Еврокомиссия передала в Раду список из 11 законов, которые помогут Украине получить финансирование
Европейская комиссия предложила Украине альтернативный механизм получения до 4 млрд евро финансирования: для этого Верховная Рада Украины должна принять пакет из 11 законов, предусмотренных программой Ukraine Plan.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме еврокомиссара Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука, копия которого имеется в распоряжении "Европейской правды".
"Европейская правда" проверила подлинность документа у двух независимых друг от друга источников.
О чем говорится в письме
- В обширном письме на двух страницах комиссар Кос избегает упоминания о венгерском вето на начало выделения Украине помощи на сумму 90 млрд (стоит заметить, что парламент не может повлиять на решение этой проблемы).
- Впрочем, она подчеркивает, что именно Верховная Рада может помочь Украине получить необходимое финансирование, и предлагает ВР принять перечень из 11 законов, который прилагает к письму.
"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро", - подчеркивает еврокомиссар.
Все эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам ВР. Некоторые из них необходимо принять как можно скорее, чтобы выделенные средства "не сгорели". Ключевая особенность: в случае их принятия выделение средств не потребует единогласия в ЕС, то есть эти средства Орбан заблокировать не сможет.
В письме Марты Кос отдельно говорится, что на этот раз на кону - не только финансирование. В ситуации, когда Верховная Рада резко снизила эффективность работы, Украина столкнулась с необходимостью подтвердить государствам-членам ЕС свою готовность проводить реформы и остаться в группе лидеров среди государств-кандидатов.
"Голосование за эти законы, без преувеличения, воспринимается как тест", - заявил один из собеседников "ЕП".
В письме Марты Кос также подчеркивается, что ЕС ожидает принятия законов из списка на следующих заседаниях, запланированных на следующую неделю.
"Предстоящее пленарное заседание Верховной Рады в апреле дает возможность двигаться вперед. Дальнейший прогресс поможет сохранить динамику реформ, приблизит Украину к членству в ЕС и принесет конкретные результаты для граждан Украины. Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент о непоколебимой приверженности Украины выполнению своей программы реформ", – говорится в документе.
Принятие каких законов является наиболее важным
В пакете из 11 законопроектов Марта Кос отдельно выделила законы об исполнении и цифровизации судебных решений, а также о декларациях о добросовестности судей, которые "помогут укрепить доверие к системе правосудия среди", изменения в закон о госслужбе, реформы в энергетическом и железнодорожном секторах.
"Хочу подчеркнуть, что эти реформы касаются не только вступления в ЕС: они приносят реальные выгоды для людей и бизнеса в Украине", - добавила еврокомиссар.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
З суддями та прокурором завжди можна поділитися. Якщо Бога нема в серці, то ніякі закони не допоможуть