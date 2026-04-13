С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС, - Мадяр

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

По словам Мадяра, Орбан в 2022 году якобы "написал резкое письмо Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украину нужно немедленно принять в ЕС".

"А теперь он стал ярым противником этого. Мы же будем стараться общаться последовательно и всегда честно, а не менять свою позицию каждые полгода. Могу сказать, что мы с самого начала заявляли, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС.

С одной стороны, речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, и принятие такого государства в Евросоюз — это абсолютный абсурд. Сейчас невозможно даже провести реальные переговоры по всем разделам соглашения о вступлении, поэтому я не считаю это актуальным на данный момент", — сказал он.

Мадяр отметил, что представители других государств-членов не считают ускоренное вступление Украины в ЕС реальным сценарием.

"Мы также заявляли, что если переговоры с Украиной дойдут до завершения, то в Венгрии будет проведен референдум относительно ее вступления в ЕС. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем или даже в течение следующих десяти лет", - подытожил он.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

