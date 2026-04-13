С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС, - Мадяр
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Мадяра, Орбан в 2022 году якобы "написал резкое письмо Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украину нужно немедленно принять в ЕС".
"А теперь он стал ярым противником этого. Мы же будем стараться общаться последовательно и всегда честно, а не менять свою позицию каждые полгода. Могу сказать, что мы с самого начала заявляли, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС.
С одной стороны, речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, и принятие такого государства в Евросоюз — это абсолютный абсурд. Сейчас невозможно даже провести реальные переговоры по всем разделам соглашения о вступлении, поэтому я не считаю это актуальным на данный момент", — сказал он.
Мадяр отметил, что представители других государств-членов не считают ускоренное вступление Украины в ЕС реальным сценарием.
"Мы также заявляли, что если переговоры с Украиной дойдут до завершения, то в Венгрии будет проведен референдум относительно ее вступления в ЕС. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем или даже в течение следующих десяти лет", - подытожил он.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо поки що об'єктивно не світить. зєлєнь рєзвітся як в останній день Помпеї.
А в сьогоднішніх постах на Цензорі автори аж зі штанів та спідниць вистрибували - так їм подобався цей Мадяр!
Чекаю на перемовини Путла Поганого з Мадяром про ціну на мацковитську нафту та газ, а також на пресування Мадяром Найвеличнішого щодо відновлення функціонування ДРУЖБИ.
Буде 3 індикатори його реального ставлення:
1. Як швидко віддасть захоплені Орбаном майже 100 млн. дол. валютних цінностей Ощадбанку (долари, євро і золото).
2. Чи зніме вето на кредит ЄС у розмірі 90 млрд. євро і як (з умовами або без).
3. Чи зніме вето на відкриття першого кластеру переговорів і як швидко
Я ж кажу, дивіться на справи.
Просто потрібно голову застосовувати
А про Україну, він міг би, уже потім щось сказати …