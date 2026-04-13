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Новини Співпраця Угорщини та РФ
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Якщо Путін мені зателефонує, я візьму слухавку та закликатиму припинити війну, - Мадяр

Мадяр заявив, що не телефонуватиме Путіну

Петер Мадяр, який здобув перемогу на виборах в Угорщині, заявив, що не телефонуватиме російському диктатору Путіну.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Розмова з Путіним

"Якщо Володимир Путін зателефонує мені, я підніму слухавку. Не думаю, що це станеться. Сам я йому дзвонити не буду, але якщо ми все ж таки поговоримо, я б міг сказати йому таке:

Будь ласка, припиніть ці вбивства зараз, через чотири роки, і завершіть цю війну, яка, до того ж, не має жодного сенсу і з їхньої точки зору. Адже десятки тисяч росіян втратили життя, десятки чи сотні тисяч російських сімей були зруйновані. Зокрема, постраждало російськомовне населення, що проживає в Україні: їхні міста бомбили, їх самих убивали або ґвалтували", - зазначив Мадяр.

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Водночас майбутній прем'єр Угорщини заявив, що це, ймовірно, булаб коротка телефонна розмову.

"Я не думаю, що він закінчить війну за моєю порадою. Дуже сподіваюся, що його змусять це зробити попри все", - підсумував він.

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Вибори в Угорщині

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Автор: 

Угорщина (3050) путін володимир (25593) росія (70897) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+3
Шось в нього в кожному слові путлєр
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13.04.2026 17:02 Відповісти
+3
Трамп робить те саме. "Припинити війну" шляхом капітуляції України перед Трампутом.
Чи любить крокодил поросят? Якщо любить, то як саме він їх любить?
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13.04.2026 17:20 Відповісти
+3
Мадьяр завжди відкрито показував за Кого він у цій війні *****

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13.04.2026 17:50 Відповісти

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