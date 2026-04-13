Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт готов к прагматичному сотрудничеству с Москвой.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Москва и Кремль высказались, и Пекин высказался. Я благодарю их за уважительное отношение к выбору венгерского избирателя, решению венгерского народа. Они открыты для прагматического сотрудничества, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, (отношения) Венгрии и России изменятся в правильном направлении, надеюсь, в ближайшее время", — отметил лидер "Тисы".

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль не планирует поздравлять лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, поскольку считает эту страну недружественной.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

