Мадяр высказался о встрече с Зеленским

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции в Будапеште.

Позиция Мадяра относительно отношений с Украиной

Лидер "Тисы" подчеркнул, что прямой диалог между Украиной и Венгрией необходим, а контакты на высшем уровне — лишь вопрос времени. По его словам, такая встреча может состояться как в двустороннем формате, так и в рамках европейских институтов.

"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", — заявил Мадяр.

Он подчеркнул, что выступает за возобновление активного политического диалога между Будапештом и Киевом. Он фактически обозначил курс на изменение подходов предыдущей венгерской власти в отношениях с Украиной.

Мадяр также отметил, что как соседние страны Украина и Венгрия сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности и политики, которые требуют постоянной коммуникации на уровне лидеров государств.

Ранее Мадяр заявил, что не будет звонить Путину первым. Но если тот позвонит, он призовет его прекратить войну против Украины. В ответ в Кремле ответили, что контактов с Мадяром пока не запланировано.

