Если Путин мне позвонит, я возьму трубку и призову прекратить войну, - Мадяр
Петер Мадяр, победивший на выборах в Венгрии, заявил, что не будет звонить российскому диктатору Путину.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Разговор с Путиным
"Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Не думаю, что это произойдет. Сам я ему звонить не буду, но если мы все же поговорим, я бы мог сказать ему следующее:
Пожалуйста, прекратите эти убийства сейчас, через четыре года, и завершите эту войну, которая, к тому же, не имеет никакого смысла и с их точки зрения. Ведь десятки тысяч россиян потеряли жизнь, десятки или сотни тысяч российских семей были разрушены. В частности, пострадало русскоязычное население, проживающее в Украине: их города бомбили, их самих убивали или насиловали", — отметил Мадяр.
В то же время будущий премьер Венгрии заявил, что это, вероятно, был бы короткий телефонный разговор.
"Я не думаю, что он закончит войну по моему совету. Очень надеюсь, что его заставят это сделать вопреки всему", — подытожил он.
Выборы в Венгрии
- Премьер Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
