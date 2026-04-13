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Новини Вибори в Угорщині Співпраця Угорщини та РФ
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Угорщина готова до прагматичної співпраці з Росією, - Мадяр

Заява Мадяра про співпрацю з Росією: Подробиці

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий до прагматичної співпраці з Москвою.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Москва та Кремль висловилися, і Пекін висловився. Я дякую їм за шанобливе прийняття вибору угорського виборця, рішення угорського народу. Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія, і, наприклад, (стосунки) Угорщини та Росії зміняться у правильному напрямку, сподіваюся, найближчим часом", - зазначив лідер "Тиси".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кремль не планує вітати лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає цю країну недружньою.

Читайте: Угорщина - недружня країна, РФ не вітатиме Мадяра з перемогою, - Пєсков

Вибори в Угорщині

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