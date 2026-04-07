ЕС предоставит Украине €90 млрд даже в случае блокировки Венгрии, - Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина получит финансирование от ЕС, даже если Венгрия не разблокирует решение о предоставлении кредита.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Franceinfo.
"Независимо от того, будет ли эта победа одержана или нет (12 апреля в Венгрии состоятся выборы, - ред.), я знаю, что Европейская комиссия будет готова, если до конца апреля работа по предоставлению кредита Украине не будет завершена, дать возможность Украине получить в распоряжение необходимые ликвидные средства", - заявил Барро.
Он добавил, что также уверен, что рано или поздно Украина получит обещанные Европейским Союзом 90 млрд евро.
"Я хочу, чтобы этот кредит в размере 90 миллиардов евро был окончательно финализирован. Я знаю, что это будет, я в этом абсолютно уверен", – подчеркнул министр иностранных дел Франции.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Кожна з країн відправить свою частку "приватним порядком з власної ініціативи"?
загалом треба "перетрахувати" ЄС до формату федерації у віськовій та зовнішньополітичній сферах.
рольників по нац. квартирах можна не чіпати
