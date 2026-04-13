Сийярто приехал в МИД и уничтожает документы о санкциях, - Мадяр

Мадяр заявляет, что Сийярто уничтожает документы о санкциях в МИД

Пока что действующий глава МИД Венгрии Петер Сийярто никуда не исчез, а занят уничтожением документов, связанных с материалами о санкциях.

Об этом во время пресс-конференции заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, цитирует Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто уничтожает документы 

По словам Мадяра, соратник Виктора Орбана Сийярто находится в Министерстве иностранных дел, куда он прибыл в 10 утра вместе со своей коллегой Эстер Дярмати.

"Я получил информацию, что многие думали, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто исчез, поскольку его не было видно во время выступления Виктора Орбана. Могу всех успокоить, Петер Сийярто здесь, он появился сегодня в 10 утра в Министерстве иностранных дел, где годами работали российские хакеры... Сейчас они уничтожают документы, связанные с материалами о санкциях", — заявил Мадяр.

Секретные решения и займы 

По словам Мадяра, может существовать много международных договоров и тайных правительственных решений, о которых "нам ничего не известно".

Кроме того, он предполагает, что Орбан брал займы на неизвестных условиях, о которых они также ничего не знают.

По словам политика, задачей его будущего правительства будет получить эти документы, если их еще не уничтожили.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии и получила потенциальное конституционное большинство.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично признал предварительное поражение своей политической силы. Он отметил, что ответственность за формирование правительства переходит к победителям выборов.

санкции Сийярто Петер Орбан Виктор Мадяр Петер
Топ комментарии
+4
На нари педика дірявого
13.04.2026 16:32 Ответить
+3
Як це знищує? - а взяти під білі рученьки?
13.04.2026 16:30 Ответить
+3
хєр вдасться тепер цю сіярту виколупати з Аргентини.
13.04.2026 16:34 Ответить
Як це знищує? - а взяти під білі рученьки?
13.04.2026 16:30 Ответить
Хто візьме? Та сама поліція чи спеслужби, яких зкомплектували Орбан з тим же Сіярто?
показать весь комментарий
13.04.2026 16:43 Ответить
Ау, в бронєвікє!
Кабінет Орбана, ще не передав владу, ще не було навіть визнання вибраних осіб депутатами, ще не було засідання парламенту, голосування за уряд.
13.04.2026 16:43 Ответить
Та ще навіть не всі протоколи підрахували, 1.06% залишилось, отход прікривают.
13.04.2026 16:45 Ответить
Гониш? - так шо можна нищити документи кабінети? - якийсь брєд - це ж все державне а не Сійярто
13.04.2026 16:49 Ответить
На нари педика дірявого
показать весь комментарий
13.04.2026 16:32 Ответить
А навіщо йому ті документи? Нема документів - позики не повертаються.
13.04.2026 16:33 Ответить
так на Луб'янці другі примірники збереглись...
13.04.2026 16:35 Ответить
Як казало *****, ето тєпєрь другая страна, с которой ми нічєго нє подпісивалі.
13.04.2026 16:35 Ответить
"не підписували" того, що не вигідно касапам, *****, та його почту. А те, що вигідно - збережуть, і пред'являть. В свій час.
13.04.2026 16:41 Ответить
Вітьок брав таємно - з нього й нехай питають.
Такі угоди, не ратифіковані парламентом, не мають чинності.
13.04.2026 16:44 Ответить
хєр вдасться тепер цю сіярту виколупати з Аргентини.
показать весь комментарий
13.04.2026 16:34 Ответить
Теж саме було в Україні, у 2014 році, коли утік якунОвощ з московськими агентами на московію, палили документи саме ті посадовці, хто тепер очолює директорати та департаменти, сидять на посадах держсекретарів і їх замів, в Нацбанку РНБОУ Міноборони МВС АПУ СБУ ГПУ ДБР СУДАХ МСЕК КМУ ВЦДА…!!!
Майже, два тижні горіли печі 24/7, як і у посольствах і консульствах московитів в Україні!!!!
13.04.2026 16:43 Ответить
О! То вони вже мають досвід. Тому їх і взяло *******)))
13.04.2026 16:56 Ответить
Встигнуть знищити все кремлівські посіпаки ,
поки Мадяр не стане афіційним Премʼр міністром Угорщини , на жаль !
13.04.2026 16:44 Ответить
Ось вам і європейська країна. Надіюсь вони ще й свідків будуть прибирати зі своєї компанії
13.04.2026 16:46 Ответить
Країна - європейська, влада - квазімосковська.
13.04.2026 16:48 Ответить
Уявляєте, що буде відбуватися в наших владних кабінетах, коли ця зелена шобла зрозуміє, що не сьогодні-завтра - на нари))))
13.04.2026 16:55 Ответить
 
 