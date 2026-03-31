Єврокомісія передала у Раду список з 11 законів, які допоможуть Україні отримати фінансування
Європейська комісія запропонувала Україні альтернативний механізм отримання до 4 млрд євро фінансування: для цього Верховна Рада України має ухвалити пакет із 11 законів, передбачених програмою Ukraine Plan.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі єврокомісарки Марти Кос на адресу спікера парламенту Руслана Стефанчука, копію якого має у розпорядженні "Європейська правда".
"Європейська правда" перевірила автентичність документа у двох незалежних одне від одного джерел.
Про що йдеться в листі
- У розлогому листі на двох сторінках комісарка Кос уникає згадки про угорське вето на початок виділення Україні допомоги на суму 90 млрд (варто зауважити, що парламент не може вплинути на розв'язання цієї проблеми).
- Утім, вона наголошує, що саме Верховна Рада може допомогти Україні отримати необхідне фінансування, та пропонує ВР ухвалити перелік з 11 законів, які долучає до листа.
"Ці реформи сприяють просуванню України на шляху до членства і є частиною Ukraine Plan. Їхнє ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для України фінансування до 4 млрд євро", – наголошує єврокомісарка.
Усі ці законопроєкти належать до прострочених зобов’язань України за минулий рік, пройшли експертизу Єврокомісії і готові до ухвалення у редакції, про яку відомо профільним комітетам ВР. Деякі з них необхідно ухвалити якнайшвидше, щоб виділені кошти "не згоріли". Ключова особливість: у разі їхнього ухвалення виділення коштів не потребуватиме одностайності в ЄС, тобто ці кошти Орбан заблокувати не зможе.
У листі Марти Кос окремо йдеться, що цього разу на кону не лише фінансування. У ситуації, коли Верховна рада різко знизила ефективність роботи, Україна стикнулася з потребою підтвердити державам-членам ЄС свою готовність проводити реформи і лишитися у групі лідерів серед держав-кандидатів.
"Голосування за ці закони без перебільшення сприймається як тест", – заявив один зі співрозмовників "ЄП".
Лист Марти Кос також наголошує, що ЄС чекає на ухвалення законів зі списку на наступних засіданнях, що заплановані наступного тижня.
"Майбутнє пленарне засідання Верховної Ради у квітні надає можливість рухатися вперед. Подальший прогрес допоможе зберегти динаміку реформ, наблизить Україну до членства в ЄС та принесе конкретні результати для громадян України. Ухвалення цих законів також стане потужним сигналом для всіх держав-членів ЄС у цей важливий момент щодо непохитної прихильності України до виконання своєї програми реформ", – йдеться у документі.
Ухвалення яких законів є найважливішим
У пакеті з 11 законопроєктів Марта Кос окремо виділила закони про виконання та цифровізацію судових рішень, а також про декларації про доброчесність суддів, які "допоможуть зміцнити довіру до системи правосуддя серед", зміни в закон про держслужбу, реформи в енергетичному секторі та у залізничному секторі.
"Хочу наголосити, що ці реформи стосуються не лише вступу до ЄС: вони приносять реальні вигоди для людей та бізнесу в Україні", – додала єврокомісарка.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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