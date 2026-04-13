Контактів з Мадяром у Путіна наразі не заплановано, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін поки не планує телефонувати майбутньому прем'єру Угорщини Петеру Мадяру.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"У графіці Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться", - сказав він.

Раніше Мадяр заявив, що сам не телефонуватиме Путіну. Але якщо той подзвонить, він закликатиме його припинити війну проти України.

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Вибори в Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.

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