Мадяр висловився про зустріч із Зеленським
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про намір зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції у Будапешті.
Позиція Мадяра щодо відносин з Україною
Лідер "Тиси" наголосив, що прямий діалог між Україною та Угорщиною є необхідним, а контакти на найвищому рівні — лише питання часу. За його словами, така зустріч може відбутися як у двосторонньому форматі, так і в межах європейських інституцій.
"Ми обов’язково зустрінемося, якщо не деінде, то у Європейській раді", — заявив Мадяр.
Він підкреслив, що виступає за відновлення активного політичного діалогу між Будапештом і Києвом. Він фактично окреслив курс на зміну підходів попередньої угорської влади у відносинах з Україною.
Мадяр також зазначив, що як країни-сусіди Україна та Угорщина мають спільні безпекові та політичні виклики, які потребують постійної комунікації на рівні лідерів держав.
- Раніше Мадяр заявив, що не телефонуватиме Путіну першим. Але якщо той подзвонить, він закликатиме його припинити війну проти України. У відповідь у Кремлі відповіли, що контактів з Мадяром наразі не заплановано.
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АЛЬО!!!! У нас війна - 50% країни закордоном - і неможливо щоб вони проголосували там ніщо не справиться з цим. 1-2 млн на фронтів, 1-2 млн пів вогнем в вогневій зоні. А ще шахеди дістають всюди
НУ РІЛІ!!!
Станом на квітень 2025 року https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%83%D0%B4+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE4MDE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCjaRM1gKZNzznsWWvg82kVplGlmGTmnXPsbHhwxaitKJay7Z1rB5o1JHGejDhNO6mjDqI1yadp8nu0GeylLNiXaSXZs7YUYGfoSua0d2Q7F0giSKY8tNdrKyvujYuGGz_gILp-_mTrNO-AnGRd7SNhG_tPPC6dh4X0T1GTwMHN0Wg&csui=3&ved=2ahUKEwjXw4aqs-uTAxXl1gIHHSHQD4sQgK4QegQIARAB Конституційний Суд України (КСУ) фактично паралізований та не є працездатним через відсутність кворуму. З 27 січня 2025 року в суді працює лише 11 суддів із 18 необхідних, що унеможливлює проведення пленарних засідань та ухвалення рішень. Вакантними залишаються 7 посад. https://ccu.gov.ua/storinka/status-konkursiv-na-posady-suddiv-ksu
Ключові факти:
Відсутність кворуму: Для ухвалення рішень Великою палатою КСУ необхідна участь щонайменше 12 суддів.Причини: Тривалий час суб'єкти призначення (Президент, Верховна Рада, З'їзд суддів) затягують призначення нових суддів, саботуючи процес.
Наслідки: Робота суду зупинена, засідання не проводяться, рішення не приймаються, що створює ризики для євроінтеграції. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c20399w628go#:~:text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%BE,%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%96%20%D0%B7'%D1%97%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2.
Попри фактичну непрацездатність, судді продовжують отримувати високі зарплати.