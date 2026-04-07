ЕС предоставит Украине €90 млрд даже в случае блокировки Венгрии, - Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина получит финансирование от ЕС, даже если Венгрия не разблокирует решение о предоставлении кредита.

об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Franceinfo.

"Независимо от того, будет ли эта победа одержана или нет (12 апреля в Венгрии состоятся выборы, - ред.), я знаю, что Европейская комиссия будет готова, если до конца апреля работа по предоставлению кредита Украине не будет завершена, дать возможность Украине получить в распоряжение необходимые ликвидные средства", - заявил Барро.

Он добавил, что также уверен, что рано или поздно Украина получит обещанные Европейским Союзом 90 млрд евро.

"Я хочу, чтобы этот кредит в размере 90 миллиардов евро был окончательно финализирован. Я знаю, что это будет, я в этом абсолютно уверен", – подчеркнул министр иностранных дел Франции.

