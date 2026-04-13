Контакты с Мадяром у Путина пока не запланированы, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пока не планирует звонить будущему премьеру Венгрии Петеру Мадяру.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

"В графике Путина пока нет контактов с Мадяром, но Кремль надеется, что впоследствии они состоятся", — сказал он.

Ранее Мадяр заявил, что сам не будет звонить Путину. Но если тот позвонит, он призовет его прекратить войну против Украины.

Выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

В Венгрии подсчитали 98,93% голосов, Мадяр получил более 69% голосов.

