1 571 15

Если Путин мне позвонит, я возьму трубку и призову прекратить войну, - Мадяр

Мадяр заявил, что не будет звонить Путину

Петер Мадяр, победивший на выборах в Венгрии, заявил, что не будет звонить российскому диктатору Путину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Разговор с Путиным

"Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Не думаю, что это произойдет. Сам я ему звонить не буду, но если мы все же поговорим, я бы мог сказать ему следующее:

Пожалуйста, прекратите эти убийства сейчас, через четыре года, и завершите эту войну, которая, к тому же, не имеет никакого смысла и с их точки зрения. Ведь десятки тысяч россиян потеряли жизнь, десятки или сотни тысяч российских семей были разрушены. В частности, пострадало русскоязычное население, проживающее в Украине: их города бомбили, их самих убивали или насиловали", — отметил Мадяр.

В то же время будущий премьер Венгрии заявил, что это, вероятно, был бы короткий телефонный разговор.

"Я не думаю, что он закончит войну по моему совету. Очень надеюсь, что его заставят это сделать вопреки всему", — подытожил он.

Венгрия путин владимир россия Мадяр Петер
Топ комментарии
13.04.2026 17:06 Ответить
13.04.2026 17:07 Ответить
13.04.2026 17:02 Ответить
Шось в нього в кожному слові путлєр
13.04.2026 17:02 Ответить
Не дивно, адже Петер Мадяр добре розуміє, що саме військовий злочинець путлєр зараз є смертельно небезпечною загрозою особисто Петеру Мадяру, Угорщині та всьому ЄС і країнам НАТО у Європі.
13.04.2026 17:17 Ответить
Так, телефонувати ПТНу він не буде. Він до нього полетить. На крилах любові до "дешевих енергоносіїв".
13.04.2026 17:03 Ответить
Поживемо - побачимо!
13.04.2026 17:06 Ответить
От тільки припинення війни і мир це:
- смерть для *****
- вибори в Україні
- імпічмент педофіла

це страшний сон чекістів
13.04.2026 17:07 Ответить
Так вже ж *********** йоршик вилізши з дупи ***** заявив, що "вЄнгрія ньЄ дружЄствЄнная страна и пАздравлять путьЄн нікАВо нЄ будьЄт"
13.04.2026 17:07 Ответить
От в чому різниця: Орбан закликав Зеленського "припинити війну".
13.04.2026 17:14 Ответить
Трамп робить те саме. "Припинити війну" шляхом капітуляції України перед Трампутом.
Чи любить крокодил поросят? Якщо любить, то як саме він їх любить?
13.04.2026 17:20 Ответить
Мадьяр завжди відкрито показував за Кого він у цій війні *****

13.04.2026 17:50 Ответить
А якщо не зателефонує? Війна війною а нафта за розпорядком по " дружбі" ?
13.04.2026 17:34 Ответить
путин тобі позвонить та піссюном по губам поводе а ти сраний венгр скажеж "Дякую"
13.04.2026 17:39 Ответить
Починаю підозрювати що Мадяр такий самий поц як і Орбан.
13.04.2026 18:02 Ответить
закликати можна скільки завгодно, але це не означає сприяти тому.
13.04.2026 18:19 Ответить
Ніхто не очікував, що інші мадяри введуть війська десь під Луганськ
13.04.2026 18:23 Ответить
Накуй ти путлеру потрібен щоб він тебе дзвонив?
13.04.2026 18:33 Ответить
 
 