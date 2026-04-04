Новости
Вадефуль: Евросоюз должен перейти к принятию решений большинством голосов вместо единогласного голосования

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил изменить процедуру принятия решений в Евросоюзе, введя механизм голосования квалифицированным большинством. Его предложение прозвучало на фоне блокирования Венгрией многочисленных инициатив в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наWAZ.

Журналисты спросили Вадефуля о его позиции относительно усиления независимости ЕС от Венгрии, которая продолжает блокировать кредит для Украины на 90 миллиардов евро.

Отвечая, германский министр сказал, что считает необходимым отменить принцип единогласия, чтобы Евросоюз мог действовать быстрее и эффективнее.

"Я выступаю за то, чтобы в Европейском Союзе работать по системе квалифицированного большинства. Все, что мы пережили за последние недели, оказывая помощь Украине и применяя санкции против России, свидетельствует в пользу этого. Чтобы быть действенным игроком на международной арене, чтобы действительно стать взрослыми, мы в ЕС должны отменить принцип единогласия во внешней политике и политике безопасности", - заявил Вадефуль.

Он добавил, что ЕС не может позволить себе быть "заблокированным" отдельными государствами.

Читайте также: Зеленский о последствиях блокирования кредита на 90 млрд евро: Украина может не успеть подготовиться к зиме

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает альтернативные механизмы из-за жесткой позиции Венгрии в отношении процедурных решений по интеграции Украины в ЕС.

Читайте также: Каллас о 20-м пакете санкций и займе в 90 млрд евро: хороших новостей нет, работа продолжается

Туго, але зі страшенним скрипом доходить потроху.
04.04.2026 00:33 Ответить
А ще, ЄС треба мати можливість виключення країн зі свого складу, якщо ті країни не підтримують спільну політику Союзу.
04.04.2026 00:48 Ответить
Щоб ухвалити такі зміни, потрібне одностайне схвалення всіх країн))))))
04.04.2026 00:41 Ответить
і хто ж це міг подумати що одностайність стане проблемою!? мабуть все робили по образу і подобію совка, надивившись з'їздів кпрс де всеосяжний одобрямс під довготривалі оплиски
04.04.2026 10:17 Ответить
Ні, по зразку ''совка'' зробили вумні українці, вибравши до влади Голобородька'. Там точно,як в ''совку'' всім керувала КПРС, так в Україні всім керує Офіс Президента і 7 ''ефективних'' менеджера, яких навіть немає в Конституції. А в Європі діє верховенство права і люди живуть під захистом держави ЄС і живуть непогано. З кцапам,які звуться мадяри, що прийшли сотні років назад із земель,тяжкі сьогодні є мордором - розберуться.
04.04.2026 10:47 Ответить
Ну може і не всеобсяжний - 99,8% ЗА , стабільно .
04.04.2026 12:29 Ответить
Він має рацію! І приймач...
04.04.2026 00:33 Ответить
Правильне рішення. Ще Хазанов казав.
04.04.2026 00:36 Ответить
ІзраЕлю хоч не треба, як центру прийняття всіх рішень?
04.04.2026 08:42 Ответить
04.04.2026 09:48 Ответить
Давно пора, а то всякий проплачений непотріб диктує Європі московські хотєлкі.
04.04.2026 00:41 Ответить
Требо покінчити цю традіцію, коли дотаційні країни блокують волю країн донорів ЕС
04.04.2026 00:50 Ответить
Треба було з самого початку не вводити *одностайне*, як порочне рішення. Де таке ще є? Хіба в оон. Результат ми знаємо.
04.04.2026 08:45 Ответить
Нам лишилось два роки до виснаження **********. І тоді доведеться ще й звільняти окуповані території! Ну не дарувати ж кацапам наші національні ресурси! Насправді їм нічого крім ресурсів Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей та промисловості Запоріжжя та Харкова не потрібно. Далі українці стають покірними голодранцями, або звалюють в еміграцію. Тому кацапське падло потрібно вигнати за порєбрік і ізолювати років на 100. Їх китайці вже окуповують. То ж нехай і перевиховують під себе. Нам алкодегенерати не потрібні. Європі теж.
04.04.2026 01:53 Ответить
... Нам лишилось два роки до виснаження **********...
абдристовича обЇівся?
- знов кримський міст не буде побудований?
- знов кримський міст впаде зимою?
- знов касапських ракет залишилось на 2 тижня?
Друже, візьми алкозецер та заспокойся...
04.04.2026 02:16 Ответить
Ти б хоч іноді цікавився економічними показниками ********** з незалежних джерел, а не з *****-тв.
04.04.2026 02:23 Ответить
ню-ню...
04.04.2026 02:28 Ответить
А вони що, змінились, ці економічні показники? Бо ще нещодавно було до виснаження рашки 2 - 3 місяці. 3 місяці минуло і вони перетворились у 2 - 3 роки. Наскільки зрозуміло, через 3 роки вони перетворяться в 2 - 3 десятиліття.
04.04.2026 08:54 Ответить
Жодний економіст ні у нас, ні за кордоном ніколи не говорив про 2-3 місяці. В жодному з можливих сценаріїв подій і перебігу військових дій не було прогнозів на швидке і остаточне вирішення кацапського питання. Якісь довбодятли, як завжди, натужно "генерують оптімізьм" популістськими "пророцтвами" буцім то від баби Ванги, від карпатських мольфарів і нікому невідомих екпертів.
04.04.2026 09:23 Ответить
А Ви нашими економічними показниками цікавилися? Ви знаєте, що на нафту і газ ціна злетіла в рази і такі великі країни як Індія і Китай збільшили закупки їх на росії? Не дивіться марафон, бо після його перегляду людина стає схожа на дурня.
04.04.2026 10:07 Ответить
а можно залишити важе переможне зе-сміття на форумі!
04.04.2026 02:30 Ответить
на памьять
04.04.2026 02:44 Ответить
Хм... "на пам'ять"? Мали б пам'ятати що Донецький аеропорт кацапи "брали" 242 дні. Це довше за Сталінградську битву... Отак вони і воюють. М'ясом. А м'ясо закінчується швидше ніж "баби ражают". Збирались не лише "Кієв за трі дня", а й Донбас за "трі дня". Ось уже п'ятий рік не можуть. Ну от не можуть і все! Вже й Китаєм "пріраслі", але все одно "нє виходіт"...
04.04.2026 02:59 Ответить
Пройди по українських кладовищах і по українських селах, в яких вже зовсім не залишилось чоловіків допенсійного віку, і подивись, як вигрібають на вулицях українських міст останніх чорноробів. А тоді розкажеш, що в кого "не виходіт"...
04.04.2026 08:57 Ответить
Минулого літа був в селі. Вдень село наче вимерло. Зате як стемніє починається життя і з густої темряви виринають дебелі молодики...
04.04.2026 09:10 Ответить
Які дебелі молодики? Де це село? Десь в глухих Карпатах? А по кладовищах давно ходив?
04.04.2026 09:14 Ответить
Полтавська область. За пару тижнів поїду. Сподіваюсь на все літо.
04.04.2026 09:32 Ответить
на жаль це все вже запізно.
04.04.2026 07:29 Ответить
Це буде крок до роспаду
04.04.2026 07:46 Ответить
Невже крига скресла?
04.04.2026 08:32 Ответить
Поки що Орбан ставить ЄС в "позицію"....Це про неї розмова з німцем???
04.04.2026 08:38 Ответить
Давно час. Бо вимога одностайності це корупційні оборутки, де скуповться голоси для блокування голосувань по будь яким питанням.
04.04.2026 09:50 Ответить
Давно пора! Це просто ГАНЬБА, що кривавий луб'янський вибл*док фактично має право ВЕТО всюди - в СБ ООН, ЄС, НАТО. Достатньо всього лише купити одного найдешевшого ЧЛЕНА
04.04.2026 09:57 Ответить
Прокинулись . Або змінитесь , або розходьтесь по домівках .
04.04.2026 12:31 Ответить
Да, панове, не поспішайте, війна ж в Україні лише 5-й рік іде...🤬
04.04.2026 13:15 Ответить
 
 