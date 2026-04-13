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Новини Вибори в Угорщині
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Контактів з Мадяром у Путіна наразі не заплановано, - Пєсков

Путін поки не планує дзвонити Мадяру: що відомо?

Російський диктатор Володимир Путін поки не планує телефонувати майбутньому прем'єру Угорщини Петеру Мадяру.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"У графіці Путіна поки що немає контактів з Мадяром, але Кремль сподівається, що згодом вони відбудуться", - сказав він.

Раніше Мадяр заявив, що сам не телефонуватиме Путіну. Але якщо той подзвонить, він закликатиме його припинити війну проти України.

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Вибори в Угорщині

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Автор: 

Угорщина (3050) Пєсков Дмитро (1888) путін володимир (25593) росія (70897) Мадяр Петер (114)
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Топ коментарі
+6
путлєр готовиться найближчим часом здохнути від горя ,
що його холуй орбан продув
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13.04.2026 17:35 Відповісти
+5
шо там рудий?
контакти із Мадьяром планує?
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13.04.2026 17:33 Відповісти
+4
якби ж то так...
це не перший та не останній холуй ***** обгидився
ото вже як рудий капітально та остаточно обгидиться, то може вже й ***** ласти заверне...
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13.04.2026 17:40 Відповісти

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