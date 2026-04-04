Вадефуль: Евросоюз должен перейти к принятию решений большинством голосов вместо единогласного голосования

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил изменить процедуру принятия решений в Евросоюзе, введя механизм голосования квалифицированным большинством. Его предложение прозвучало на фоне блокирования Венгрией многочисленных инициатив в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наWAZ.

Журналисты спросили Вадефуля о его позиции относительно усиления независимости ЕС от Венгрии, которая продолжает блокировать кредит для Украины на 90 миллиардов евро.

Отвечая, германский министр сказал, что считает необходимым отменить принцип единогласия, чтобы Евросоюз мог действовать быстрее и эффективнее.

"Я выступаю за то, чтобы в Европейском Союзе работать по системе квалифицированного большинства. Все, что мы пережили за последние недели, оказывая помощь Украине и применяя санкции против России, свидетельствует в пользу этого. Чтобы быть действенным игроком на международной арене, чтобы действительно стать взрослыми, мы в ЕС должны отменить принцип единогласия во внешней политике и политике безопасности", - заявил Вадефуль.

Он добавил, что ЕС не может позволить себе быть "заблокированным" отдельными государствами.

Кредит для Украины

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии в отношении процедурных решений по интеграции Украины в ЕС.

