення щодо кредиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда з посиланням на телеканал Franceinfo.

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"Незалежно від того, чи буде ця перемога здобута, чи ні (12 квітня в Угорщині відбудуться вибори, - ред.), я знаю, що Європейська комісія буде готова, якщо до кінця квітня робота щодо надання кредиту Україні не буде завершена, дати можливість Україні отримати в розпорядження необхідні ліквідні кошти", – заявив Барро.

Він додав, що також впевнений, що рано чи пізно Україна отримає обіцяні Європейським Союзом 90 млрд євро.

"Я бажаю, щоб цей кредит у розмірі 90 мільярдів євро був остаточно фіналізований. Я знаю, що це буде, я маю в цьому абсолютне переконання", – наголосив міністр закордонних справ Франції.

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