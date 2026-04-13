УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12484 відвідувача онлайн
Новини Вибори в Угорщині
8 972 25

Сійярто приїхав у МЗС і знищує документи щодо санкцій, - Мадяр

Мадяр заявляє, що Сійярто знищує документи щодо санкцій у МЗС

Поки що чинний очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто нікуди не зник, а зайнятий знищенням документів, які пов'язані з матеріалами щодо санкцій.

Про це під час пресконференції заявив майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, цитує Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сійярто знищує документи 

За словами Мадяра, соратник Віктора Орбана Сійярто перебуває в Міністерстві закордонних справ, куди він прибув о 10-й ранку разом зі своєю колегою Естер Дярматі.

"Я отримав інформацію, що багато хто думав, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто зник, оскільки його не було видно під час виступу Віктора Орбана. Можу всіх заспокоїти, Петер Сійярто тут, він з'явився сьогодні о 10-й ранку в Міністерстві закордонних справ, де роками працювали російські хакери... Зараз вони знищують документи, пов'язані з матеріалами про санкції", - заявив Мадяр.

Читайте також: Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним, але ми не станемо друзями, - Мадяр

Таємні рішення та позики 

За словами Мадяра, може існувати багато міжнародних договорів і таємних урядових рішень, про які "нам нічого не відомо".

Крім того, він припускає, що Орбан брав позики на невідомих умовах, про які вони також нічого не знають.

За словами політика, завданням його майбутнього уряду буде отримати ці документи, якщо їх ще не знищили.

Що передувало?

Читайте також: Мадяр анонсував зміни до конституції Угорщини та обмеження термінів прем’єра

Автор: 

санкції (13311) Сійярто Петер (507) Орбан Віктор (953) Мадяр Петер (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Як це знищує? - а взяти під білі рученьки?
показати весь коментар
13.04.2026 16:30 Відповісти
+15
Теж саме було в Україні, у 2014 році, коли утік якунОвощ з московськими агентами на московію, палили документи саме ті посадовці, хто тепер очолює директорати та департаменти, сидять на посадах держсекретарів і їх замів, в Нацбанку РНБОУ Міноборони МВС АПУ СБУ ГПУ ДБР СУДАХ МСЕК КМУ ВЦДА…!!!
Майже, два тижні горіли печі 24/7, як і у посольствах і консульствах московитів в Україні!!!!
показати весь коментар
13.04.2026 16:43 Відповісти
+12
На нари педика дірявого
показати весь коментар
13.04.2026 16:32 Відповісти

Завантаження...

 
 