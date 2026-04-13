Кипр, который в настоящее время председательствует в Европейском совете, намерен завершить выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро в рамках репарационного займа, а также ввести 20-й пакет санкций против РФ после поражения действующего премьер-министра Венгрии Орбана на выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробности

"Как отмечалось ранее, нашей целью как президентства остается как можно быстрее завершить как пакет займа Украине на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций. Мы намерены внести это в повестку дня Комитета постоянных представителей, как только позволят условия, с целью быстрого завершения рассмотрения обоих вопросов", - сказал официальный представитель Кипра.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

Что предшествовало?

