Кіпр, що головує у Європейській раді, після поразки Орбана планує виділити Києву 90 млрд євро позики

Кіпр, що наразі головує у Європейській раді, має намір завершити виділення Україні 90 млрд євро кредит у межах репараційної позики, а також запровадити 20-й пакет санкцій проти РФ після поразки чинного прем'єра Угорщини Орбана на виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Як зазначалося раніше, нашою метою як президентства залишається якомога швидше завершити як пакет позики Україні на 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій. Ми маємо намір внести це до порядку денного Комітету постійних представників щойно дозволять умови, з метою швидкого завершення розгляду обох справ", - сказав офіційний представник Кіпру.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Що передувало?

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