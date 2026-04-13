Мадяр о кредите ЕС на 90 млрд евро для Украины: Решение принято еще в декабре, Венгрия не будет участвовать в этом

Мадьяр объяснил позицию по поводу 90 млрд евро для Украины

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. В то же время он заявил, что Венгрия не будет участвовать в этом кредите.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Венгрия не будет участвовать в займе

Мадяр напомнил, что решение о кредите для Украины было принято еще в декабре 2025 года на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.

"В декабре на заседании Европейского совета Орбан проголосовал за то, чтобы Венгрия не участвовала в этом кредите, Европейский совет проголосовал за него. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 миллиардов, поэтому он не касается нашей страны. Таким образом его и одобрили", — сказал Мадяр.

Лидер "Тисы" заявил, что намерен обсудить этот вопрос в разговорах с европейскими лидерами.

"Но лично я согласен, что Венгрия не должна участвовать в этом механизме. Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации, и нашей задачей является вернуть сюда средства ЕС, которые нам принадлежат. Мы не можем брать на себя больше займов. Но решение уже принято Европейским советом в декабре, поэтому я не знаю, зачем следует повторно поднимать этот вопрос", — заявил Мадяр.

Он также упомянул, что Виктор Орбан слишком часто менял свою позицию.

"Мы будем стараться быть последовательными и честными в нашей коммуникации и не будем менять нашу позицию каждые шесть месяцев", — добавил будущий глава венгерского правительства.

Другие заявления Мадяра

Напомним, что также будущий премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

Топ комментарии
Правильний хід а брати участь в кредиті то таке - Угорщина сама на підсосі
13.04.2026 17:12 Ответить
ЙОВБИК ВІН ЗАВЖДИ ЙОВБИК
13.04.2026 17:15 Ответить
фіцо притих бо чує шо повторить долю орбана
13.04.2026 17:22 Ответить
Є фріцо
13.04.2026 17:11 Ответить
Фріцо навряд чи буде бикувати.
13.04.2026 17:18 Ответить
13.04.2026 17:22 Ответить
Нема віті, тому фіцо набере до рота лайна і промовчить.
13.04.2026 17:34 Ответить
13.04.2026 17:12 Ответить
Такий типу весь із себе правильний ...
13.04.2026 17:14 Ответить
Нууу, якщо ти не береш участі у фінансуванні, але блокуєш чужі гроші - то вже навіть не піжонство - то плятство!.
13.04.2026 17:39 Ответить
хто блокує?

прочитайте уважно і вдумчиво

У грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни Джерело: https://censor.net/ua/n3610282
13.04.2026 17:55 Ответить
Я про попередника Мадяра, такого собі Вітю Орбана. Просто пояснюю, чому Мадяр не йде його стопами. Бо то навіть не піжонство - то плятство. А Мадяр ще не настільки борзий і не настільки дурний, як Орбан. Я читаю уважно, просто Ви не вловили суть мого посту.
13.04.2026 18:35 Ответить
орбан з грудня 25 року не блокує кредит, "У грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. "
13.04.2026 18:37 Ответить
Брати участь в кредиті - це взяти на себе обов'язок профінансувати Україну за рахунок якихось коштів, що могли би виділятися Угорщині. Вето - це право Угорщини заблокувати сумісне рішення країн ЄС. Це різні речі.
Мадяр зараз сказав, що вважає - якщо Угорщина не бере обов'язок участі у кредиті, вона і не має права вето на цей кредит. Це щось нове, суто його погляд, що вимагає оцінки з боку ЄС, адже правила до цих пір так не трактувалися.
13.04.2026 18:54 Ответить
кредит не дають не через орбана чи фіцо. 90 млрд - великі гроші, але для франціі, німеччини, нідерландів, швейцарії, норвегії - це копійки. захотіли б - дали б ще в минулому році.
13.04.2026 18:59 Ответить
13.04.2026 17:15 Ответить
Подивимось, може він ще гірше Орбана буде.
13.04.2026 17:18 Ответить
блокувати ж не буде 90 лярдів
13.04.2026 17:23 Ответить
"Гірше" це коли нападе на Закарпаття ?! Я так розумію термін "гірше" ...
орбанищьо воно тільки що не військом ***** підтримувало . Тобто я вже висловив думку , що гірше буть не може для члена ЄС й НАТО .
Але логіка Мадяра вона протилежне -- повернути порозуміння з ЄС , бо спонсор ЄС не може ставити умови йти прямим курсом проти ЄС . Це здоровий глузд . Але надавати орбану опцію на критику Мадяр те ж не буде й саме тому каже повернути гроші ЄС які "нам належать" це така форма сказати , що звиняй ЄС критичного ідіотіта вітька о , що однією рукою клянчить гроші , а іншою намагається вдарити по тій руці яка ці гроші просуває ...
13.04.2026 17:37 Ответить
Ага, "гроші ЄС які "нам належать"".
Їм належить сидіти тихіше акваріумних рибок.
13.04.2026 18:09 Ответить
В таких країнах як Угорщина , Греція , Словатчина , Румунія - ніколи не довго при владі не протримається політик , яки каже народу правду , мовляв ми паразити на тілі ЄС й нам требо пахати й мовчати в ганчірку . Років так надцять греки жили за рахунок німців . Постійно брали в борг , але варто було одному з лідерів відменити фієсту й обрізати субсідії то греки миттєво взяли парламент ... Тому не варто було очікувати , що Мадяр - колишній "фідель" буде до кінця честним з його виборцями ... Бо можно критикувати орбаноїда , але народ який його 20 років обирав - жодним чином ні ...
13.04.2026 18:59 Ответить
Так з вас голодранців ніхто і не збирався брати гроші. Ви і так сидите на дотаціях ЄС.
13.04.2026 17:27 Ответить
⚡️Ніхто не повинен говорити українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну, - Мадяр
13.04.2026 17:27 Ответить
Аби не заважали.
13.04.2026 17:43 Ответить
Що і треба було довести.
Не заважатиме, але і не допомагатиме.
Нормальний варіант, враховуючи дотаційність самої Угорщини.
13.04.2026 17:52 Ответить
буває і таке що не заважати це найкраща допомога
13.04.2026 18:29 Ответить
Король здох,да здравствує король..
13.04.2026 18:04 Ответить
Орбан тут ні до чого. Кредит дадуть (і не в перший раз) тільки під посилення мобілізації і гарантії набору піхоти на наступні 2 роки війни. Можете слідкувати за синхронністю цих двох подій.
13.04.2026 18:08 Ответить
Следкувати за синхронністю цих двох подій краще iз-за кордона, згоден?
13.04.2026 18:31 Ответить
А як щодо повернення вкрадених грошей і золота в інкасаторів? І вибачення за цей розбій серед ясного дня?
13.04.2026 18:27 Ответить
Наполовину бєрємєнний. Росія - загроза, росіяни - ні. Звісно, Росію ж населяють інопланетяни. А гуни все таки - гуни.
13.04.2026 18:43 Ответить
 
 