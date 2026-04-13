С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС, - Мадяр

Петер Мадяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Мадяра, Орбан в 2022 году якобы "написал резкое письмо Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украину нужно немедленно принять в ЕС".

"А теперь он стал ярым противником этого. Мы же будем стараться общаться последовательно и всегда честно, а не менять свою позицию каждые полгода. Могу сказать, что мы с самого начала заявляли, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС.

С одной стороны, речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, и принятие такого государства в Евросоюз — это абсолютный абсурд. Сейчас невозможно даже провести реальные переговоры по всем разделам соглашения о вступлении, поэтому я не считаю это актуальным на данный момент", — сказал он.

Мадяр отметил, что представители других государств-членов не считают ускоренное вступление Украины в ЕС реальным сценарием.

"Мы также заявляли, что если переговоры с Украиной дойдут до завершения, то в Венгрии будет проведен референдум относительно ее вступления в ЕС. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем или даже в течение следующих десяти лет", - подытожил он.

Топ комментарии
У тих, хто думає головою, не було ніяких ейфорій.
показать весь комментарий
13.04.2026 16:56 Ответить
Орбан 2,0. Як і очікувалось. А коли про Дружбу буде пісенька, і візит до Путьки?
показать весь комментарий
13.04.2026 16:51 Ответить
Ось вона істина! То ж ейфорія відміняється!
показать весь комментарий
13.04.2026 16:53 Ответить
Орбанятко
13.04.2026 16:51 Ответить
13.04.2026 17:00 Ответить
Таке собі. Подивимось. Часу багато.
Бо поки що об'єктивно не світить. зєлєнь рєзвітся як в останній день Помпеї.
13.04.2026 16:51 Ответить
А я ж, пане, писав в коментах до сьогоднішніх постів на Цензорі, що треба почекати - як воно буде з перемогою цього Мадяра ... і ось Мадяр розкрив свого переможного рота!

А в сьогоднішніх постах на Цензорі автори аж зі штанів та спідниць вистрибували - так їм подобався цей Мадяр!

Чекаю на перемовини Путла Поганого з Мадяром про ціну на мацковитську нафту та газ, а також на пресування Мадяром Найвеличнішого щодо відновлення функціонування ДРУЖБИ.
13.04.2026 18:15 Ответить
Спізнились трошки.
13.04.2026 18:31 Ответить
Хто б сумнівався - десь там колись - через років 10 - 20
13.04.2026 16:51 Ответить
Орбан 2,0. Як і очікувалось. А коли про Дружбу буде пісенька, і візит до Путьки?
13.04.2026 16:51 Ответить
Почекайте. Він мусить так казати, він ще навіть не зайшов у парламент. Плюс, йому треба відбиватися від ярлика "агент України", який на нього Орбан навішував.
Буде 3 індикатори його реального ставлення:

1. Як швидко віддасть захоплені Орбаном майже 100 млн. дол. валютних цінностей Ощадбанку (долари, євро і золото).
2. Чи зніме вето на кредит ЄС у розмірі 90 млрд. євро і як (з умовами або без).
3. Чи зніме вето на відкриття першого кластеру переговорів і як швидко
13.04.2026 18:07 Ответить
От бачите, вже заявив, що не ветуватиме 90 млрд. кредит . . .

Я ж кажу, дивіться на справи.
13.04.2026 18:16 Ответить
А захищати Украiнi ЕС вiд рашистькоi наволочi наступных 10 рокiв це не абсурд?
13.04.2026 16:52 Ответить
Так то Україна теж не поспішає трубу ремонтувати.
13.04.2026 16:52 Ответить
Там через Хорватію вже качають , нікому та "дружна" труба не потрібна , скоро цигани на металобрухт розпиляють.
13.04.2026 17:24 Ответить
Хорвари руки потирають, транзит то не за дарма, да і нафта не кацапська.
13.04.2026 17:57 Ответить
Ось вона істина! То ж ейфорія відміняється!
13.04.2026 16:53 Ответить
У тих, хто думає головою, не було ніяких ейфорій.
13.04.2026 16:56 Ответить
То де ж таких набрати?
13.04.2026 16:58 Ответить
Є у кожній хаті
Просто потрібно голову застосовувати
13.04.2026 17:00 Ответить
І результати виборів 2019 року підтверджують вашу гіпотезу?
13.04.2026 17:03 Ответить
Гіпотизу, що голову можна застосовувати, а можна і не застосовувати?
13.04.2026 17:36 Ответить
І я не в негативних фарбах щодо Мадяра.
13.04.2026 17:01 Ответить
А я його і не фарбував!
13.04.2026 17:04 Ответить
Уточнив, а то по різному можна сприйняти мій коментар.
13.04.2026 17:37 Ответить
Я вважаю, що ранувато робити висновки. Треба почекати хоча б до перших закордонних візитів і їх аналізу від фахівців.
13.04.2026 18:45 Ответить
Це ще Мадяр, нічого не знає, які документи палять вертухаї торбана, 24/7 у міністерствах, нацбанку, кривоОхоронних структурах, розвідці, ….
А про Україну, він міг би, уже потім щось сказати …
13.04.2026 17:01 Ответить
Так. Він поки що мілкий карась в ссітці фсб яким опутани весь державний апарат країни та всіх правоохоронних та силових структур.
13.04.2026 17:07 Ответить
Ми ще не впевнені чи це не одні й ті самі запутінські яйця тільки в різних корзинах. Така собі темна конячка яку російські спецслужби могли готувати заздалегідь.
13.04.2026 18:00 Ответить
Не знаю, може там всі з одного гнізда. Але переможець зробив реверанс в бік росії і китаю, в єс теж сказав, що він навіки з єс і натою, а от про України висказався рівно в ключі орбана. Наче молодий, наче прогресивний, але ні, орбан отруїв угорців зневагою до України, і це кепсько, це те, що ніколи з Мадьяра не зробить гарного управителя Угорщини.
13.04.2026 17:05 Ответить
Єдиний, нормальний Мадяр це той, який орків в промислових масштабах нищить.
13.04.2026 17:06 Ответить
Схоже, що дві цукерочки з одним смаком, тільки оберточки різні.
13.04.2026 17:09 Ответить
Цей мадяр свій перший закордонний візит (не враховуючи країни ЄС) здійснить до москви! От побачите!
13.04.2026 17:23 Ответить
А якщо ні, то з'їсте панталони своєї бабці?
13.04.2026 17:33 Ответить
А для чого ?
13.04.2026 17:59 Ответить
Невже Мадьяр це ***** 2.0?
13.04.2026 17:24 Ответить
я завжди казав,що від поляків і мадярів нам не треба НІКОЛИ очікувати добра .не важливо,які вони будуть,чи в полоску чи в крапку чи сіро-буро-малинові....
13.04.2026 17:30 Ответить
Бо ти даун, нічого, що поляки допомогли більше ніж вся ваша ухилянтська шобла кіздаболів?? казало воно...
13.04.2026 18:14 Ответить
ВОТ ШКУРА И ЗАИГРАЛА !) НЕОБХОДИМО 100000 ВОЕННЫХ ОТПРАВИТЬ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ СЕПАТИСТОВ НА ГРАНИЦЕ С ВЕНГРИЕЙ !!! ПРОВЕРИТЬ КТО ЗА ВЕНГРИЮ НА ПОЛИГРАФЕ !!! И ПРИНУДИТЕЛЬНО ДЕПОРТИРОВАТЬ !!!
13.04.2026 17:39 Ответить
ЗА МЕСЯЦ- ДВА !)
13.04.2026 17:43 Ответить
ВЕНГРЫ ШКУРЫ ФАШИСТСКИЕ !)
13.04.2026 17:40 Ответить
А нічого що Україна більш проєвропейська ніж циганва?? Лицемірство в тренді 21 століття
13.04.2026 18:13 Ответить
Мадяр тут ні при чому. Він заявив свою проєвропейську позицію, а це добре однозначно. І про вступ України: я тут постійно пишу (і не тільки я) - вся Європа і Мадяр теж будуть прикриватися війною і тп. А в реалі ніхто при здоровому глузді ніколи не прийме в ЄС зелену банду, ЗАБУДЬТЕ!
13.04.2026 18:38 Ответить
"Зеленая банда" ни при чем. Зеленского они как раз очень любят.
13.04.2026 18:48 Ответить
Нажаль він каже не про зелену банду а про Україну а до цього про інші банди навіть при ющі якому вони аплодували нас ні куди не прийняли , нас просто використовують.
13.04.2026 18:50 Ответить
 
 