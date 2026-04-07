РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13760 посетителей онлайн
Новости Блокировка Орбаном кредита для Украины
305 8

ЕС предоставит Украине €90 млрд даже в случае блокировки Венгрии, - Барро

Франция: Украина получит €90 млрд даже без решения Орбана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина получит финансирование от ЕС, даже если Венгрия не разблокирует решение о предоставлении кредита.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Franceinfo.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Независимо от того, будет ли эта победа одержана или нет (12 апреля в Венгрии состоятся выборы, - ред.), я знаю, что Европейская комиссия будет готова, если до конца апреля работа по предоставлению кредита Украине не будет завершена, дать возможность Украине получить в распоряжение необходимые ликвидные средства", - заявил Барро.

Он добавил, что также уверен, что рано или поздно Украина получит обещанные Европейским Союзом 90 млрд евро.

"Я хочу, чтобы этот кредит в размере 90 миллиардов евро был окончательно финализирован. Я знаю, что это будет, я в этом абсолютно уверен", – подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Что предшествовало?

Автор: 

Евросоюз (17909) Барро Жан-Ноэль (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, яким чином?
Кожна з країн відправить свою частку "приватним порядком з власної ініціативи"?
показать весь комментарий
07.04.2026 13:08 Ответить
способи знайдуться.

загалом треба "перетрахувати" ЄС до формату федерації у віськовій та зовнішньополітичній сферах.
рольників по нац. квартирах можна не чіпати

.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:11 Ответить
ЕС треба перетворювати на СШЕ. Сполучені Штаты Европы. Тоді буде толк.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:17 Ответить
А виписати люлєй Угорщині - нє?
показать весь комментарий
07.04.2026 13:08 Ответить
авжеж, якщо не хочете воювати з ... "українськими губерніями" у складі рашки.

.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:08 Ответить
Про 300 млрд$ заморожених кацапських активів вже ніхто і не згадує ...?
показать весь комментарий
07.04.2026 13:09 Ответить
Це зрозуміло. На ту Угорщину плюнуть та розітруть.
показать весь комментарий
07.04.2026 13:10 Ответить
Цікаво, скільки довго цією морквиною будуть махати перед мордою ішака (ів)
показать весь комментарий
07.04.2026 13:14 Ответить
 
 