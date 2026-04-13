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Мадяр висловився про зустріч із Зеленським

Мадяр про зустріч з Зеленським

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про намір зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції у Будапешті.

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Позиція Мадяра щодо відносин з Україною

Лідер "Тиси" наголосив, що прямий діалог між Україною та Угорщиною є необхідним, а контакти на найвищому рівні — лише питання часу. За його словами, така зустріч може відбутися як у двосторонньому форматі, так і в межах європейських інституцій.

"Ми обов’язково зустрінемося, якщо не деінде, то у Європейській раді", — заявив Мадяр.

Він підкреслив, що виступає за відновлення активного політичного діалогу між Будапештом і Києвом. Він фактично окреслив курс на зміну підходів попередньої угорської влади у відносинах з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр про кредит ЄС на 90 млрд євро для України: Рішення ухвалено ще в грудні, Угорщина не братиме участі в цьому

Мадяр також зазначив, що як країни-сусіди Україна та Угорщина мають спільні безпекові та політичні виклики, які потребують постійної комунікації на рівні лідерів держав.

  • Раніше  Мадяр заявив, що не телефонуватиме Путіну першим. Але якщо той подзвонить, він закликатиме його припинити війну проти України. У відповідь у Кремлі відповіли, що контактів з Мадяром наразі не заплановано.

Читайте також: Угорщина готова до прагматичної співпраці з Росією, - Мадяр

Автор: 

Угорщина (3050) Зеленський Володимир (28415) Мадяр Петер (115)
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Топ коментарі
+11
Я один з найбільших противників ЗЕ - але ЯК?

АЛЬО!!!! У нас війна - 50% країни закордоном - і неможливо щоб вони проголосували там ніщо не справиться з цим. 1-2 млн на фронтів, 1-2 млн пів вогнем в вогневій зоні. А ще шахеди дістають всюди

НУ РІЛІ!!!
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13.04.2026 20:52 Відповісти
+10
Сподіваємося на адекватність!
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13.04.2026 20:48 Відповісти
+6
І що каже з цього приводу Конституційний Суд? нічого не каже?
Станом на квітень 2025 року https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%83%D0%B4+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE4MDE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCjaRM1gKZNzznsWWvg82kVplGlmGTmnXPsbHhwxaitKJay7Z1rB5o1JHGejDhNO6mjDqI1yadp8nu0GeylLNiXaSXZs7YUYGfoSua0d2Q7F0giSKY8tNdrKyvujYuGGz_gILp-_mTrNO-AnGRd7SNhG_tPPC6dh4X0T1GTwMHN0Wg&csui=3&ved=2ahUKEwjXw4aqs-uTAxXl1gIHHSHQD4sQgK4QegQIARAB Конституційний Суд України (КСУ) фактично паралізований та не є працездатним через відсутність кворуму. З 27 січня 2025 року в суді працює лише 11 суддів із 18 необхідних, що унеможливлює проведення пленарних засідань та ухвалення рішень. Вакантними залишаються 7 посад. https://ccu.gov.ua/storinka/status-konkursiv-na-posady-suddiv-ksu

Ключові факти:

Відсутність кворуму: Для ухвалення рішень Великою палатою КСУ необхідна участь щонайменше 12 суддів.Причини: Тривалий час суб'єкти призначення (Президент, Верховна Рада, З'їзд суддів) затягують призначення нових суддів, саботуючи процес.
Наслідки: Робота суду зупинена, засідання не проводяться, рішення не приймаються, що створює ризики для євроінтеграції. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c20399w628go#:~:text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%BE,%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%96%20%D0%B7'%D1%97%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2.

Попри фактичну непрацездатність, судді продовжують отримувати високі зарплати.
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13.04.2026 21:00 Відповісти

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