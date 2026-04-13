Якщо Путін мені зателефонує, я візьму слухавку та закликатиму припинити війну, - Мадяр

Петер Мадяр, який здобув перемогу на виборах в Угорщині, заявив, що не телефонуватиме російському диктатору Путіну.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Розмова з Путіним

"Якщо Володимир Путін зателефонує мені, я підніму слухавку. Не думаю, що це станеться. Сам я йому дзвонити не буду, але якщо ми все ж таки поговоримо, я б міг сказати йому таке:

Будь ласка, припиніть ці вбивства зараз, через чотири роки, і завершіть цю війну, яка, до того ж, не має жодного сенсу і з їхньої точки зору. Адже десятки тисяч росіян втратили життя, десятки чи сотні тисяч російських сімей були зруйновані. Зокрема, постраждало російськомовне населення, що проживає в Україні: їхні міста бомбили, їх самих убивали або ґвалтували", - зазначив Мадяр.

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Водночас майбутній прем'єр Угорщини заявив, що це, ймовірно, булаб коротка телефонна розмову.

"Я не думаю, що він закінчить війну за моєю порадою. Дуже сподіваюся, що його змусять це зробити попри все", - підсумував він.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

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