Венгрия готова к прагматическому сотрудничеству с Россией, - Мадяр
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт готов к прагматичному сотрудничеству с Москвой.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Москва и Кремль высказались, и Пекин высказался. Я благодарю их за уважительное отношение к выбору венгерского избирателя, решению венгерского народа. Они открыты для прагматического сотрудничества, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, (отношения) Венгрии и России изменятся в правильном направлении, надеюсь, в ближайшее время", — отметил лидер "Тисы".
Напомним, ранее сообщалось, что Кремль не планирует поздравлять лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, поскольку считает эту страну недружественной.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
"Дружбу" запустять, будьте до цього готові.
Але як надовго - ось де питання.
кацапия Мадяра уже открытым текстом посылает , а он всё равно хочет залезть без мыла в жопу ?
орбан 2 ?…
з яких пір фраза про недружню країну - це шанобливе прийняття? Хоча, срати, головне щоб 90 лярдів розблокував і не блокував санкції проти усманових та іншої *******, а там хай хоч лоба розіб'є