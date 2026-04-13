Это возможность начать отношения Украины с Венгрией с чистого листа, - Мережко о победе Мадяра

Победа оппозиционной партии "Тиса" под руководством Петера Мадяра открывает для Украины шанс начать отношения с Венгрией фактически с чистого листа.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Победа прозападных сил в Венгрии

"Это победа демократии и победа проевропейских, прозападных сил в Венгрии. Победа, которая укрепит солидарность европейских стран, солидарность в рамках ЕС. Для Украины это возможность начать отношения с Венгрией с чистого листа. Шансы на то, что поддержка Украины со стороны ЕС не только продолжится, но и усилится, значительно улучшились. В частности, можно надеяться на снятие блокировки помощи Украине и на то, что новое венгерское правительство займет гораздо более конструктивную позицию", — сказал Мережко.

По мнению Мережко, также важно, что Владимир Путин потерял союзника в Европе, и это большое стратегическое поражение для кремлевского диктатора.

"Кроме того, есть надежда, что в результате победы проевропейских сил в Венгрии Словакия также займет более конструктивную позицию. Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо. — Ред.) вряд ли теперь решится продолжать неблагоприятную для Украины линию без своего венгерского союзника", — отметил народный депутат.

По его словам, после парламентских выборов в Венгрии демократия в Европе стала более сильной и более сплоченной в противостоянии российской агрессии.

Мережко также подчеркнул, что венгерский народ проявил политическую мудрость и приверженность европейским ценностям и демократии.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадьяр получил более 69% голосов.

Известно, что Фицо и глава правительства Чехии Бабиш поддерживали Орбана накануне парламентских выборов.

