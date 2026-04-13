РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13207 посетителей онлайн
Новости Выборы в Венгрии Сотрудничество Венгрии и РФ
1 266 8

Венгрия готова к прагматическому сотрудничеству с Россией, - Мадяр

Заявление Мадяра о сотрудничестве с Россией: подробности

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт готов к прагматичному сотрудничеству с Москвой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Москва и Кремль высказались, и Пекин высказался. Я благодарю их за уважительное отношение к выбору венгерского избирателя, решению венгерского народа. Они открыты для прагматического сотрудничества, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, (отношения) Венгрии и России изменятся в правильном направлении, надеюсь, в ближайшее время", — отметил лидер "Тисы".

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль не планирует поздравлять лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, поскольку считает эту страну недружественной.

Читайте: Венгрия — недружественная страна, РФ не будет поздравлять Мадяра с победой, - Песков

Выборы в Венгрии

Читайте: Мадьяр анонсировал изменения в конституцию Венгрии и ограничение сроков премьер-министра

Автор: 

Венгрия (2506) россия (97141) Мадяр Петер (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не панікуйте завчасно.
"Дружбу" запустять, будьте до цього готові.
Але як надовго - ось де питання.
показать весь комментарий
13.04.2026 16:30 Ответить
піськов сказав - Мадяр нам не друг а ти прямо рвешся до кацапів
показать весь комментарий
13.04.2026 16:33 Ответить
Нагадайте йому хтось про 1956-й.
показать весь комментарий
13.04.2026 16:35 Ответить
Хай би тільки не обісрався від того прагматизму!!!
показать весь комментарий
13.04.2026 16:45 Ответить
Прагматизму чи мадяризму-орбанізму?
показать весь комментарий
13.04.2026 16:55 Ответить
"Це недружня країна", - уточнив Пєсков про Угорщину …
кацапия Мадяра уже открытым текстом посылает , а он всё равно хочет залезть без мыла в жопу ?
орбан 2 ?…
показать весь комментарий
13.04.2026 17:08 Ответить
Я дякую їм за шанобливе прийняття вибору угорського виборця, рішення угорського народу.

з яких пір фраза про недружню країну - це шанобливе прийняття? Хоча, срати, головне щоб 90 лярдів розблокував і не блокував санкції проти усманових та іншої *******, а там хай хоч лоба розіб'є
показать весь комментарий
13.04.2026 17:14 Ответить
 
 