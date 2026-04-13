Мадяр о кредите ЕС на 90 млрд евро для Украины: Решение принято еще в декабре, Венгрия не будет участвовать в этом
Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. В то же время он заявил, что Венгрия не будет участвовать в этом кредите.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Венгрия не будет участвовать в займе
Мадяр напомнил, что решение о кредите для Украины было принято еще в декабре 2025 года на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.
"В декабре на заседании Европейского совета Орбан проголосовал за то, чтобы Венгрия не участвовала в этом кредите, Европейский совет проголосовал за него. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 миллиардов, поэтому он не касается нашей страны. Таким образом его и одобрили", — сказал Мадяр.
Лидер "Тисы" заявил, что намерен обсудить этот вопрос в разговорах с европейскими лидерами.
"Но лично я согласен, что Венгрия не должна участвовать в этом механизме. Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации, и нашей задачей является вернуть сюда средства ЕС, которые нам принадлежат. Мы не можем брать на себя больше займов. Но решение уже принято Европейским советом в декабре, поэтому я не знаю, зачем следует повторно поднимать этот вопрос", — заявил Мадяр.
Он также упомянул, что Виктор Орбан слишком часто менял свою позицию.
"Мы будем стараться быть последовательными и честными в нашей коммуникации и не будем менять нашу позицию каждые шесть месяцев", — добавил будущий глава венгерского правительства.
Другие заявления Мадяра
Напомним, что также будущий премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Что предшествовало?
- Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
У грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни Джерело: https://censor.net/ua/n3610282
Мадяр зараз сказав, що вважає - якщо Угорщина не бере обов'язок участі у кредиті, вона і не має права вето на цей кредит. Це щось нове, суто його погляд, що вимагає оцінки з боку ЄС, адже правила до цих пір так не трактувалися.
орбанищьо воно тільки що не військом ***** підтримувало . Тобто я вже висловив думку , що гірше буть не може для члена ЄС й НАТО .
Але логіка Мадяра вона протилежне -- повернути порозуміння з ЄС , бо спонсор ЄС не може ставити умови йти прямим курсом проти ЄС . Це здоровий глузд . Але надавати орбану опцію на критику Мадяр те ж не буде й саме тому каже повернути гроші ЄС які "нам належать" це така форма сказати , що звиняй ЄС критичного ідіотіта вітька о , що однією рукою клянчить гроші , а іншою намагається вдарити по тій руці яка ці гроші просуває ...
Їм належить сидіти тихіше акваріумних рибок.
Не заважатиме, але і не допомагатиме.
Нормальний варіант, враховуючи дотаційність самої Угорщини.