Сийярто приехал в МИД и уничтожает документы о санкциях, - Мадяр

Пока что действующий глава МИД Венгрии Петер Сийярто никуда не исчез, а занят уничтожением документов, связанных с материалами о санкциях.

Об этом во время пресс-конференции заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, цитирует Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто уничтожает документы

По словам Мадяра, соратник Виктора Орбана Сийярто находится в Министерстве иностранных дел, куда он прибыл в 10 утра вместе со своей коллегой Эстер Дярмати.

"Я получил информацию, что многие думали, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто исчез, поскольку его не было видно во время выступления Виктора Орбана. Могу всех успокоить, Петер Сийярто здесь, он появился сегодня в 10 утра в Министерстве иностранных дел, где годами работали российские хакеры... Сейчас они уничтожают документы, связанные с материалами о санкциях", — заявил Мадяр.

Секретные решения и займы

По словам Мадяра, может существовать много международных договоров и тайных правительственных решений, о которых "нам ничего не известно".

Кроме того, он предполагает, что Орбан брал займы на неизвестных условиях, о которых они также ничего не знают.

По словам политика, задачей его будущего правительства будет получить эти документы, если их еще не уничтожили.

Что предшествовало?

Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

