Мадяр висловився про зустріч із Зеленським

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про намір зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресконференції у Будапешті.

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Позиція Мадяра щодо відносин з Україною

Лідер "Тиси" наголосив, що прямий діалог між Україною та Угорщиною є необхідним, а контакти на найвищому рівні — лише питання часу. За його словами, така зустріч може відбутися як у двосторонньому форматі, так і в межах європейських інституцій.

"Ми обов’язково зустрінемося, якщо не деінде, то у Європейській раді", — заявив Мадяр.

Він підкреслив, що виступає за відновлення активного політичного діалогу між Будапештом і Києвом. Він фактично окреслив курс на зміну підходів попередньої угорської влади у відносинах з Україною.

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Мадяр також зазначив, що як країни-сусіди Україна та Угорщина мають спільні безпекові та політичні виклики, які потребують постійної комунікації на рівні лідерів держав.

Раніше Мадяр заявив, що не телефонуватиме Путіну першим. Але якщо той подзвонить, він закликатиме його припинити війну проти України. У відповідь у Кремлі відповіли, що контактів з Мадяром наразі не заплановано.

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