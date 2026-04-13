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Новини Вибори в Угорщині
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Це можливість розпочати відносини України з Угорщиною з чистого аркуша, - Мережко про перемогу Мадяра

В Угорщині перемогли прозахідні сили

Перемога опозиційної партії "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра відкриває для України шанс почати відносини з Угорщиною фактично з нової сторінки.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Перемога прозахідних сил в Угорщині

"Це перемога демократії та перемога проєвропейських, прозахідних сил в Угорщині. Перемога, яка посилить солідарність європейських країн, солідарність в рамках ЄС. Для України це можливість розпочати відносини з Угорщиною з чистого аркуша. Шанси на те, що підтримка України з боку ЄС не тільки продовжуватиметься, але й посилиться, значно покращилися. Зокрема, можна сподіватися на зняття блокування допомоги Україні й на те, що новий угорський уряд займатиме набагато більш конструктивну позицію", - сказав Мережко.

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На думку Мережка, також важливо, що Володимир Путін втратив союзника в Європі й це велика стратегічна поразка для кремлівського диктатора.

"Крім того, є сподівання, що внаслідок перемоги проєвропейських сил в Угорщині Словаччина також займе більш конструктивну позицію. Фіцо (прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. - Ред.) навряд чи тепер наважиться продовжувати несприятливу для України лінію без свого угорського союзника", - зазначив народний депутат.

За його словами, після парламентських виборів в Угорщині демократія в Європі стала більш сильною і більш згуртованою у протистоянні російській агресії.

Мережко також наголосив, що угорський народ проявив політичну мудрість і відданість європейським цінностям та демократії.

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Вибори в Угорщині

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Угорщина (3050) Мережко Олександр (64) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+4
Ой не спішіть рота роззявляти, вангую не пройде і літа, а цей Мадяр покаже себе у всій красі.
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13.04.2026 12:50 Відповісти
+4
Є у нас молодий лідор (новоє ліцо, теж монобільшість/абсолютна влада), який вміє з сусідами домовитися. Не розісралося тільки з Румунією (завдяки Румунії і подяка). Результат нажаль зрозумілий.
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13.04.2026 13:05 Відповісти
+2
Мережко - це шо за опосум - стільки радості наваляв
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13.04.2026 12:51 Відповісти

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