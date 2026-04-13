Із самого початку ми казали, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС, - Мадяр

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до Євросоюзу.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Мадяра, Орбан у 2022 році нібито "написав різкого листа Урсулі фон дер Ляєн про те, що Україну потрібно негайно прийняти до ЄС".

"А тепер він став запеклим противником цього. Ми ж намагатимемося комунікувати послідовно та завжди чесно, а не змінювати свою позицію кожні пів року. Можу сказати, що ми від самого початку заявляли, що не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС.

З одного боку, йдеться про країну, що перебуває у стані війни, і прийняття такої держави до Євросоюзу — це абсолютний абсурд. Наразі неможливо навіть провести реальні переговори за всіма розділами угоди про вступ, тому я не вважаю це актуальним на цей момент", - сказав він.

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Мадяр зазначив, що представники інших держав-членів не вважають реальним сценарієм прискорений вступ України до ЄС.

"Ми також заявляли, що якщо переговори з Україною дійдуть до завершення, то в Угорщині буде проведено референдум щодо її вступу до ЄС. Але я не думаю, що це відбудеться в найближчому майбутньому або навіть протягом наступних десяти років", - підсумував він.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

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