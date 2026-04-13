1 735 16
Контактів з Мадяром у Путіна наразі не заплановано, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін поки не планує телефонувати майбутньому прем'єру Угорщини Петеру Мадяру.
Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
"У графіці Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться", - сказав він.
Раніше Мадяр заявив, що сам не телефонуватиме Путіну. Але якщо той подзвонить, він закликатиме його припинити війну проти України.
Вибори в Угорщині
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.
- В Угорщині підрахували 98,93% голосів, Мадяр отримав понад 69% голосів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що його холуй орбан продув
контакти із Мадьяром планує?
це не перший та не останній холуй ***** обгидився
ото вже як рудий капітально та остаточно обгидиться, то може вже й ***** ласти заверне...