ЄС надасть Україні €90 млрд навіть у разі блокування Угорщини, - Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна отримає фінансування від ЄС, навіть якщо Угорщина не розблокує рішення щодо кредиту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда з посиланням на телеканал Franceinfo.
"Незалежно від того, чи буде ця перемога здобута, чи ні (12 квітня в Угорщині відбудуться вибори, - ред.), я знаю, що Європейська комісія буде готова, якщо до кінця квітня робота щодо надання кредиту Україні не буде завершена, дати можливість Україні отримати в розпорядження необхідні ліквідні кошти", – заявив Барро.
Він додав, що також впевнений, що рано чи пізно Україна отримає обіцяні Європейським Союзом 90 млрд євро.
"Я бажаю, щоб цей кредит у розмірі 90 мільярдів євро був остаточно фіналізований. Я знаю, що це буде, я маю в цьому абсолютне переконання", – наголосив міністр закордонних справ Франції.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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