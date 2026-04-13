Сійярто приїхав у МЗС і знищує документи щодо санкцій, - Мадяр

Поки що чинний очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто нікуди не зник, а зайнятий знищенням документів, які пов'язані з матеріалами щодо санкцій.

Про це під час пресконференції заявив майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, цитує Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сійярто знищує документи

За словами Мадяра, соратник Віктора Орбана Сійярто перебуває в Міністерстві закордонних справ, куди він прибув о 10-й ранку разом зі своєю колегою Естер Дярматі.

"Я отримав інформацію, що багато хто думав, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто зник, оскільки його не було видно під час виступу Віктора Орбана. Можу всіх заспокоїти, Петер Сійярто тут, він з'явився сьогодні о 10-й ранку в Міністерстві закордонних справ, де роками працювали російські хакери... Зараз вони знищують документи, пов'язані з матеріалами про санкції", - заявив Мадяр.

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Таємні рішення та позики

За словами Мадяра, може існувати багато міжнародних договорів і таємних урядових рішень, про які "нам нічого не відомо".

Крім того, він припускає, що Орбан брав позики на невідомих умовах, про які вони також нічого не знають.

За словами політика, завданням його майбутнього уряду буде отримати ці документи, якщо їх ще не знищили.

Що передувало?

Нагадаємо, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія Петер Мадяр "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує потенційну конституційну більшість.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно визнав попередню поразку своєї політичної сили. Він зазначив, що відповідальність за формування уряду переходить до переможців виборів.

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