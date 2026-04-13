ЄС підготував Мадяру список з 27 умов для розблокування 35 млрд для Угорщини, - FT

Європейська комісія розпочала термінові контакти з лідером угорської партії "Тиса" Петером Мадяром після його перемоги на парламентських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Financial Times, яка посилається на джерела в ЄС.

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У Брюсселі очікують, що нова влада в Будапешті зможе змінити підхід до відносин з Євросоюзом та Україною. Однією з ключових умов для подальшого фінансування є проведення реформ і розблокування заморожених європейських коштів.

"Він має повноцінний мандат на зміни… і ми співпрацюємо з ним з першого дня", — зазначив високопосадовець ЄС.

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Переговори щодо України та санкцій проти РФ

За даними європейських дипломатів, у Брюсселі розглядають нову політичну ситуацію як можливість для відновлення співпраці з Будапештом. Ключовими питаннями стали підтримка України, зокрема можливе розблокування великого кредиту, а також зняття вето на санкційні рішення проти Росії.

Європейська комісія вже готує технічні механізми для можливого фінансування України після зміни влади в Угорщині. У ЄС розраховують, що перші рішення можуть бути ухвалені одразу після офіційного вступу Мадяра на посаду прем’єра.

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Заморожені кошти та умови для Будапешта

Наразі близько 35 млрд євро європейських коштів для Угорщини залишаються заблокованими через суперечки щодо верховенства права, корупційних ризиків і судової системи. Частина фінансування також пов’язана з невиконанням рішень суду ЄС.

Брюссель висунув Будапешту 27 умов для розблокування коштів, включно з антикорупційними реформами та змінами у законодавстві, яке раніше викликало претензії ЄС.

У Єврокомісії підкреслюють, що подальші рішення залежатимуть від реальних кроків нового уряду та виконання європейських вимог.

Нагадуємо, що лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що Україна не повинна набувати членства в Європейському союзі за прискореною процедурою.

Водночас лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині припустив, що не стане перешкоджати виділенню 90 млрд євро допомоги для України.

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