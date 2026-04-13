Мадяр высказался о встрече с Зеленским
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о намерении встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-конференции в Будапеште.
Позиция Мадяра относительно отношений с Украиной
Лидер "Тисы" подчеркнул, что прямой диалог между Украиной и Венгрией необходим, а контакты на высшем уровне — лишь вопрос времени. По его словам, такая встреча может состояться как в двустороннем формате, так и в рамках европейских институтов.
"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", — заявил Мадяр.
Он подчеркнул, что выступает за возобновление активного политического диалога между Будапештом и Киевом. Он фактически обозначил курс на изменение подходов предыдущей венгерской власти в отношениях с Украиной.
Мадяр также отметил, что как соседние страны Украина и Венгрия сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности и политики, которые требуют постоянной коммуникации на уровне лидеров государств.
- Ранее Мадяр заявил, что не будет звонить Путину первым. Но если тот позвонит, он призовет его прекратить войну против Украины. В ответ в Кремле ответили, что контактов с Мадяром пока не запланировано.
АЛЬО!!!! У нас війна - 50% країни закордоном - і неможливо щоб вони проголосували там ніщо не справиться з цим. 1-2 млн на фронтів, 1-2 млн пів вогнем в вогневій зоні. А ще шахеди дістають всюди
НУ РІЛІ!!!
Станом на квітень 2025 року https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%83%D0%B4+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE4MDE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCjaRM1gKZNzznsWWvg82kVplGlmGTmnXPsbHhwxaitKJay7Z1rB5o1JHGejDhNO6mjDqI1yadp8nu0GeylLNiXaSXZs7YUYGfoSua0d2Q7F0giSKY8tNdrKyvujYuGGz_gILp-_mTrNO-AnGRd7SNhG_tPPC6dh4X0T1GTwMHN0Wg&csui=3&ved=2ahUKEwjXw4aqs-uTAxXl1gIHHSHQD4sQgK4QegQIARAB Конституційний Суд України (КСУ) фактично паралізований та не є працездатним через відсутність кворуму. З 27 січня 2025 року в суді працює лише 11 суддів із 18 необхідних, що унеможливлює проведення пленарних засідань та ухвалення рішень. Вакантними залишаються 7 посад. https://ccu.gov.ua/storinka/status-konkursiv-na-posady-suddiv-ksu
Ключові факти:
Відсутність кворуму: Для ухвалення рішень Великою палатою КСУ необхідна участь щонайменше 12 суддів.Причини: Тривалий час суб'єкти призначення (Президент, Верховна Рада, З'їзд суддів) затягують призначення нових суддів, саботуючи процес.
Наслідки: Робота суду зупинена, засідання не проводяться, рішення не приймаються, що створює ризики для євроінтеграції. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c20399w628go#:~:text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%BE,%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%96%20%D0%B7'%D1%97%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2.
Попри фактичну непрацездатність, судді продовжують отримувати високі зарплати.
Хтось ще слідкує за https://vtr.valasztas.hu/ogy2026 ?
Там останніми годинами цікава річ відбулась.
Кількість оброблених протоколів зменшилась (вдень залишалось 1.06%, тепер - 1.78%), і місць у "Тиси" було 138, а стало - 136.
Проза життя... Тим паче політичного...
це коротко, про що будуть розмовляти.
Шістнадцять років Орбан пояснював Угорщині, що без нього все завалиться. У підсумку завалився сам Орбан разом з політичною схемою, в якій усередині Євросоюзу роками продавали кремлівську лексику як суверенітет, шантаж - як національний інтерес, а залежність від зовнішніх гравців як особливий шлях.
Навколо Орбана сходилися сили, які взагалі ******* зображати себе непримиренними противниками, - Кремль і трампівський політичний табір у США. На цих виборах програла саме ця зв'язка, цей спільний антиєвропейський рефлекс, який так довго намагалися видавати за реалізм.
Але я б не поспішав роздавати Петеру Мадяру аванси. Він виріс не поруч із системою Орбана, а всередині неї, і це не людина, яка прийшла ззовні, щоб знести цю модель до фундаменту.
Мадяр - колишній інсайдер, який і сам довго був частиною цієї конструкції, а в кампанії подекуди цілком свідомо користувався орбанівською естетикою, орбанівською обережністю та орбанівськими інстинктами, просто в новішій упаковці.
Звісно, було б добре, якби він виявився іншим, але небезпека якраз у тому, що Угорщина може отримати не кінець орбанізму, а його видозмінену, акуратнішу і скривджену на стару систему версію.
І це вже питання не лише до Будапешта, а й до Брюсселя, бо союз, у якому одна столиця може роками зривати критичні рішення щодо безпеки, санкцій і війни, надто вразливий до внутрішнього саботажу. У чутливих питаннях зовнішньої політики та санкцій ЄС і далі значною мірою зав'язаний на одностайності, а стаття 7, яка теоретично дозволяє призупиняти права держави-члена, включно з правом голосу, залишається крайнім і політично важким заходом.
Євросоюзу давно потрібен робочий інструмент, який у разі відверто антиєвропейських випадів дозволяв би ухвалювати ключові рішення без права одного уряду тримати всіх у заручниках. Інакше наступна проблема буде вже не в Орбані, а в європейській звичці робити вигляд, що саботаж - це просто ще один прояв демократії і цілком легітимна позиція за столом.