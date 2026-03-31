Еврокомиссия передала в Раду список из 11 законов, которые помогут Украине получить финансирование

Украине предложили альтернативу финансированию на фоне блокирования пакета помощи Виктор Орбан

Европейская комиссия предложила Украине альтернативный механизм получения до 4 млрд евро финансирования: для этого Верховная Рада Украины должна принять пакет из 11 законов, предусмотренных программой Ukraine Plan.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме еврокомиссара Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука, копия которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

"Европейская правда" проверила подлинность документа у двух независимых друг от друга источников.

О чем говорится в письме

  • В обширном письме на двух страницах комиссар Кос избегает упоминания о венгерском вето на начало выделения Украине помощи на сумму 90 млрд (стоит заметить, что парламент не может повлиять на решение этой проблемы).
  • Впрочем, она подчеркивает, что именно Верховная Рада может помочь Украине получить необходимое финансирование, и предлагает ВР принять перечень из 11 законов, который прилагает к письму.

"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро", - подчеркивает еврокомиссар.

Все эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам ВР. Некоторые из них необходимо принять как можно скорее, чтобы выделенные средства "не сгорели". Ключевая особенность: в случае их принятия выделение средств не потребует единогласия в ЕС, то есть эти средства Орбан заблокировать не сможет.

В письме Марты Кос отдельно говорится, что на этот раз на кону - не только финансирование. В ситуации, когда Верховная Рада резко снизила эффективность работы, Украина столкнулась с необходимостью подтвердить государствам-членам ЕС свою готовность проводить реформы и остаться в группе лидеров среди государств-кандидатов.

"Голосование за эти законы, без преувеличения, воспринимается как тест", - заявил один из собеседников "ЕП".

В письме Марты Кос также подчеркивается, что ЕС ожидает принятия законов из списка на следующих заседаниях, запланированных на следующую неделю.

"Предстоящее пленарное заседание Верховной Рады в апреле дает возможность двигаться вперед. Дальнейший прогресс поможет сохранить динамику реформ, приблизит Украину к членству в ЕС и принесет конкретные результаты для граждан Украины. Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент о непоколебимой приверженности Украины выполнению своей программы реформ", – говорится в документе.

Принятие каких законов является наиболее важным

В пакете из 11 законопроектов Марта Кос отдельно выделила законы об исполнении и цифровизации судебных решений, а также о декларациях о добросовестности судей, которые "помогут укрепить доверие к системе правосудия среди", изменения в закон о госслужбе, реформы в энергетическом и железнодорожном секторах.

"Хочу подчеркнуть, что эти реформы касаются не только вступления в ЕС: они приносят реальные выгоды для людей и бизнеса в Украине", - добавила еврокомиссар.

Європа не може 12 років конфіскувати рашистські активи через корупцію і кремлівських агентів в своїх лавах. Тому вони в черговий раз висувають вимоги до жертви. Це все що потрібно знати про європейські цінності
31.03.2026 16:20 Ответить
Рада дуже рада...))))
31.03.2026 16:13 Ответить
Зебілу прийняття таких законів шкідливе.
31.03.2026 16:21 Ответить
Рада дуже рада...))))
31.03.2026 16:13 Ответить
Законы для людей и бизнеса,законы доверия к правосудию - никогда квартал не примет таких законов ни какие конверты,иначе их коррупированый и отмывательный бизнес полетит к чертям,а их самих будут судить честные и неподкупные судьи,это равносильно суициду
31.03.2026 16:17 Ответить
Та не перебільшуйте.
З суддями та прокурором завжди можна поділитися. Якщо Бога нема в серці, то ніякі закони не допоможуть
31.03.2026 16:27 Ответить
Європа не може 12 років конфіскувати рашистські активи через корупцію і кремлівських агентів в своїх лавах. Тому вони в черговий раз висувають вимоги до жертви. Це все що потрібно знати про європейські цінності
31.03.2026 16:20 Ответить
Грішники є повсюди
31.03.2026 16:24 Ответить
Мы в дерьме.
31.03.2026 16:20 Ответить
Зебілу прийняття таких законів шкідливе.
31.03.2026 16:21 Ответить
Це називається останній шанс зробити як треба, а не як завжди. Ось і побачимо.
31.03.2026 16:22 Ответить
А ну вгадаю: перший з них про збоченців, які мають право переслідувати тих, хто називає їх збоченцям?
31.03.2026 16:23 Ответить
Усі ці законопроєкти належать до прострочених зобов'язань України за минулий рік, пройшли експертизу Єврокомісії і готові до ухвалення у редакції, про яку відомо профільним комітетам ВР. Якщо антинародна і антиукраїнська ВЗРада проголосує те.що прострочила .то краще буде для України і її народу, а за прострочку куйло платить ВЗ зрадникам живими грошима...Не виключено.що знову буде прострочка...
31.03.2026 16:33 Ответить
А чому ЄС не хоче передати Україні російські активи, заморожені, як вони збиралися в минулому році? Це ж не вплине на мирні ініціативи Трампа вже ніяк. Відповідно, тепер можна знову спокійно повернутися до такого формату фінансування України.
31.03.2026 16:36 Ответить
Таке враження, що чим більше Україна приймає законів на вимогу ЄС, тим більше видумують ще нові вимоги. Вимагали декларації доброчесності від суддів ( чомусь тільки від них). Ладно, подають судді такі декларації. Тепер ще знову про це ж саме. (Про суддів - просто приклад )
31.03.2026 16:38 Ответить
Вперед, зелена жульня, навіть думати не потрібно. Все за вас написали, просто голосуєте, головне кнопки не перепутайте.
31.03.2026 16:53 Ответить
 
 