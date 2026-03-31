Еврокомиссия передала в Раду список из 11 законов, которые помогут Украине получить финансирование

Европейская комиссия предложила Украине альтернативный механизм получения до 4 млрд евро финансирования: для этого Верховная Рада Украины должна принять пакет из 11 законов, предусмотренных программой Ukraine Plan.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме еврокомиссара Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука, копия которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Европейская правда" проверила подлинность документа у двух независимых друг от друга источников.

О чем говорится в письме

В обширном письме на двух страницах комиссар Кос избегает упоминания о венгерском вето на начало выделения Украине помощи на сумму 90 млрд (стоит заметить, что парламент не может повлиять на решение этой проблемы).

Впрочем, она подчеркивает, что именно Верховная Рада может помочь Украине получить необходимое финансирование, и предлагает ВР принять перечень из 11 законов, который прилагает к письму.

"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро", - подчеркивает еврокомиссар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о 20-м пакете санкций и займе в 90 млрд евро: Хороших новостей нет, работа продолжается

Все эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам ВР. Некоторые из них необходимо принять как можно скорее, чтобы выделенные средства "не сгорели". Ключевая особенность: в случае их принятия выделение средств не потребует единогласия в ЕС, то есть эти средства Орбан заблокировать не сможет.

В письме Марты Кос отдельно говорится, что на этот раз на кону - не только финансирование. В ситуации, когда Верховная Рада резко снизила эффективность работы, Украина столкнулась с необходимостью подтвердить государствам-членам ЕС свою готовность проводить реформы и остаться в группе лидеров среди государств-кандидатов.

Читайте также: Зеленский о последствиях блокирования кредита на 90 млрд евро: Украина может не успеть подготовиться к зиме

"Голосование за эти законы, без преувеличения, воспринимается как тест", - заявил один из собеседников "ЕП".

В письме Марты Кос также подчеркивается, что ЕС ожидает принятия законов из списка на следующих заседаниях, запланированных на следующую неделю.

"Предстоящее пленарное заседание Верховной Рады в апреле дает возможность двигаться вперед. Дальнейший прогресс поможет сохранить динамику реформ, приблизит Украину к членству в ЕС и принесет конкретные результаты для граждан Украины. Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент о непоколебимой приверженности Украины выполнению своей программы реформ", – говорится в документе.

Читайте также: ЕС готовит 5 сценариев на случай победы Орбана на выборах, – Politico

Принятие каких законов является наиболее важным

В пакете из 11 законопроектов Марта Кос отдельно выделила законы об исполнении и цифровизации судебных решений, а также о декларациях о добросовестности судей, которые "помогут укрепить доверие к системе правосудия среди", изменения в закон о госслужбе, реформы в энергетическом и железнодорожном секторах.

"Хочу подчеркнуть, что эти реформы касаются не только вступления в ЕС: они приносят реальные выгоды для людей и бизнеса в Украине", - добавила еврокомиссар.

Что предшествовало?