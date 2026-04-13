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Новини Блокування Орбаном кредиту для України
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Кіпр, що головує у Європейській раді, після поразки Орбана планує виділити Києву 90 млрд євро позики

Поразка Орбана: У ЄС планують виділити Україні 90 млрд євро

Кіпр, що наразі головує у Європейській раді, має намір завершити виділення Україні 90 млрд євро кредит у межах репараційної позики, а також запровадити 20-й пакет санкцій проти РФ після поразки чинного прем'єра Угорщини Орбана на виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Як зазначалося раніше, нашою метою як президентства залишається якомога швидше завершити як пакет позики Україні на 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій. Ми маємо намір внести це до порядку денного Комітету постійних представників щойно дозволять умови, з метою швидкого завершення розгляду обох справ", - сказав офіційний представник Кіпру.

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Вибори в Угорщині

Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3050) Кіпр (261) кредит (4211) Євросоюз (15424)
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Топ коментарі
+8
А там пережити вибори у Франції, Німеччині і так по колу. Незалежна Україна залежить від виборів інших держав, іронічно і сумно якось.
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13.04.2026 13:34 Відповісти
+5
****** відійшли на їх місце можуть бібіки стати.
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13.04.2026 13:27 Відповісти
+5
Ну що х**** допомогла тобі твоя жаба?
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13.04.2026 13:28 Відповісти

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