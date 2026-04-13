РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13988 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии
881 9

Это возможность начать отношения Украины с Венгрией с чистого листа, - Мережко о победе Мадяра

В Венгрии победили прозападные силы

Победа оппозиционной партии "Тиса" под руководством Петера Мадяра открывает для Украины шанс начать отношения с Венгрией фактически с чистого листа.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Победа прозападных сил в Венгрии

"Это победа демократии и победа проевропейских, прозападных сил в Венгрии. Победа, которая укрепит солидарность европейских стран, солидарность в рамках ЕС. Для Украины это возможность начать отношения с Венгрией с чистого листа. Шансы на то, что поддержка Украины со стороны ЕС не только продолжится, но и усилится, значительно улучшились. В частности, можно надеяться на снятие блокировки помощи Украине и на то, что новое венгерское правительство займет гораздо более конструктивную позицию", — сказал Мережко.

Читайте также: Нам придется сесть за стол переговоров с Путиным, но мы не станем друзьями, — Мадяр

По мнению Мережко, также важно, что Владимир Путин потерял союзника в Европе, и это большое стратегическое поражение для кремлевского диктатора.

"Кроме того, есть надежда, что в результате победы проевропейских сил в Венгрии Словакия также займет более конструктивную позицию. Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо. — Ред.) вряд ли теперь решится продолжать неблагоприятную для Украины линию без своего венгерского союзника", — отметил народный депутат.

По его словам, после парламентских выборов в Венгрии демократия в Европе стала более сильной и более сплоченной в противостоянии российской агрессии.

Мережко также подчеркнул, что венгерский народ проявил политическую мудрость и приверженность европейским ценностям и демократии.

Читайте также: Ожидаем контакта Зеленского и Мадяра после выборов в Венгрии, - Сибига

Читайте: Фицо не сможет давить на ЕС, если Орбан проиграет выборы, — Bloomberg

Автор: 

Венгрия (2506) Мережко Александр (55) Мадяр Петер (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой не спішіть рота роззявляти, вангую не пройде і літа, а цей Мадяр покаже себе у всій красі.
показать весь комментарий
13.04.2026 12:50 Ответить
Мережко - це шо за опосум - стільки радості наваляв
показать весь комментарий
13.04.2026 12:51 Ответить
Черговий Ноунейм корчить з себе експерта!
показать весь комментарий
13.04.2026 12:53 Ответить
Слова почули, а реальні дії,- побачимо!!
Україна, протистоїть московській війні воєнного злочинця ****** з оточенням убивць Українців!!
показать весь комментарий
13.04.2026 13:04 Ответить
Є у нас молодий лідор (новоє ліцо, теж монобільшість/абсолютна влада), який вміє з сусідами домовитися. Не розісралося тільки з Румунією (завдяки Румунії і подяка). Результат нажаль зрозумілий.
показать весь комментарий
13.04.2026 13:05 Ответить
а,що буде з саимим досвідченним лезбіяном Сіярто,куди його віддадуть мабуть путіну?
показать весь комментарий
13.04.2026 13:15 Ответить
Шанс есть, только Зеля уже и там успел отметиться. Главное чтобы он снова не включил стиль "криворожское быдло".

Лідер угорської опозиції Мадяр різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова"

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це йдеться у матеріалі порталу https://444.hu/2026/03/05/magyar-peter-egy-magyart-sem-fenyegethet-kulfoldi-allam-vezetoje-a-lekoszono-orban-kormanyt-sem 444.hu, який цитує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3603789
показать весь комментарий
13.04.2026 13:16 Ответить
Це оце тіло яке з трибуни радісно заявило що готовий ще 10 років воювати?
показать весь комментарий
13.04.2026 13:50 Ответить
Это который трампа номинировал на премию Нобеля?
показать весь комментарий
13.04.2026 13:55 Ответить
 
 