ЄС підготував Мадяру список з 27 умов для розблокування 35 млрд для Угорщини, - FT
Європейська комісія розпочала термінові контакти з лідером угорської партії "Тиса" Петером Мадяром після його перемоги на парламентських виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Financial Times, яка посилається на джерела в ЄС.
У Брюсселі очікують, що нова влада в Будапешті зможе змінити підхід до відносин з Євросоюзом та Україною. Однією з ключових умов для подальшого фінансування є проведення реформ і розблокування заморожених європейських коштів.
"Він має повноцінний мандат на зміни… і ми співпрацюємо з ним з першого дня", — зазначив високопосадовець ЄС.
Переговори щодо України та санкцій проти РФ
За даними європейських дипломатів, у Брюсселі розглядають нову політичну ситуацію як можливість для відновлення співпраці з Будапештом. Ключовими питаннями стали підтримка України, зокрема можливе розблокування великого кредиту, а також зняття вето на санкційні рішення проти Росії.
Європейська комісія вже готує технічні механізми для можливого фінансування України після зміни влади в Угорщині. У ЄС розраховують, що перші рішення можуть бути ухвалені одразу після офіційного вступу Мадяра на посаду прем’єра.
Заморожені кошти та умови для Будапешта
Наразі близько 35 млрд євро європейських коштів для Угорщини залишаються заблокованими через суперечки щодо верховенства права, корупційних ризиків і судової системи. Частина фінансування також пов’язана з невиконанням рішень суду ЄС.
Брюссель висунув Будапешту 27 умов для розблокування коштів, включно з антикорупційними реформами та змінами у законодавстві, яке раніше викликало претензії ЄС.
У Єврокомісії підкреслюють, що подальші рішення залежатимуть від реальних кроків нового уряду та виконання європейських вимог.
- Нагадуємо, що лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що Україна не повинна набувати членства в Європейському союзі за прискореною процедурою.
- Водночас лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині припустив, що не стане перешкоджати виділенню 90 млрд євро допомоги для України.
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