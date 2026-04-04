Вадефуль: Євросоюз має перейти до ухвалення рішень більшістю замість одностайного голосування

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль запропонував змінити процедуру ухвалення рішень у Євросоюзі, запровадивши механізм голосування кваліфікованою більшістю. Його пропозиція пролунала на тлі блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на WAZ.

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Журналісти запитали Вадефуля про його позицію щодо посилення незалежності ЄС від Угорщини, яка продовжує блокувати кредит для України на 90 мільярдів євро.

Відповідаючи, німецький міністр сказав, що вважає необхідним скасувати принцип одностайності, щоб Євросоюз мав змогу діяти швидше та ефективніше.

"Я виступаю за те, щоб у Європейському Союзі працювати за системою кваліфікованої більшості. Все, що ми пережили за останні тижні, надаючи допомогу Україні та застосовуючи санкції проти Росії, свідчить на користь цього. Щоб бути дієвим гравцем на міжнародній арені, щоб справді стати дорослими, ми в ЄС повинні скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці та політиці безпеки",- заявив Вадефуль.

Він додав, що ЄС не може дозволити собі бути "заблокованим" окремими державами.

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Кредит для України

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розглядає альтернативні механізми через жорстку позицію Угорщини щодо процедурних рішень з інтеграції України до ЄС.

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