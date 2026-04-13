Контакты с Мадяром у Путина пока не запланированы, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин пока не планирует звонить будущему премьеру Венгрии Петеру Мадяру.
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
"В графике Путина пока нет контактов с Мадяром, но Кремль надеется, что впоследствии они состоятся", — сказал он.
Ранее Мадяр заявил, что сам не будет звонить Путину. Но если тот позвонит, он призовет его прекратить войну против Украины.
Выборы в Венгрии
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.
- В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.
Топ комментарии
+3 Amber
показать весь комментарий13.04.2026 17:35 Ответить Ссылка
+2 Wild MadDog
показать весь комментарий13.04.2026 17:33 Ответить Ссылка
+2 Wild MadDog
показать весь комментарий13.04.2026 17:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
