Угорщина готова до прагматичної співпраці з Росією, - Мадяр

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий до прагматичної співпраці з Москвою.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Москва та Кремль висловилися, і Пекін висловився. Я дякую їм за шанобливе прийняття вибору угорського виборця, рішення угорського народу. Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія, і, наприклад, (стосунки) Угорщини та Росії зміняться у правильному напрямку, сподіваюся, найближчим часом", - зазначив лідер "Тиси".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кремль не планує вітати лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає цю країну недружньою.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

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