Це можливість розпочати відносини України з Угорщиною з чистого аркуша, - Мережко про перемогу Мадяра

Перемога опозиційної партії "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра відкриває для України шанс почати відносини з Угорщиною фактично з нової сторінки.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемога прозахідних сил в Угорщині

"Це перемога демократії та перемога проєвропейських, прозахідних сил в Угорщині. Перемога, яка посилить солідарність європейських країн, солідарність в рамках ЄС. Для України це можливість розпочати відносини з Угорщиною з чистого аркуша. Шанси на те, що підтримка України з боку ЄС не тільки продовжуватиметься, але й посилиться, значно покращилися. Зокрема, можна сподіватися на зняття блокування допомоги Україні й на те, що новий угорський уряд займатиме набагато більш конструктивну позицію", - сказав Мережко.

Також читайте: Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним, але ми не станемо друзями, - Мадяр

На думку Мережка, також важливо, що Володимир Путін втратив союзника в Європі й це велика стратегічна поразка для кремлівського диктатора.

"Крім того, є сподівання, що внаслідок перемоги проєвропейських сил в Угорщині Словаччина також займе більш конструктивну позицію. Фіцо (прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. - Ред.) навряд чи тепер наважиться продовжувати несприятливу для України лінію без свого угорського союзника", - зазначив народний депутат.

За його словами, після парламентських виборів в Угорщині демократія в Європі стала більш сильною і більш згуртованою у протистоянні російській агресії.

Мережко також наголосив, що угорський народ проявив політичну мудрість і відданість європейським цінностям та демократії.

Також читайте: Очікуємо на контакт Зеленського та Мадяра після виборів в Угорщині, - Сибіга

Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

Відомо, що Фіцо та очільник уряду Чехії Бабіш підтримували Орбана напередодні парламентських виборів.

Читайте: Фіцо не зможе тиснути на ЄС, якщо Орбан програє вибори, - Bloomberg